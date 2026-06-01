Hudební zázrak Justin-Lee Schultz na jubilejním 20. ročníku Jazz Open Ostrava

„Během dvaceti let se nám podařilo představit návštěvníkům řadu světových hvězd a mimořádných projektů. Velmi si vážíme toho, že se Jazz Open Ostrava stal symbolem otevřenosti napříč hudebními styly i generacemi, a věřím, že letošní jubilejní ročník nabídne jeden z nejsilnějších programů v historii festivalu,“ říká ředitel festivalu Boris Urbánek.
Festival proběhne v klubech Fabric, Dock, ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, Pianotéce a vyvrcholí na Slezskoostravském hradě.
Program plný hudebních lahůdek
Festival odstartuje 10. června ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. Ve Studiu 1 vystoupí zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka s programem nového alba How Little We Dream. Koncert bude přenášen živě v rozhlase i online.
12. června se uskuteční slavnostní „narozeninový koncert“ v klubu FABRIC, kde vystoupí švýcarská kapela The Next Movement. Jejich energická směs neo-soulu a funku, podpořená novým albem More Cowbell, slibuje večer plný explozivní groove energie.
O den později, 13. června, nabídne festival komorní zážitek v podobě dua Luboš Šrámek a Nikolaj Nikitin, kteří vystoupí v intimním prostředí nové ostravské Pianotéky.
Velkolepé finále s mimořádnou hvězdou
Vrchol festivalu nastane 18. června na Slezskoostravském hradě. Program zahájí mladí talentovaní hudebníci Matyáš Papp Quartet v projektu Jazz Juniors, následovat bude Boris Band Combination s hosty - polským saxofonistou Marcinem Župaňským a kytaristou Vítem Rokytou. Hlavním magnetem večera však bude americký multiinstrumentalista a zpěvák Justin-Lee Schultz. Justin-Lee Schultz je fenoménem své generace. Hudební zázrak, který si získal svět už v dětství. Jeho příběh je inspirující i dojemný: od prvního vystoupení v televizní show v pouhých devíti letech až po spolupráci s legendami, jako jsou Quincy Jones či Stevie Wonder. V jeho hudbě se snoubí technická brilance, radost z tvorby a upřímnost, která zasahuje posluchače napříč generacemi. Na pódiu působí Justin-Lee mimořádně přirozeně – s pokorou i neuvěřitelnou energií. Každý tón, který zahraje, nese hlubokou emoci a autentické nadšení pro hudbu. Právě tato kombinace z něj dělá nejen výjimečný talent, ale i silný hlas mladé generace, která v jeho projevu nachází inspiraci i naději.
Jazz Open Ostrava se dlouhodobě pyšní účastí světových ikon, jako jsou Phil Lassiter, The Yellowjackets nebo Dirty Loops, a zároveň dává prostor novým talentům. Díky konceptu „open“ festival propojuje jazz s dalšími žánry a oslovuje široké publikum napříč generacemi.
Jubilejní ročník tak není jen oslavou dvacetileté tradice, ale především živým důkazem toho, že hudba dokáže spojovat, inspirovat a přinášet nezapomenutelné zážitky.
Více o vstupenkách a programu najdete na www.jazzopen.cz
Zdroj: Jazz Open Ostrava