Huť František v Sázavě. Z historické sklárny unikátní místo pro eventy

Autor:
  12:26
Sledovat Metro na Googlu

Sázava (Benešovsko) 20. července 2026 (PROTEXT) - Industriální památka s více než stoletou historií dnes získává nový život. Huť František v Sázavě, citlivě zrekonstruovaný areál bývalé sklářské hutě, nově nabízí unikátní zázemí pro firemní akce, konference, školení, networkingová setkání, produktové prezentace i společenské události. Historická atmosféra industriálního prostoru se zde propojuje s moderním technickým vybavením a variabilitou, kterou ocení firmy hledající neokoukané místo s vlastním příběhem.

Sál František

Dominantou areálu je hlavní Sál František, který lze přizpůsobit různým typům akcí od odborných konferencí přes firemní večírky až po gala programy. „Prostor nabízí vysoké stropy, původní industriální prvky a autentickou atmosféru bývalé hutě, která vytváří zcela odlišné prostředí oproti běžným konferenčním centrům. Variabilní uspořádání umožňuje připravit akce pro menší týmy i větší skupiny hostů,“ říká Martin Venglář, ředitel společnosti Nomce, která Huť František provozuje. Velmi dobře slouží jako centrum větších konferencí, firemních večírků, gala programů nebo produktových prezentací. Kombinace industriální architektury, moderního technického vybavení a několika vzájemně propojených prostor umožňuje organizovat akce nejrůznějšího rozsahu od komorních jednání až po rozsáhlé firemní eventy.

Galerie - VIP prostor s výhledem na celé dění

Salonek Galerie se nachází v patře přímo nad hlavním sálem František a nabízí unikátní pohled na veškeré dění z ptačí perspektivy. Dominantou prostoru je masivní stůl, který vytváří ideální prostředí pro jednání vedení firem, strategické porady, networkingová setkání nebo řízené degustace. Na ploše 105 m2 pojme až 80 hostů při koktejlovém uspořádání a díky přímému propojení se salonkem Crystal může tvořit samostatnou VIP zónu pro významné hosty nebo obchodní partnery.

Crystal - Útulný prostor pro workshopy i prezentace

Salonek Crystal navazuje přímo na Galerii a nabízí zcela odlišnou atmosféru. Dřevěný strop s přiznanými trámy, čtveřice dřevěných sloupů a intimnější osvětlení vytvářejí příjemné prostředí pro kreativní workshopy, školení, prezentace nebo neformální společenská setkání. Zajímavým architektonickým prvkem je interiérová rampa, která může sloužit jako přirozené pódium pro řečníky. Prostor o rozloze 105 m2 pojme až 100 hostů při recepcích a networkingových akcích.

Diamant - Skrytý klenot pro večerní akce

"Podlouhlý salonek Diamant patří k nejcharakterističtějším prostorům celého areálu. Díky tlumenému osvětlení a komornější atmosféře vytváří ideální podmínky pro exkluzivní večerní akce, lounge zóny, slavnostní bankety nebo soustředěná obchodní jednání. Menší množství denního světla zde není omezením, ale předností, která umožňuje vytvářet působivou atmosféru připomínající soukromé kluby nebo moderní speakeasy bary. Diamant je navíc propojen lávkami přímo s Galerií, což rozšiřuje možnosti organizace větších akcí,“ dodává Martin Venglář z Nomce.

Archa - Prostor pro setkání v komorní atmosféře

Salonek Archa v přízemí komplexu zaujme netradičním oblým půdorysem a výrazným středovým sloupem, který vytváří přirozený střed celého prostoru. Díky útulné klubové atmosféře je ideální pro menší obchodní schůzky, brainstormingy, degustace, privátní večeře nebo VIP setkání. Na ploše 52 m2 nabízí prostředí, které podporuje osobní komunikaci a neformální atmosféru. Velkou výhodou je také přímé propojení se sousedním prostorem Patio.

Patio - Galerie světla, designu a umění

Patio patří mezi nejfotogeničtější části Huti František. Velkorysé prosklené čelo přivádí do prostoru množství přirozeného světla a vytváří atmosféru připomínající luxusní zimní zahradu. Industriální historie se zde propojuje s moderním uměním, obrazy a sochami. Významným prvkem je zachovaná patka původního komínu, která prostoru dodává jedinečný charakter. Patio je ideální pro VIP koktejly, exkluzivní večeře, kreativní lounge zóny nebo menší prezentace.

