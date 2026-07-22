Huisman Czech Republic: Vítězný snímek Czech Industry Photo dorazil do Ostravy

Fotografie, kterou pořídil Patrick van Dijk, zachycuje zařízení Motion Compensated Pile Gripper. Na první pohled připomíná mohutné ocelové chapadlo. Na moři však plní velmi přesný úkol. Stabilizuje až 115 metrů dlouhé a 3200 tun vážící základové pilíře a pomáhá je bezpečně, rychle a s respektem k přírodě usadit do mořského dna. Na rozdíl od tradičních metod je gripper, vyvinutý společností Huisman, zavěšen na boku plavidla. Díky této konstrukci může dosáhnout až k vodní hladině a bezpečně navádět konstrukci pilíře do požadované hloubky, která může činit až 40 metrů. „V útrobách chapadla se skrývá špičková technika společnosti Huisman a česká preciznost ze Sviadnova, protože část zařízení vznikla právě u nás. Fotografie ukazuje průmysl z nečekané perspektivy. Monumentální zařízení v kontrastu s drobnými postavami lidí v jeho okolí vytváří působivý obraz,“ říká Petra Červenková, Marketing and Communications Specialist, Huisman Czech Republic.
Snímek Gigant v pohybu získal první místo v kategorii Průmyslová fotografie soutěže Czech Industry Challenge. O vítězích rozhodovala nezávislá odborná porota. Czech Industry Challenge je celorepubliková platforma, která představuje český průmysl, výzkum a technické obory. Vybrané fotografie následně putují po českých městech v rámci výstavy Czech Industry Photo.
Huisman Czech Republic se mezi vybranými snímky Czech Industry Photo objevuje pravidelně. V minulých ročnících výstava představila například fotografii vyhlídkového kola v Montrealu, svářeče při práci, robota na přesné řezání ocelových dílů nebo vyhlídkovou atrakci pro výletní loď.
Tyto snímky zároveň ukazují šíři výroby Huisman Czech Republic. Společnost navrhuje a vyrábí technická zařízení pro energetický, námořní, těžební a zábavní průmysl. Patří mezi ně části námořních a pozemních jeřábů, vrtných souprav, technologií pro instalaci větrných elektráren i zábavních atrakcí. Výrobky ze Sviadnova míří zejména na zahraniční trhy.
Zdroj: Huisman Czech Republic
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