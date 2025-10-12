Humphrey Kariuki jmenován patronem IUCN na Světovém kongresu ochrany přírody

Jeho jmenování představuje historický milník, neboť se stal prvním Afričanem, který byl uznán za patrona přírody IUCN , což podtrhuje jeho vedoucí úlohu v ochraně přírody v Africe a jeho dlouhodobý závazek k udržitelnému rozvoji na celém kontinentu.
"Jsem potěšena, že mohu mezi patrony IUCN přivítat pana Humphreyho Kariukiho, který se celý život věnuje divoké přírodě a dlouhodobě podporuje úsilí o její ochranu v Keni. Jeho vůdčí schopnosti a dlouholeté odhodlání prosazovat udržitelná domácí řešení ochrany přírody v Africe jsou inspirativní a jeho zkušenosti budou neocenitelné při naší spolupráci na ochraně biologické rozmanitosti, posílení postavení místních komunit a urychlení opatření v oblasti klimatu. S jeho vizí a podporou můžeme rozšířit vliv IUCN a pomoci utvářet odolnější a přírodě prospěšnější budoucnost naší vzácné planety. Těšíme se na spolupráci s panem Kariukim při prosazování ambiciózních opatření v oblasti biologické rozmanitosti a klimatu," řekla generální ředitelka IUCN Dr. Grethel Aguilarová.
"Jsem hluboce poctěn, že mě IUCN jmenovala patronem přírody," uvedl Humphrey Kariuki ve své děkovné řeči. "Toto uznání je oceněním role Afriky v celosvětové ochraně přírody. Těším se na spolupráci s IUCN a dalšími patrony, kteří dokazují, že investice do přírody jsou zásadní pro budoucnost naší planety a jsou katalyzátorem udržitelného hospodářského růstu."
Vizionářský podnikatel a filantrop, Humphrey Kariuki , je patronem organizace Mount Kenya Wildlife Conservancy (MKWC), jedné z předních afrických ochranářských institucí.
Vůdčí role Humphrey Kariukiho v oblasti ochrany přírody je nejvíce viditelné prostřednictvím chovu a obnovy divoké přírody kriticky ohroženého horského bonga, vzácné anelopy vyskytující se pouze v keňských horských lesích.
Kromě obnovy druhů je Kariuki velkým zastáncem celkové obnovy životního prostředí. Kariuki prosazuje ekologické způsoby života, které spojují ochranu životního prostředí s hospodářským růstem, a ukazuje, jak mohou komunity prosperovat a zároveň chránit přírodu prostřednictvím ekoturistiky, udržitelného zemědělství a lesnictví.
Webová stránka IUCN Patrons of Nature byla založena v roce 2010 a sdružuje vysoce postavené osobnosti, které se zasazují o podporu ochrany biologické rozmanitosti a udržitelného využívání přírodních zdrojů.