Foyer - Centrum společenského života každé akce

Na ploše 148 m2 tvoří Foyer přirozenou vstupní bránu do celého areálu. Dominantní centrální bar a půdorys ve tvaru písmene L vytvářejí ideální prostředí pro registrace hostů, welcome drinky, networking nebo neformální setkávání během konferencí a společenských akcí. Díky otevřenému propojení s hlavním sálem František i dalšími částmi objektu funguje jako živé centrum celého eventu. Při recepcích a koktejlech pojme až 150 hostů.

Ateliér - Prostor pro kreativitu a soustředěnou práci

Ateliér představuje nejvzdušnější z eventových prostor Huti František. Po schodišti z Foyer se návštěvníci dostanou do velkorysého sálu bez sloupů, kterému dominuje prosklený ateliérový světlík. Místnost je po celý den zalitá přirozeným světlem, které podporuje soustředění, kreativitu i aktivní zapojení účastníků. Díky loftovému charakteru se výborně hodí pro školení, workshopy, strategické porady, brainstormingy nebo kreativní týmová setkání.

Právě díky této variabilitě již dnes Huť František hostí první firemní akce, networkingová setkání, odborné konference i společenské události a stává se jedním z nejzajímavějších eventových míst ve středních Čechách,“ říká Martin Venglář z Nomce.

Proměna historické huti pokračuje. Otevřelo se také Bistro František a probíhají kulturní akce pro veřejnost

Historická industriální památka z 19. století v posledních měsících postupně ožívá jako nový kulturní a společenský prostor, který propojuje industriální dědictví regionu s moderním využitím pro veřejnost. Areál po rekonstrukci začíná hostit také divadelní představení, hudební koncerty či sportovně-společenské akce.

Dalším milníkem rozvoje se nyní stává Bistro František, které se otevřelo v červnu. „Bistro propojuje kvalitní gastronomii s jedinečným industriálním prostředím bývalé sklárny a chce se stát přirozeným místem setkávání místních i návštěvníků regionu. Cílem je vytvořit podnik, který bude důvodem, proč se v Sázavě zastavit. Ať už během výletu, cyklovýletu, vodácké sezóny nebo víkendového brunchového posezení,“ říká Martin Venglář.

Základ tvoří brunche inspirované moderní městskou gastronomií – lehčí jídla, sendviče, pečiva i snídaňové speciality. Další pilíř přináší dva grily značky Taranis jako výrazný signature prvek celého podniku. Každý je umístěn na jedné ze dvou zahrádek a přináší sezónní gastronomii zaměřenou na maso, ryby i zeleninu. Nápojová část nabídky stojí na výběrové kávě, domácích limonádách, šumivých vínech a pivu. Výsledkem je minimalistický, čistý a fotogenický prostor s výraznou atmosférou, který má ambici stát se novým gastro symbolem celé lokality. Bistro zároveň myslí i na širší skupinu návštěvníků. Vedle turistů a foodies cílí také na rodiny s dětmi, pro které je připraven dětský koutek. Prostor bude vhodný i pro menší oslavy nebo víkendová setkání. Bistro František je o prázdninách otevřeno každý den kromě pondělí od 8 do 18 hodin.

Léto ve znamení divadla i hudby pro veřejnosti

Návštěvu bistra lze spojit také s některou z kulturních akcí, které se v Huti František během léta konají. Program nabízí vystoupení legendární kapely Sto zvířat (7. 8.), dvě představení Jaroslava Duška (22. 8. a 23. 8.) nebo srpnovou akci Kapitán Demo na grilu (29. 8.). Kulturní program využívá neobvyklou kulisu původního průmyslového areálu, která dává koncertům i divadelním představením odlišnou atmosféru než tradiční kulturní domy nebo venkovní festivalové areály.

Kompletní informace pro veřejnost i firemní klientelu naleznete na www.hutfrantisek.cz.

