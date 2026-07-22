HunterLab představuje zařízení Vista® L2 s rozšířeným měřicím rozsahem 710 nm

Autor:
  9:43
Sledovat Metro na Googlu

Reston (Virginie) 22. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nová generace přístroje Vista kombinuje software Essentials L2, nejmodernější software pro analýzu barev ve své kategorii, s výrazně vyšším výpočetním výkonem, a to vše bez nutnosti měnit stávající metody či příslušenství

Společnost HunterLab, světová autorita v oblasti měření barev, dnes představila zařízení Vista® L2 – novou generaci svého transmisního spektrofotometru pro měření barev a zákalu u průhledných a průsvitných kapalin a pevných látek. Vista L2 rozšiřuje spektrální rozsah na 710 nm, přidává nejmodernější software pro analýzu barev v oboru Essentials L2 a zvyšuje výpočetní výkon i kapacitu úložiště. Výsledkem jsou širší možnosti pro týmy kontroly kvality v odvětvích nápojů, jedlých olejů, kapalných chemikálií, farmaceutik, průsvitných plastových předlisků a environmentálního testování.

Širší rozsah umožňuje přesnější oddělení skutečné barvy (měřené jako absorbance) od zákalu (měřeného jako rozptyl světla). Tato přehlednost pomáhá výrobcům odhalit nestabilitu tekutých produktů již v rané fázi a s větší jistotou posoudit stabilitu barvy. Rozsah 710 nm také umožňuje měření chlorofylu při 630, 670 a 710 nm v souladu s normou AOCS Cc 13d-55, metodou používanou ke sledování oxidace a ochraně trvanlivosti jedlých olejů.

„Od týmů zajišťujících kvalitu se vyžaduje, aby prováděli více měření v kratších lhůtách, aniž by bylo nutné pořizovat další přístroje nebo zvyšovat počet zaměstnanců," uvedl prezident společnosti HunterLab Bob Weaver. „Přesně proto byl vyvinut přístroj Vista L2. Rozšiřuje rozsah měření, které lze provést pomocí jediného přístroje, a zároveň využívá stejné metody a příslušenství, na které jsou naši zákazníci již zvyklí, takže tato modernizace přináší nové možnosti bez narušení stávajícího provozu."

Vista L2 navazuje na osvědčenou platformu Vista a zachovává její geometrii propustnosti, plnospektrální LED osvětlení a dotykové rozhraní. Mezi nové a vylepšené funkce patří 32 GB vestavěné paměti, která postačí na miliony měření, výstup HDMI pro zobrazení výsledků na externích displejích a vestavěný standard pro ověřování vlnové délky, který zajišťuje konzistentní výkon. Aktualizace Essentials L2 se provádějí pomocí flash disku nebo přímého připojení k internetu.

Vista L2 je jediný transmisní přístroj, který aplikuje Beer-Lambertův zákon s přesností potřebnou pro stanovení absolutní barvy ze standardních kyvet a lahviček. Automaticky měří potravinářské oleje při délce dráhy 5,25 palce nebo 1 palec a odečítá barvu podle stupnice APHA v menších kyvetách, než vyžadují konkurenční systémy, čímž snižuje závislost na nákladných speciálních kyvetách. Vyměnitelné držáky a základové desky, dostupné ve variantách Multi-Functional, Precision a Self-Centering, umožňují upevnění kapalin, lahviček, kyvet, průsvitných plastových předlisků, fólií a průtokových vzorků pomocí magnetických úchytů a polohovacích kolíků, což zajišťuje opakovatelné výsledky.

Přístroj Vista L2 je již k dispozici. Další informace a žádosti o předvedení najdete na adrese https://www.hunterlab.com/en/contact/.

O společnosti HunterLab

Společnost HunterLab, založená v roce 1952, je světovým lídrem v oblasti řešení pro měření barvy a vzhledu pro průmyslová odvětví, včetně potravinářství a nápojového průmyslu, zpracování plastů, chemického průmyslu a farmaceutického průmyslu. Díky přístrojům, kterým důvěřují ve více než 75 zemích, společnost HunterLab nadále rozvíjí vědeckou analýzu barvy prostřednictvím inovací, přesnosti a partnerství se zákazníky.

