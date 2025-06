Hudební svátek pod širým nebem: Plachetka, Novotná a SOČR zahajují Novozámecké hudební léto

Program Opereta Gala přenese posluchače do atmosféry zlatého věku vídeňské operety. Zazní nezapomenutelné melodie, árie, valčíky i čardáše Franze Lehára, Emmericha Kálmána, Johanna Strausse ml. a dalších významných skladatelů, jejichž díla dodnes okouzlují publikum po celém světě. V zámeckém parku Kinských poprvé vystoupí jeden z nejvýraznějších operních pěvců současnosti Adam Plachetka, o kterém odborná kritika píše coby o českém operním fenoménu, který dobývá světová pódia a uchvacuje posluchače na nejprestižnějších scénách včetně Vídeňské státní opery, Metropolitní opery v New Yorku a v Teatro alla Scala v Miláně. V novém programu s pěvcem tentokrát vystoupí sopranistka Doubravka Novotná, hostující sólistka Národního divadla, která se pohybuje na špičce české i evropské operní scény. Její hlas, charisma a umělecká všestrannost ji řadí mezi nejvýznamnější pěvkyně současnosti. V květnu tohoto roku Doubravka Novotná debutovala s London Symphony Orchestra pod taktovkou sira Simona Rattla v Barbican Hall v Londýně.

Milovníci operety se mohou těšit na jedinečný koncert, který přinese to nejlepší z operetního repertoáru. Večer zahájí romantická píseň Dunkelrote rote Rosen z operety Gasparone od Carla Millöckera, poté zazní Vilja Lied z Veselé vdovy F. Lehára. Posluchači se přenesou do elegantní vídeňské atmosféry s árií Grüss mir mein Wien z operety Hraběnka Marica. Koncert nabídne také předehru k Zemi úsměvů a Lehárův slavnostní Ich danke für die Huldigung. Po přestávce zazní Hobellied, píseň Ferdinanda Raimunda, která v sobě nese nenapodobitelný půvab staré Vídně. Strhující rytmy přinese Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatsland z Čardášové princezny. Něžná melodičnost se bude snoubit s šarmem v písni Küssen ist keine Sünd z operety Bratr Straubinger, poté zazní brilantní předehra k Veselé vdově. Vrcholem večera bude vášnivé Meine Lippen, sie küssen so heiß z operety Giuditta a živelná Da geh’ ich zu Maxim z Veselé vdovy. Koncert zakončí slavné Wiener Blut, v němž zazní pravý duch vídeňské hudby. „Přijďte si vychutnat večer plný elegance, romantiky a nezapomenutelných melodií, které vás přenesou do světa operetní noblesy a kouzla časů vídeňských bálů, “ zve majitel Nového zámku František Kinský, který posluchače v zámeckém parku osobně přivítá.

Prestižní Symfonický orchestr Českého rozhlasu vystoupí pod taktovkou svého hlavního hostujícího dirigenta Roberta Jindry. Uznávaný český dirigent, je jednou z nejvýraznějších osobností současné hudební scény. V sezóně 2013/2014 působil na pozici hudebního ředitele Opery Národního divadla. Dirigoval v renomovaných operních domech, jako jsou Bayerische Staatsoper, Staatsoper Berlin či Semperoper Dresden.

„Takto významné kulturní události jsme dosud prováděli v prostorách Pražského hradu. Letos poprvé jsme se rozhodli uskutečnit výjimečné koncerty v jiném regionu. Chceme dosavadním příznivcům Českého královského institutu i všem posluchačům přinášet to nejlepší, co česká scéna klasické hudby nabízí, ale současně nám také záleží na tom, aby v rámci našich programů zněla hudba pozitivní a nadčasová, taková, které lidé rozumějí a ze které si v kombinaci s krásným a ušlechtilým prostředím odnesou výjimečné zážitky,“ doplňuje k prvnímu festivalovému koncertu ředitel Českého královského institutu JUDr. Zdeněk Prázdný, který koncert v parku Nového zámku zahájí.

První festivalový koncert s programem Opereta gala se uskuteční pod širým nebem a bude přenášen na velkoplošné obrazovce. Areál Nového zámku v Kostelci nad Orlicí pořadatelé posluchačům koncertu otevřou v 18:00 hodin. Návštěvníci budou moci využít občerstvení nejen v Toniově zámecké kavárně, ale také u stánků s vínem (Zelené láhve) nebo s kávou (IKAfe). Parkování na nově vybudovaném parkovišti u Nového zámku je bezplatné a bude koordinované správou zámku. Dvoudenní festival bude pokračovat koncertem houslisty Josefa Špačka s Komorní filharmonií Pardubice v neděli 29. června na stejném místě. Vstupenky na koncerty jsou k zakoupení v rámci rezervačního systému Ticketportal a ve většině obvyklých informačních center a předprodejích po celé České republice.

Zdroj: Kinský Art Media

www.kinskyartmedia.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.