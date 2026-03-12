Hudební show Ennio Morricone Original Celebration Concert

Jeden večer, jedno pódium a slavní světoví hudebníci, kteří roky stáli po boku samotného Maestra Morriconeho. Legendární hudba ožije v Praze v jedinečném koncertním provedení symfonického orchestru a velkého pěveckého sboru doplněného o strhující velkoplošné projekce.
Morricone diriguje Morriconeho
Hudebním večerem provede syn slavného skladatele, dirigent a skladatel Andrea Morricone. On sám napsal mnoho filmových skladeb a aktivně se podílí na šíření hudebního dědictví svého otce. Pod jeho taktovkou zazní ikonické skladby, které se staly nedílnou součástí světové kinematografie. Na pódiu vystoupí The City of Prague Philharmonic Orchestra, velký pěvecký sbor i špičkoví světoví sólisté. Atmosféru koncertu navíc umocní velkolepé projekce na obřích LED obrazovkách.
Filmové melodie, které zná celý svět
Během večera zazní hudba z filmových legend, jako jsou Tenkrát na Západě, Hodný, zlý a ošklivý, Pro hrst dolarů, Misie, Bio Ráj, Nedotknutelní, 48 hodin v Paříži, Neúplatní či Profesionál a řada dalších. Melodie, které zkomponoval Ennio Morricone, dokázaly filmovým příběhům vtisknout mimořádnou hloubku i silný emocionální náboj.
Světoví hudebníci, kteří stáli po boku samotného Maestra
Atmosféru večera podtrhne účast špičkových zahraničních hudebníků, kteří v minulosti úzce spolupracovali se slavným skladatelem. Jejich přítomnost dodá koncertu nejen mimořádnou interpretační kvalitu, ale také autentické propojení s původními koncerty legendárního autora.
Výraznou osobností mezi nimi je především italský kytarista Rocco Zifarelli, dlouholetý Morriconeho spolupracovník, který s ním více než 20 let vystupoval na desítkách koncertů po celém světě. Jeho kytarová hra se stala charakteristickým prvkem živých provedení Morriconeho skladeb a dodnes patří k nejvýraznějším interpretům Maestrova hudebního odkazu.
Po jeho boku se dále představí italská sopranistka Vittoriana De Amicis, která pravidelně účinkovala na Morriconeho koncertních turné a sbormistr Stefano Cucci, jenž s Maestrem spolupracoval na řadě orchestrálních projektů. Právě hlas skvělé sopranistky Vittoriany De Amicis oslnil pražské publikum již při loňském koncertu. Na pódiu s ní vystoupí i klavírista Antonello Maio, baskytarista Giovanni Civitenga a bubeník Massimo D’Agostino. Tito hudebníci se opakovaně podíleli na koncertních i studiových projektech spojených s hudbou Ennia Morriconeho.
Diváky čeká jedinečný hudebně filmový večer v podání těch nejlepších hudebníků a v doprovodu velkolepých projekcí.
Datum: 11. listopadu 2026
Místo: O2 universum, Praha
Vstupenky v síti Ticketportal a Ticketmaster
Zdroj: JVS HOLDING GROUP
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.