 

Kontakt pro média:

HunterLab Marketing

marketing@hunterlab.com

www.hunterlab.com

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak dobře se v Evropě vyznáte vy? Znáte hlavní města a zajímavosti o oblíbených dovolenkových...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

ilustrační snímek

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna by se měly teploty pohybovat převážně kolem dlouhodobého normálu, objeví se ale přeháňky i bouřky....

Přírodní koupaliště na jihu Moravy mají vodu vhodnou ke koupání

ilustrační snímek

Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve...

23. července 2026  17:23

Slovácké muzeum představuje tvorbu výtvarnice Boženy Augustínové

SlovĂˇckĂ© muzeum pĹ™edstavuje tvorbu vĂ˝tvarnice BoĹľeny AugustĂ­novĂ©

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představuje ode dneška tvorbu Boženy Augustínové (1939–2005). Patřila k nejvýraznějším osobnostem československého...

23. července 2026  17:20,  aktualizováno  17:20

Škola lovu sumců: Jakub Holubec radí, jak správně vybavit prut a nepokazit první úlovek

Jakub Holubec a jeho zatím největší sumec, který měřil úžasných 274 centimetrů.

Od prutu po bezpečné puštění ryby. Uznávaný český sumcař pro rybářské čtenáře deníku Metro radí, jak sestavit funkční výbavu, správně zvolit nástrahu a vyhnout se chybám, které mohou stát nejen...

23. července 2026

Domov pro seniory v Novém Strašecí má nové vytápění i zateplení

ilustrační snímek

Domov pro seniory v Novém Strašecí na Rakovnicku má nové vytápění i zateplení. Dokončovaná modernizace přinese kromě zvýšení komfortu i provozní úspory....

23. července 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Postaví lidi na nohy. Rehabilitační ústav Sanatorium Pálava se otevírá pacientům

Na jihu Moravy otevřel rehabilitační ústav Sanatorium Pálava. (23. července...

Po těžkých úrazech nebo i cévních mozkových příhodách a neurologických onemocněních se pacienti nejen z jihu Moravy dostanou do nově vybudovaného rehabilitačního ústavu Sanatorium Pálava. Zařízení za...

23. července 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Kbelská míří do další fáze. Auta se poprvé projedou po novém asfaltu

Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)

Hukot projíždějících aut a zápach čerstvého asfaltu. Tak vypadá situace na dokončeném úseku Kbelské ulice. Ostře sledovaná rekonstrukce, která začala na začátku července zamířila v noci na čtvrtek do...

23. července 2026  17:52,  aktualizováno  18:05

Rozmohl se nám takový nešvar v centru Prahy. Velké cyklistické organizované skupiny objíždí památky a zabírají místo.Snímek je z Václavského náměstí.

vydáno 23. července 2026  17:48

Rozmohl se nám takový nešvar v centru Prahy. Velké cyklistické organizované skupiny objíždí památky a zabírají místo.Snímek je z Václavského náměstí.

vydáno 23. července 2026  17:48

Voda v Plumlovské přehradě se mírně zhoršila,stále však podle hygieniků vyhovuje

ilustrační snímek

Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila, hygienici její jakost nyní označují stupněm dva z pětibodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti,...

23. července 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Policie pátrá po osmnáctiletém mladíkovi z Pardubic, je nezvěstný

ilustrační snímek

Pardubičtí policisté od nočních hodin pátrají po nezvěstném osmnáctiletém mladíkovi, kterého rodina naposledy viděla ve středu večer doma v městské části...

23. července 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Osobní vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění. Jeden vůz vykolejil

U Chýnova na Táborsku se srazil náklaďák s osobním vlakem (23. července 2026)

Osobní vlak se odpoledne střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku. Při nehodě se zranili čtyři lidé. Těžce zraněného řidiče náklaďáku přepravil...

23. července 2026  14:12,  aktualizováno  17:19

Hygienici opět zakázali koupání na orlické přehradě v Podolsku

ilustrační snímek

Hygienici opět zakázali koupání na orlické přehradě v Podolsku na Písecku. Odebrané vzorky ukázaly nevyhovující kvalitu vody, která je nebezpečná ke koupání. V...

23. července 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.