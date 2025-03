Hudba z Nového světa

20. září – 18. října 2025

Desátý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu (LVHF 2025) objeví pro své posluchače Nový svět. Svět, ze kterého lichtenštejnský zahradník Joseph van der Schot importoval semena stromů a rostlin pro lednicko-valtickou krajinu, svět, kde základy klasické hudby utvářel český velikán Antonín Dvořák. Oba příběhy se letos prolnou v koncertních tónech LVHF tak, aby si posluchači vychutnali jejich nejnovější kapitolu.

Hudba amerického kontinentu od dob Dvořákovy mise vyzrála, stromy v zámeckých parcích nejjižnější Moravy vzrostly. Je čas na moderní inspirace a společné dějství. „Dramaturgie výročního LVHF napíše novou, hudební a barvitě osobitou kapitolu transatlantických cest. Na samotný jih Moravy do sálů Lednicko-valtického areálu dovezeme to nejlepší z americké hudby, interprety a autory narozené ve Spojených státech amerických nebo jinak spojené s tímto kontinentem,“ představuje Jiří Partyka, umělecký ředitel LVHF, hlavní myšlenku 10. festivalového ročníku, který se uskuteční na přelomu září a října. Půjde o zážitek vícesmyslový, komponovaný Prologem, deseti koncerty, edukačními koncerty pro žáky ZŠ, třemi hudebně-výtvarnými dílnami pro žáky z Mikulova, Valtic a Lednice, třemi přednáškami pro veřejnost a moravskou finesou v podobě festivalového vína.

Z Nového světa

Celý program 10. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu (20. září – 18. října 2025) vystihne spojení americké hudby s historií a s krásou jižní Moravy a Lednicko-valtického areálu. Jedinečné prostory zámků, saletů a kostelů rozezní kompozice Bernsteina, Korngolda, Coplanda, Barbera, Williamse a mnoha dalších. Zahajovací koncert bude patřit Janáčkově filharmonii Ostrava pod taktovkou dirigenta Francesco Lecce-Chonga (USA) s klavíristou Borisem Giltburgem (IL). Mezi dalšími pozvanými umělci jsou vokální skupina Kings Return (USA), pianistka Rachel Breen (USA), Pavel Haas Quartet (CZ), Orchestr Berg (CZ), trumpetista Brandon Ridenour (USA) a Martinů Voices (CZ). Celý festival vygraduje závěrečným galakoncertem, kdy Slovenská filharmonie s dirigentem Tomášem Braunerem (CZ) a s houslistou Joshuou Brownem (USA) provedou dílo pro 10. ročník festivalu nanejvýš symbolické: „Uvedení symfonie ‚Z Nového světa‘ bude nejen oslavou festivalového jubilea, ale také připomenutím proměnlivosti času – Dvořákova hudba odráží Ameriku své doby, avšak její poselství zůstane nadčasové a stále aktuální,“ vyjadřuje své přání Jiří Partyka.

LVHF vždy velmi záleželo na celkovém konceptu festivalu a na vykreslení hlavní myšlenky jak skrze dramaturgii, tak v programech pro děti, v edukacích pro návštěvníky i ve vizuálu nebo výzdobě koncertních prostor. „Ještě více než o téma nám jde o příběh a o historické souvislosti. Hudba je skrze příběhy přístupná mnohem širšímu publiku,“ odkazuje Partyka i na předchozí zpracování festivalových dramaturgií. Například v loňském roce se jednalo o díla spojená se zednářstvím.

Zmarlika z Vaduzu

Dramaturgie LVHF se každoročně prolínají jak festivalovým programem tak vizuální podobou celé události. Ta je v roce 2025 ilustrovaná a květinová, protože svou inspiraci našla v ilustrovaném herbáři bratří Bauerových, rodáků z Valtic. „Právě z herbáře jsme vybrali barevný akvarel zmarliky kanadské (Cercis canadensis Lin), stromu, který byl dovezený z Ameriky a zasazený v parku zámku Lednice. Herbář je světově významné dílo patřící do lichtenštejnských Knížecích sbírek ve Vaduzu, kde jsme i získali výhradní svolení ilustraci v rámci 10. festivalového ročníku použít,“ uvádí Erika Partyková, vedoucí produkce a marketingu LVHF. Připomíná, že herbář je společné dílo Bauerových z období 1776–1804. Tvoří ho 14 svazků s akvarelovými obrazy 2 748 rostlin a stromů dovezených na jižní Moravu z celého světa včetně Ameriky.

V parku zámku Lednice je zmarlika k vidění nedaleko minaretu. Kvete obvykle v dubnu a rozpoznáte ji podle růžových květů vyrůstajících z kůry a zdobících celé výhony, silné větve i kmen keřového stromu. Nevšední jsou i listy zmarliky: velké, okrouhlé se srdčitou bází.

