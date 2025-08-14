Hudba, která může bolet. Sluchátka za jízdy na kole ohrožují život - a u nás už kvůli nim bohužel došlo k nehodám

Praha 14. srpna 2025 (PROTEXT) - Hudba v uších, svět kolem ztlumený. Co může být na kole příjemnějšího? Jenže právě sluchátka nebo poslech podcastů mohou cyklistu stát vteřiny, které rozhodují o životě. Podle odborníků totiž lidský mozek nezvládne plně vnímat příběh v uších a zároveň sledovat nástrahy silničního provozu. A při nehodách cyklistů v Česku se už několikrát ukázalo, že sluchátka sehrála svou roli.

Je ráno. Slunce svítí, silnice je na první pohled klidná. Nasadíš přilbu – a sluchátka. Kola se roztočí, rytmus písničky tě pohltí. Dokonalá pohoda? Možná… ale jen do chvíle, než si uvědomíš, co všechno kolem tebe mezitím projelo – a ty jsi o tom vůbec neslyšel. Hudba ve sluchátkách, podcasty nebo telefonáty patří dnes k běžné součásti života. Bohužel i u cyklistů. Přitom právě oni patří na silnicích mezi zranitelné účastníky. A když si navíc do uší pustí hudbu, která je odřízne od reality, stává se z obyčejné jízdy riziková jízda téměř až naslepo.

Podle Týmu silniční bezpečnosti a dostupných policejních statistik se sluchátka stále častěji objevují v souvislosti s nehodami cyklistů. Například v loňském roce policie evidovala několik nehod, při nichž cyklista vůbec nezareagoval na troubení nebo výstražné signály motoristů – protože měl v uších sluchátka a nic neslyšel. Ve dvou případech skončila taková nehoda tragicky.

„Setkáváme se se situacemi, kdy cyklista vjede do křižovatky nebo přejíždí silnici, aniž by se pořádně rozhlédl, nebo zareagoval na blížící se vozidlo. Často se následně ukáže, že měl v uších puštěnou hlasitou hudbu,“ upozorňuje Jan Straka, zástupce ředitele služby dopravní policie Policejního prezidia. „Sluch na kole není žádný bonus – je to klíčový bezpečnostní prvek.“

Nehody, které mluví za vše

Jen za poslední dva roky policie eviduje více než desítku případů, kdy roli sehrála sluchátka u cyklisty – a to včetně těžkých zranění. Například v létě 2023 ve Středočeském kraji srazil osobní automobil mladého cyklistu, který bez varování vjel do vozovky. Vyšetřování potvrdilo, že měl v uších sluchátka a neslyšel, že auto brzdí a troubí. Nehoda skončila těžkým zraněním hlavy a dlouhou hospitalizací.

Podobně dopadla i nehoda v Brně, kde žena na elektrokole vjela na přechod na červenou, přičemž měla ve sluchátkách puštěný podcast. Ani přes zvuk klaksonu nezastavila. Skončila s vážným poraněním nohy.

Policie upozorňuje, že v takových případech jde často o kombinaci více chyb – nejen samotných sluchátek, ale i nepozornosti nebo špatného vyhodnocení situace. Sluchátka však významně snižují šanci, že si cyklista včas uvědomí nebezpečí. Rozdíl je také v tom, co ve sluchátcích hraje.

„Podle National Safety Council vyžaduje poslech audioknih nebo podcastů větší kognitivní zapojení než hudba. Mozek se musí soustředit na příběh, význam slov a souvislosti, což odvádí pozornost od řízení. I cyklisté pak hůř reagují na nečekané situace, méně vnímají okolní dopravu a mohou snadno přehlédnout i zcela zjevné nebezpečí,“ vysvětluje Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti a dodává: „Aktivitu podobnou kdysi virálnímu „gorila testu“ používáme na pořádaných workshopech. Je vždy zajímavé pozorovat, jak účastníci reagují, když si uvědomí, co to kognitivní nepozornost je a jak často takto řídí.“

Sluch je tvůj radar. Nevypínej ho!

  • Co je na tom tak nebezpečné?
  • Cyklista neslyší varovné zvuky – houkačky, klaksony, brzdění aut, tramvaje. 
  • Ztrácí prostorové vnímání zvuku, což může být fatální třeba při odbočování nebo předjíždění. 
  • Hudba zvyšuje pocit sebedůvěry a paradoxně i rychlost jízdy. Cyklista pak snadno přecení své schopnosti.
  • Sluchátka izolují. Cyklista se dostává do „bubliny“, kde nepostřehne signály, které by za normálních okolností vyhodnotil jako varovné. 
  • Snižování kognitivní pozornosti zejména pak poslechem podcastů či audioknih. Cyklista snadno začne pracovat s fantazií a pojedete tzv. na autopilota.

Stačí jednoduché rozhodnutí

Tým silniční bezpečnosti proto cyklistům vzkazuje:

  • Sluchátka nepatří na silnici. Schovej je do kapsy a užij si hudbu až mimo provoz.
  • Buď vzorem pro ostatní. I tvé děti nebo přátelé se učí podle tebe.
  • Vnímej svět kolem sebe. Každý zvuk může být varováním, které ti zachrání život.

„Někdo si myslí, že když má hudbu jen v jednom uchu, nic se neděje. Jenže i tak klesá schopnost vnímat prostorově. A na silnici rozhodují často desetiny vteřin,“ dodává Markéta Novotná.

Hudba do sluchátek patří na cyklostezku mimo provoz, do parku nebo na chvíle odpočinku. Ne na silnici, kde se každé auto, autobus nebo další cyklista může stát nebezpečně tichým stínem. Neohrožuj život svůj ani ostatních. Sundej sluchátka. A jezdi bezpečně a vždy na kole jen s přilbou.

Projekt Na kole jen s přilbou se věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti cyklistů v České republice. Jeho cílem je snižovat závažnost následků dopravních nehod prostřednictvím komunikace, prevence a motivace k používání přilby a dalších ochranných prvků. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, Mojekolo.cz, Czechoslovak Group, nebo společnost Rengl.

 

Zdroj: Tým bezpečnosti, Bezpečně na silnicích o.p.s.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

