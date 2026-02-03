Humanoidní roboti v Česku: Krel Central a.s. spouští projekt vývojového a demonstračního centra pro robotiku

Nejde jen o hardware. Rozhoduje „co robot umí“ – a jak bezpečně
Stanislav Lepka, ředitel společnosti Krel Central a.s. zdůrazňuje, že samotné humanoidní tělo (hardware) je pouze výchozí bod. Skutečná hodnota vzniká ve vrstvě učení, motoriky, ovládání a autonomie – a především v tom, jak spolehlivě se robot chová v reálném prostředí, jak rychle lze jeho schopnosti zlepšovat a jak bezpečně lze provádět aktualizace. Centrum proto staví na škálovatelném vývoji: od tréninku a adaptace přes kontrolované změny softwaru až po nasazení do různých typů prostředí.
Centrum propojí vývoj, testování a pilotní nasazení u klientů
Projekt je koncipován jako prakticky orientovaná platforma, která propojuje technologický vývoj s provozní realitou zákazníků. Klíčovým pilířem budou pilotní nasazení u klientů s jasně definovanými cíli a plánem škálování. V reálném provozu se bude ověřovat použitelnost a přínos humanoidních robotů – zejména integrace do procesů, reálná návratnost a provozní stabilita. Výstupy z pilotů mají být následně promítány do vylepšování softwaru, školení i servisního modelu tak, aby se další implementace zrychlovaly a byly předvídatelné.
Součástí projektu je také důraz na školení operátorů a standardizovanou certifikaci, protože v praxi často rozhoduje kvalita obsluhy a provozní disciplína více než samotný hardware. Certifikace má pokrývat správné zprovoznění, bezpečnostní postupy, řešení incidentů a práci s provozními scénáři.
Servisní standardy, minimalizace prostojů a prediktivní údržba
Krel Central klade důraz na servis a údržbu jako nedílnou součást „robotiky, která vydělává“. Projekt počítá s rámcem zahrnujícím vzdálenou diagnostiku, preventivní údržbu, dostupnost dílů a síť vyškolených servisních partnerů s cílem minimalizovat prostoje. Součástí konceptu jsou i simulace opotřebení pomocí modelů a scénářů dlouhodobého zatížení kloubů, převodů, baterií i senzoriky s napojením na prediktivní údržbu.
Centrum zároveň počítá s úpravami pro čistá a regulovaná prostředí (např. laboratoře, výroba, potravinářství či zdravotnictví), včetně volby materiálů, povrchů, těsnění a postupů pro čištění a omezení kontaminace.
Ekosystém pro roky 2026–2030: marketplace a datový hub
Krel Central staví strategii pro roky 2026–2030 jako ekosystém lidí a softwaru, který má násobit kapacitu vývoje i nasazení. V jeho jádru má být:
- Marketplace vývojářů a integrátorů – síť ověřených specialistů pro rozšiřování funkcí, úpravy na míru a řešení problémů v praxi,
- Marketplace aplikací s portálem poptávek – distribuce hotových řešení i zakázkový vývoj, s důrazem na kompatibilitu, bezpečnostní profil a průběžné aktualizace,
- Marketplace operátorů – propojení vlastníků robotů s vyškolenými operátory lokálně i na dálku včetně systému kvalifikací, hodnocení a provozních scénářů,
- Datový hub – sběr a vyhodnocení dat z testování, výcviku i reálného provozu a rychlé vracení zlepšení zpět do praxe.
Cílem je odstranit jednu z největších brzd trhu – situaci, kdy robot „něco umí“, ale chybí rychlá a spolehlivá cesta od prototypu k opakovatelnému nasazení.
Bezpečnost, audity, etika a „certifikační realita“ od začátku
Protože humanoidní roboti pracují mezi lidmi, bezpečnost je zásadní. Krel Central staví projekt na kombinaci kyberbezpečnosti a provozní (funkční) bezpečnosti, včetně auditních rámců pro aplikace, infrastrukturu a řízení přístupů, aktualizační politiky a režimů pro incidenty. Součástí přístupu je i prakticky pojatá etika: transparentní logování, dohledatelné rozhodování, lidský dohled, ochrana soukromí a jasné limity autonomie, tak aby governance obstála u partnerů i auditorů.
Nejen vývoj, ale i standardy a dialog s regulátory
Ambice projektu míří nad rámec samotného testování a vývoje. Krel Central připravuje také platformu/asociaci, která má propojovat firmy, vývojáře, provozovatele, školy a instituce, sdílet best practices, bezpečnostní rámce a etické principy a zároveň zjednodušit dialog s regulátory i průmyslem. Cílem je vytvářet prostor, kde se doporučení pro pravidla, standardy a certifikace opírají o data z reálného testování a provozu.
O společnosti Krel Central a.s.
Krel Central navazuje na technickou tradici sahající do roku 1993 a staví na dlouhodobých zkušenostech v energetice, automatizaci a průmyslových instalacích. V posledních letech společnost rozšířila působení o software a umělou inteligenci a nyní tento vývoj posouvá do robotiky. Projekt centra podporuje i personálně – na pracovních portálech společnost hledá klíčové role pro humanoidní robotiku a zástupce ředitele testovacího centra v Praze.
Zdroj: Krel Central