 

Zdroj: Nomce (pro Huť František)

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak dobře se v Evropě vyznáte vy? Znáte hlavní města a zajímavosti o oblíbených dovolenkových...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Policie zasahuje na pražském magistrátu, zajímá se o odbor pozemních komunikací

Škodův palác, Magistrát hlavního města Prahy

Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci, zajímá se o odbor pozemních komunikací. Kriminalisté přišli za šéfem zmíněného odboru Alešem Krejčou a třemi dalšími lidmi. Zásah...

21. července 2026  16:12,  aktualizováno  18:39

Na Štvanici se psaly dějiny tenisu. Kvůli slavnému stadionu zmizela i porodnice

Tenisový areál Štvanice.

Do neděle hostí Štvanice turnaj WTA 250. Na antukových kurtech se představují světové tenisové hvězdy a Praha znovu ukazuje, že mezi významné tenisové destinace stále patří. Jenže Štvanice není jen...

21. července 2026  18:01

V Rakovníku pokračuje modernizace šaten zimního stadionu, přibude vybavení

ilustrační snímek

V Rakovníku pokračuje modernizace šaten i dalších částí městského zimního stadionu. Město nyní vybralo v tendru firmu, která dodá vybavení. V srpnu má začít...

21. července 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

Dožínky Zlínského kraje bude v srpnu opět hostit Podzámecká zahrada v Kroměříži

ilustrační snímek

Dožínky Zlínského kraje bude letos opět hostit Podzámecká zahrada v Kroměříži. Tradiční akce je oslavou úrody a zakončení žní. Zároveň představí dovednosti a...

21. července 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vláda: Prezident kompetenční žalobou učinil krok k rozboření ústavní zvyklosti

ilustrační snímek

Vláda míní, že prezident Petr Pavel svou kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu, jíž podal kvůli účasti na summitu NATO v Ankaře, učinil krok k rozboření...

21. července 2026  16:08,  aktualizováno  16:22

Trend vyrazit na hory i mimo zimu pokračuje. Klínovec v létě překvapí víc, než čekáte

Nejvyšší hora Krušných hor Klínovec se stává českým centrem i letních sportů

Ještě před několika lety znamenal rodinný výlet na hory hlavně turistické boty, batoh a několik hodin chůze. Lidé od horských destinací očekávají mnohem víc. Někdo chce sportovat, jiný hledá...

21. července 2026  17:25

GALERIE: Po pádu Rovnováhy se řeší další plastiky. Hroší lázně vykazují praskliny

Hroší lázeň (stav v červenci 2027)

Páteční z hroucení monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu otevřelo otázku stavu dalších betonových děl poblíž mostu. Pozornost se nyní obrací na dvojici plastik známých jako Hroší...

21. července 2026  17:23

V Karlových Varech začne v září modernizace dětské JIP za 31,4 milionu korun

ilustrační snímek

V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech (KKN) začne v září modernizace jednotky intenzivní péče (JIP) na dětském oddělení. Práce potrvají zhruba...

21. července 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Zájem o takzvaný peer klub pro lidi se zkušeností se závislostmi v Brně roste

ilustrační snímek

Za první rok od otevření peer klubu Střízlík v Brně, který pomáhá lidem se zkušeností se závislostmi, začalo jeho služby využívat asi 140 klientů. Provoz...

21. července 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Rokycany dokončily za pět milionů dvě nová dětská hřiště v Husových sadech

ilustrační snímek

Dvě nová dětská hřiště v oblíbených Husových sadech dokončily Rokycany. Jedno je u areálu koupaliště a druhé v blízkosti letiště. Hřiště jsou součástí třetí...

21. července 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Pardubice čeká jedenáctý ročník divadelního festivalu Pernštejnlove

ilustrační snímek

Od 28. července do 1. srpna se na nádvoří a valech pardubického zámku uskuteční jedenáctý ročník festivalu Pernštejnlove. Na programu je deset divadelních...

21. července 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Safari Park Dvůr Králové nad Labem bude od soboty žít Afrikou

ilustrační snímek

Safari Park Dvůr Králové nad Labem bude od soboty 25. července do neděle 2. srpna žít Afrikou a africkou kulturou. Součástí programu nazvaného Africké dny...

21. července 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.