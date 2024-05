Hudební ikona 60. a 70. let se vrací do Prahy!

Husákovým dětem možná toto jméno nic neřekne, ale zkuste se zeptat svých maminek. Souputník Toma Jonse, v 60. a 70. letech minulého století nazpíval takové hity, které z rádia slýcháme i dnes. Jen znalci ale vědí, kdo je jejich autorem. Řeč je například o písničce s českým textem Gabriely Osvaldové - Trouba, v podání Lucie Bílé. Ano, právě tato písnička vznikla předěláním světového hitu který proslavil Englbert Humperdinck - Release Me! Mimochodem, tato verze od Englberta Humperdincka byla v roce 1967 populárnější než hit „Strawberry FieldsForever/Penny Lane“ od Beatles.

Pojďme ale postupně. Hudbu miloval syn anglického koloniálního důstojníka a indické matky už od dětství. V jedenácti letech začal studovat hru na saxofon. Byl skvělým hráčem a velmi brzy začal veřejně vystupovat. Svůj první singl nazpíval a vydal v roce 1961. Jak to tak u debutů bývá, nebyl to velký úspěch. Mladý zpěvák se ale rozhodně nevzdal a svým silným hlasem si razil cestu dál. Většinou po klubech.

Jedním ze svých vystoupení upoutal pozornost manažera Toma Jonse - Gordona Millse. Ten měl jasný plán. Právě v jeho hlavě se zrodilo umělecké jméno Englbert Humperdinck, právě on produkoval skladbu „Dommage, Dommage“. Ta se stala průlomovým hitem! Psal rok 1966 a Englebert Humperdinck s touto písní reprezentoval Velkou Británii na soutěži v Knocku. Hit měl prakticky celoevropský dopad. Velmi výrazně bodoval nejen v Britské, ale i v Belgické hitparádě.

V tomto roce (1966) měl Englebert Hamperdinck také jedno velké štěstí. Když onemocněl zpěvák Dickie Valentine, zaskočil za něj v londýnské show Sunday Night. Svou šanci dokonale využil! V živém vysílání zazpíval song ze singlu Release Me / Ten Guitars a prakticky přes noc byl jedním z nejpopulárnějších zpěváků své doby. Engelbert do dnes drží rekord v nejdelším nepřetržitém setrvání v žebříčcích (56 týdnů).

Následovaly dvě další úspěšné balady „There Goes My Everything” a „The Last Waltz". Mezi lety 1966 až 2018 vydal neuvěřitelných 100 alb a 43 singlů, a pokud se vydáte do Hollywoodu na chodník slávy, objevíte tam i jeho hvězdu.

Nejznámější coververze z repertoáru Engelberta Humperdincka, které natočili čeští interpreti:

Release Me (1967) – (orig. Eddie Miller, 1949) – Trouba (L. Bílá, 1998), Smutný dům (K. Hála, 1967) Live And Just Let Live engelbert humperdinckhttps://www.youtube.com/watch?v=5keee-Wkd5s

A Man Without Love (1968) – (orig. Quandom'innamoro, Anna Identici, 1968) – Má živá voda (W. Matuška, 1968) https://www.youtube.com/watch?v=Kr2Wnd_v2AQ

Dommage, Dommage (1966) – Co máš, to máš (M. Chladil, 1968) https://www.youtube.com/watch?v=K1Vg5656Fe0

Winter World of Love (1969) – Vítr, déšť a já (M. Chladil, 1972) https://www.youtube.com/watch?v=l0CMMumZ8AA

Les Bicyclettes de Belsize (1968) – Zavřu teď krám s básněmi (K. Gott, 1969)https://www.youtube.com/watch?v=Qe_1B1P9Bw4

Live And Just Let Live (1971) – Tady na zemi (K. Hála, 1973) YouTube Exclusive Concert (July 23, 2020)

