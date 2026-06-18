Huisman Czech Republic nabere až 100 nových zaměstnanců

Huisman Czech Republic chce zajistit dostatečnou personální kapacitu pro současné i připravované projekty. Důraz klade na kvalitu práce, dodržování termínů a stabilní rozvoj firmy. „Rostoucí poptávka po našich produktech a službách je pro nás dobrou zprávou. Zároveň ale znamená, že musíme včas posílit týmy. Hledáme lidi, kteří mají vztah k technice, chtějí se učit a mají chuť pracovat na projektech, které míří do celého světa,“ říká Karel Pavlíček, Managing Director, Huisman Czech Republic.
Nábor v technických oborech je dnes podle sviadnovské společnosti složitější než dříve. Konkurence mezi zaměstnavateli je vysoká a mění se také očekávání kandidátů. Největší poptávka je po kvalifikovaných zaměstnancích ve výrobě. Dlouhodobě patří mezi obtížně obsaditelné profese hlavně zkušení zámečníci a svářeči. Právě svářečům nabízí sviadnovský závod možnost pracovat nejen na unikátních zakázkách, ale také s moderními svařovacími roboty a kolaborativními roboty (coboty). Ve Sviadnově je zájem také o technicky orientované specialisty, například technology a konstruktéry. U těchto profesí je důležitá odbornost, praxe a odpovědný přístup.
Kromě výrobních a technických pozic nabízí Huisman Czech Republic také příležitosti v Shared Service Centru ve Sviadnově, které sjednocuje a standardizuje finanční a účetní procesy pro celou skupinu Huisman. Centrum je vhodným startem kariéry zejména pro studenty a čerstvé absolventy ekonomických oborů, kteří chtějí získat zkušenosti s globálním účetnictvím a pracovat v mezinárodním prostředí.
Další zajímavou kariérní cestu představuje Service Department. Jeho zaměstnanci zajišťují instalace nových zařízení, údržbu a opravy stávajících systémů nebo technickou podporu klientům skupiny Huisman po celém světě. Práce v tomto týmu nabízí možnost podílet se na projektech v zahraničí a cestovat za klienty do různých částí světa.
Huisman Czech Republic nabízí novým svářečům a zámečníkům náborový příspěvek 50.000 Kč. Pro ostatní výrobní pozice je náborový příspěvek 30.000 Kč. Nabídku staví právě na kombinaci finančních a nefinančních benefitů. „Patří mezi ně konkurenceschopná mzda, náborové příspěvky, výkonnostní odměny nebo nabídka ubytování pro výrobní zaměstnance, kteří dojíždějí z větší dálky. Pro svářeče a zámečníky navíc pravidelně realizujeme rehabilitační program na regeneraci a podporu jejich zdraví. Důležitou roli hraje také moderní pracovní prostředí, práce s novými technologiemi, další vzdělávání a možnost profesního růstu,“ popisuje Monika Pěnčíková, HR Manager, Huisman Czech Republic.
Huisman Czech Republic vyrábí ve Sviadnově technicky náročná zařízení pro energetický, námořní, těžební, železniční a zábavní průmysl. Výrobky a komponenty ze Sviadnova míří především na export.
Zdroj: Huisman Czech Republic