Milosrdný žák Haydna

Talent bratří Bauerů objevil botanik a významný lékař Norbertus Adamus Boccius, který dlouhá léta stál v čele Konventu Milosrdných bratří (řád na našem území začal působit v roce 1605) a výrazně napomohl k vyšší úrovni lékařství ve Valticích. Jeden z festivalových koncertů připomene 420 let od příchodu Milosrdných bratří do Valtic na pozvání knížete Karla I. z Lichtenštejna. Hlavním posláním řádu byla péče o nemocné, významnou roli ale hrála v tomto řádu hudba, a to zejména ve 2. pol. 18. století.

„Na 9. koncertě zazní v obnovené premiéře drobnější duchovní skladby dochované ve valtické hudební sbírce, jejichž autory jsou členové řádu – Georg Thomas Hymbr, Andreas Sailer a Johann Ignaz Micksh (Mikýsek),“ představuje Jiří Partyka program 9. koncertu LVHF (Klášter Milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina; Hipocondria Ensemble (CZ) a sólisté) a dokresluje celý hudební příběh v pozadí: „Poslední jmenovaný autor, shodou okolností českého původu, byl žákem skladatele Josepha Haydna.“ Ze zmíněné valtické hudební sbírky festival čerpá každoročně a udržuje tak historické hudební dědictví živé a přístupné současným generacím. Obvykle se jedná o premiéry nebo novodobé premiéry.

Festivalové souřadnice

Během Lednicko-valtického hudebního festivalu mají návštěvníci jedinečnou možnost vychutnat si hudební zážitek nevšedně v historických lokalitách Lednicko-valtického areálu (LVA, UNESCO) a jeho okolí. Nově LVHF pozve své posluchače do Tanečního sálu zámku Valtice a do kláštera Milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina taktéž ve Valticích.

Prolog LVHF 2025 vyveze svou dramaturgii za hranice LVA a uskuteční se v Mozartově sále brněnské Reduty, která stojí na místě původních měšťanských domů, jež v roce 1432 zakoupili páni z Lichtenštejna a v roce 1500 zde postavili renesanční šlechtický dům. Tento dům byl součástí jejich majetku až do roku 1600, kdy ho město Brno odkoupilo a přestavělo na městskou tavernu pro významné hosty. Později prošla budova barokní přestavbou a v roce 1736 se stala divadlem, kde vystupoval i mladý Wolfgang Amadeus Mozart. Koncertní tóny transatlantického příběhu zazní v zámeckých jízdárnách ve Valticích a v Lednici, v Dianině chrámu – Rendez-vous, na zámečku Pohansko, zámku Mikulov, Rybničním zámečku a v kostele sv. Jakuba Staršího v Lednici.

Doprovodné programy LVHF 2025

Mezi koncerty Lednicko-valtického hudebního festivalu mají své tradiční místo přednášky, edukační koncerty a kreativní dílny. Setkání s hudbou je tím přístupnější dětem a mladým generacím ve formě, která je jejich věku blízká. Podrobnosti doplňuje Erika Partyková: „Na hudebně-výtvarné dílny určené dětem ZŠ a gymnázia jsme přizvali výtvarníky Kateřinu Rutherforfd, Veroniku Remak a grafika Vitalie Komarova. Společným tématem je tvorba bratří Bauerů, kdy si děti osvojí různé techniky jejich doby, včetně přípravy barevných pigmentů přímo ze zmarliky kanadské.“

Odborné přednášky jsou otevřené pro veřejnost, avšak pouze po předchozí registraci. „Letos jsme zařadili tři prezentace, jejichž téma navazuje na festivalovou dramaturgii. Dr. Hans-Walter Lack představí rodáky z Valtic – bratry Bauery a jejich celosvětově známé dílo,“ vysvětluje Erika Partyková. Další přednášky proběhnou ve spolupráci s doc. Ing. Zuzanou Ambrožovou, Ph.D., a MgA. Přemyslem Kokešem, kteří představí, nakolik k sobě mají architektura a hudba blízko (přednáška OSTINATO a repetitivní struktury v architektuře). „Abychom plně vykreslili příběh, který inspiroval dramaturgii 10. ročníku LVHF, oslovili jsme ke spolupráci Národní zemědělské muzeum. Jeho generální ředitel, Ing. Zdeněk Novák, povede přednášku Cesta amerických rostlin a dřevin do unikátní krajinářské kompozice Lednicko-valtického areálu,“ prozrazuje Jiří Partyka.

Přípravy 10. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu začaly zkraje roku 2024 a budou v plném proudu do jeho zahájení. Organizátory čeká řada povinností a práce, aby vyladili výroční festival k dokonalosti. „Co se Dvořákovi podařilo před 130 lety a před dvěma stoletími Schotovi je i v roce 2025 živé, svébytné a dělá radost nespočtu generací. Líbí se nám být součástí takových vyprávění a tak zkusíme být i jejich spoluautory. Propojením dvou transatlantických příběhů napíšeme jejich společnou kapitolu a završíme první festivalovou dekádu krásným programem i myšlenkou,“ uzavírá Partyka.

