HUMANITY: Výstava fotografií Štreita ukáže v Paříži český i francouzský venkov

Štreitovy snímky ze severní Francie z let 1992–1994 se zde setkávají s fotografiemi z cyklů Vesnice je svět a Lidé olomouckého okresu z 80. a 90. let. HUMANITY je první velkou pařížskou retrospektivou Jindřicha Štreita. Výstava přibližuje jeho pohled na každodenní život lidí v různých prostředích a obdobích. Ústředním tématem Štreitovy tvorby zůstává lidskost, schopnost člověka zachovat si důstojnost, blízkost a vzájemnost i v obtížných životních podmínkách.
Výstava se koná v Českém centru Paříž a je součástí festivalů PhotoSaintGermain a Photo Days.
Zdroj: Teleport Collective
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59940.