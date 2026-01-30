Hubnutí není jen o váze. Je to také cesta k delšímu a kvalitnějšímu životu bez dalších zdravotních komplikací

Populace stárne a zároveň roste věk odchodu do důchodu. Místo samotné délky života však lékaři dnes čím dál častěji zdůrazňují pojem healthspan – tedy počet let, které člověk prožije ve zdraví a bez zdravotních omezení. Medicína sice dokáže život prodloužit, ne vždy ale zajistí, že ho prožijeme kvalitně. Obezita a s ní spojené nemoci jsou přitom častým důvodem, proč lidé tráví stáří spíše v ordinacích než aktivně1.
„Tuková tkáň není jen pasivní zásobárna energie, ale aktivní orgán, který ovlivňuje metabolismus, hormony i zánět v těle. Když je jí příliš, tělo stárne rychleji – přetížení se pak promítá do všech orgánů a určuje, jak dlouho zůstaneme zdraví,“ říká prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., IKEM
Podle údajů Světové zdravotnické organizace zkracuje obezita život v průměru o 6 až 10 let2. Udržení zdravé hmotnosti tak není otázkou vzhledu, ale jedním z nejúčinnějších způsobů, jak prodloužit počet let prožitých ve zdraví.
Obezita jako brzda dlouhověkosti
V Česku žije s nadváhou nebo obezitou více než 60 % dospělých3. Vyšší hmotnost ale kromě snížené pohyblivosti či únavy přináší i vyšší riziko cukrovky 2. typu, vysokého krevního tlaku, srdečně-cévních onemocnění a některých druhů rakoviny – tedy nemocí, které patří k nejčastějším příčinám úmrtí4. „Obezita urychluje stárnutí organismu. Metabolické změny, které způsobuje, jsou srovnatelné s těmi, jež přicházejí až ve vyšším věku. Proto se u lidí s obezitou častěji objevují závažné diagnózy mnohem dříve,“ doplňuje prof. Haluzík.
I malá změna přitom může znamenat velký rozdíl. Už pouhé snížení tělesné hmotnosti o 5 až 10 % zlepšuje krevní tlak, hladinu cukru i citlivost na inzulín5. Zlepšuje se spánek, fyzická kondice i nálada. Každý kilogram dolů tak přináší tělu úlevu – a v důsledku toho i víc let prožitých aktivně a bez nemocí.
Hubnutí jako investice do budoucnosti
Na rozdíl od minulosti dnes léčba obezity neznamená přísné diety a zákazy. Jde o dlouhodobě udržitelnou změnu životního stylu, postavenou na pochopení fungování vlastního těla. Lékař v tomto procesu nehraje jen roli hodnotitele výsledků, ale především průvodce – pomáhá nastavit reálné cíle, motivuje a hlídá, aby hubnutí probíhalo bezpečně a ve prospěch celkového zdraví. Společně s pacientem hledá cestu, která odpovídá jeho možnostem, zdravotnímu stavu i aktuální životní situaci. „Cílem není zákaz oblíbených jídel, ale rovnováha, kterou lze udržet dlouhodobě. Když se podaří nastavit systém, který člověk zvládne dodržovat i v běžném životě, výsledky jsou udržitelné,“ doplňuje prof. Haluzík a dodává, že lékař by měl být partnerem, který dokáže propojit úpravu stravy, pohyb, psychickou podporu i moderní léčebné možnosti do jednoho funkčního plánu.
Pomoc nabízí i projekt NEtloustneme.cz, který propojuje veřejnost s odborníky a nabízí ověřené informace, příběhy pacientů i mapu lékařů, kteří se specializují na léčbu obezity.
Zdroj: Insighters