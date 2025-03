Hudební jaro v Holešovické tržnici: Koncertní série oslaví 130 let bývalého jatečního areálu

„Je dost těžké vybrat z celé série jen pár tipů, ale pokud bych měla něco doporučit, tak to bude určitě zahájení série s WWW NEUROBEAT, dvojkoncert Manon Meurt a Ida The Young, kteří vyhráli objev roku na hudebních cenách Vinyla, nebo dvojkoncert Jakuba Koniga s kapelou Hvězdy a Anny Vaverkové, která krátce před svým koncertem v Hale 17 vydá nový singl. Fanoušci si určitě nenechají ujít koncertní návrat Republic of Two nebo hardcorové legendy Slut a I.R.A.,“ říká Barbora Šubrtová, dramaturgyně hudebních projektů Holešovické tržnice a Výstaviště.

Line-up a program koncertů v Hale 17

Pátek 25. 4. 2025 – WWW NEUROBEAT (21:00): Průkopníci české experimentální hudby, kteří se pohybují na pomezí elektroniky, rapu a avantgardy. WWW NEUROBEAT loni vydali nové album, kterým opět dokázali, že jejich tvorba je nadčasová a neustále se vyvíjí. Jejich hudba kombinuje hypnotické beaty, industriální zvuky a poetické texty, které vytvářejí jedinečnou atmosféru.

Vstupné 490 Kč

Sobota 26. 4. 2025 – Himalayan Dalai Lama & Terezie Kovalová (21:00): Elektronické duo Himalayan Dalai Lama tvoří hudbu na pomezí chillwave, ambientu a taneční scény. Ve spojení s violoncellistkou Terezií Kovalovou se mohou návštěvníci těšit nejen na emotivní propojení, ale také na připravovanou unikátní projekci, která vystoupení doplní.

Vstupné 390 Kč

Neděle 27. 4. 2025 – Republic of Two (21:00): Indie-folková kapela Republic of Two patří k ikonám české hudební scény. Jejich něžné melodie a poetické texty rozehřejí srdce všem milovníkům melancholie a akustické hudby. Toto uskupení se vrací po osmileté pauze a již nyní si můžete poslechnout nový singl Arms of nature. Nová deska by měla následovat během několika měsíců.

Vstupné 490 Kč

Úterý 29. 4. 2025 – Manon meurt & Ida The Young (21:00): Manon meurt – česká shoegaze formace, která se nebojí velkých ploch a zasněných zvuků. Společně s nimi vystoupí mladá indie folková kapela z Plzně Ida The Young, pohybující se na pomezí indie a dream popu, jež si rychle získává fanoušky díky své autenticitě. Důkazem toho je i její letošní vítězství v kategorii objev roku na cenách Vinyla.

Vstupné 290 Kč

Úterý 6. 5. 2025 – Anna Vaverková / Jakub König & Hvězdy (21:00): Písničkářská dvojice, která dává hudbě křehkost i sílu. Anna Vaverková představí svůj jedinečný přístup k folku a popu, zatímco Jakub König, známý z kapely Zvíře jménem Podzim, zahraje se svou kapelou Hvězdy. Jejich koncert slibuje osobitý hudební zážitek, který osloví všechny milovníky hudby. Anna vydá cca 14 dní před koncertem v Tržnici první singl z nové desky, který v rámci koncertu určitě zazní. Na podzim 2025 pak vyjde Anně druhá deska s pracovním názvem ‚Krása‘, po které bude následovat turné. V květnu 2025 bude Anna s kapelou reprezentovat Českou republiku na EXPO v Japonsku jako oficiální součást kulturního programu českého pavilonu.

Vstupné 390 Kč

Středa 7. 5. 2025 – Slut & Meat-House Chicago I.R.A. (21:00): Večer plný syrového post-punku a hardcore energie v podání dvou výrazných kapel české nezávislé scény. Slut, kteří se pohybují na pomezí post-punku a noise rocku, se spojí s Meat-House Chicago I.R.A., známými pro svůj nekompromisní hardcore. Jejich koncert v Hale 17 slibuje intenzivní hudební zážitek v jedinečném prostoru Holešovické tržnice.

Vstupné 390 Kč

Úterý 13. 5. 2025 – P/\ST (21:00): Elektropunková smršť! P/\ST kombinují ostré beaty, politické texty a DIY přístup, který z nich dělá jednu z nejvýraznějších kapel české nezávislé scény. Každé jejich vystoupení je živelným protestem, který nenechá publikum chladným.

Vstupné 490 Kč

Středa 14. 5. 2025 – Beef Closing Party: ŠatySVlečkou (21:00): Závěrečná party hudební série bude v režii energického DJ ŠatySVlečkou. Jeho vystoupení je oslavou hudební rozmanitosti – propojuje žánry od R&B, indie a rocku přes rap až po hyperpop, a to s nečekanou lehkostí a dynamikou. Ideální tečka za koncertní sérií, která odráží pestrost současné hudební scény.

Vstupné zdarma

Vstupenky na jednotlivé koncerty je možné zakoupit v síti GoOut a také na místě v den konání. Doporučujeme včasný nákup, kapacita prostor je omezená.

LINE UP KONCERTŮ / VSTUPENKY

Pulzující celodenní program v Hale 17 během oslav 130 let

Hala 17 se během oslav promění v chrám hodování, umění, kultury a pocty kulinářským obřadům. Každý den ve dnech od 24. 4. až do 14. 5. otevře své brány, aby uvítala příchozí přes den do pop-up kavárny, kde se v odpoledních hodinách mohou zájemci připojit ke mši svaté za maso nebo si od 14.00 hod vyslechnout přednášky na témata spojená s gastronomií a kulturou. Večer se pak místo promění v chrám hodování v rámci konceptu BEEF a následně v koncertní místo s nadupaným line-upem. Přijďte si užít skvělou hudbu, neopakovatelnou atmosféru a bohatý doprovodný program oslav 130 let Holešovické tržnice. Sledujte nás na sociálních sítích, ať vám nic neuteče!

Otevírací doba Haly 17

10.00-00.00 KAVÁRNA KONZUM

18.00 BEEF - GASTROPERFORMANCE

21.00-00.00 HUDEBNÍ PROGRAM

Pro více informací o programu 130 let Holešovické tržnice sledujte sociální sítě Holešovické tržnice a webové stránky www.holesovickatrznice.cz.

Zdroj: Výstaviště Praha

