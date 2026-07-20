Huť František v Sázavě. Z historické sklárny unikátní místo pro eventy

Sál František
Dominantou areálu je hlavní Sál František, který lze přizpůsobit různým typům akcí od odborných konferencí přes firemní večírky až po gala programy. „Prostor nabízí vysoké stropy, původní industriální prvky a autentickou atmosféru bývalé hutě, která vytváří zcela odlišné prostředí oproti běžným konferenčním centrům. Variabilní uspořádání umožňuje připravit akce pro menší týmy i větší skupiny hostů,“ říká Martin Venglář, ředitel společnosti Nomce, která Huť František provozuje. Velmi dobře slouží jako centrum větších konferencí, firemních večírků, gala programů nebo produktových prezentací. Kombinace industriální architektury, moderního technického vybavení a několika vzájemně propojených prostor umožňuje organizovat akce nejrůznějšího rozsahu od komorních jednání až po rozsáhlé firemní eventy.
Galerie - VIP prostor s výhledem na celé dění
Salonek Galerie se nachází v patře přímo nad hlavním sálem František a nabízí unikátní pohled na veškeré dění z ptačí perspektivy. Dominantou prostoru je masivní stůl, který vytváří ideální prostředí pro jednání vedení firem, strategické porady, networkingová setkání nebo řízené degustace. Na ploše 105 m2 pojme až 80 hostů při koktejlovém uspořádání a díky přímému propojení se salonkem Crystal může tvořit samostatnou VIP zónu pro významné hosty nebo obchodní partnery.
Crystal - Útulný prostor pro workshopy i prezentace
Salonek Crystal navazuje přímo na Galerii a nabízí zcela odlišnou atmosféru. Dřevěný strop s přiznanými trámy, čtveřice dřevěných sloupů a intimnější osvětlení vytvářejí příjemné prostředí pro kreativní workshopy, školení, prezentace nebo neformální společenská setkání. Zajímavým architektonickým prvkem je interiérová rampa, která může sloužit jako přirozené pódium pro řečníky. Prostor o rozloze 105 m2 pojme až 100 hostů při recepcích a networkingových akcích.
Diamant - Skrytý klenot pro večerní akce
"Podlouhlý salonek Diamant patří k nejcharakterističtějším prostorům celého areálu. Díky tlumenému osvětlení a komornější atmosféře vytváří ideální podmínky pro exkluzivní večerní akce, lounge zóny, slavnostní bankety nebo soustředěná obchodní jednání. Menší množství denního světla zde není omezením, ale předností, která umožňuje vytvářet působivou atmosféru připomínající soukromé kluby nebo moderní speakeasy bary. Diamant je navíc propojen lávkami přímo s Galerií, což rozšiřuje možnosti organizace větších akcí,“ dodává Martin Venglář z Nomce.
Archa - Prostor pro setkání v komorní atmosféře
Salonek Archa v přízemí komplexu zaujme netradičním oblým půdorysem a výrazným středovým sloupem, který vytváří přirozený střed celého prostoru. Díky útulné klubové atmosféře je ideální pro menší obchodní schůzky, brainstormingy, degustace, privátní večeře nebo VIP setkání. Na ploše 52 m2 nabízí prostředí, které podporuje osobní komunikaci a neformální atmosféru. Velkou výhodou je také přímé propojení se sousedním prostorem Patio.
Patio - Galerie světla, designu a umění
Patio patří mezi nejfotogeničtější části Huti František. Velkorysé prosklené čelo přivádí do prostoru množství přirozeného světla a vytváří atmosféru připomínající luxusní zimní zahradu. Industriální historie se zde propojuje s moderním uměním, obrazy a sochami. Významným prvkem je zachovaná patka původního komínu, která prostoru dodává jedinečný charakter. Patio je ideální pro VIP koktejly, exkluzivní večeře, kreativní lounge zóny nebo menší prezentace.
Foyer - Centrum společenského života každé akce
Na ploše 148 m2 tvoří Foyer přirozenou vstupní bránu do celého areálu. Dominantní centrální bar a půdorys ve tvaru písmene L vytvářejí ideální prostředí pro registrace hostů, welcome drinky, networking nebo neformální setkávání během konferencí a společenských akcí. Díky otevřenému propojení s hlavním sálem František i dalšími částmi objektu funguje jako živé centrum celého eventu. Při recepcích a koktejlech pojme až 150 hostů.
Ateliér - Prostor pro kreativitu a soustředěnou práci
Ateliér představuje nejvzdušnější z eventových prostor Huti František. Po schodišti z Foyer se návštěvníci dostanou do velkorysého sálu bez sloupů, kterému dominuje prosklený ateliérový světlík. Místnost je po celý den zalitá přirozeným světlem, které podporuje soustředění, kreativitu i aktivní zapojení účastníků. Díky loftovému charakteru se výborně hodí pro školení, workshopy, strategické porady, brainstormingy nebo kreativní týmová setkání.
„Právě díky této variabilitě již dnes Huť František hostí první firemní akce, networkingová setkání, odborné konference i společenské události a stává se jedním z nejzajímavějších eventových míst ve středních Čechách,“ říká Martin Venglář z Nomce.
Proměna historické huti pokračuje. Otevřelo se také Bistro František a probíhají kulturní akce pro veřejnost
Historická industriální památka z 19. století v posledních měsících postupně ožívá jako nový kulturní a společenský prostor, který propojuje industriální dědictví regionu s moderním využitím pro veřejnost. Areál po rekonstrukci začíná hostit také divadelní představení, hudební koncerty či sportovně-společenské akce.
Dalším milníkem rozvoje se nyní stává Bistro František, které se otevřelo v červnu. „Bistro propojuje kvalitní gastronomii s jedinečným industriálním prostředím bývalé sklárny a chce se stát přirozeným místem setkávání místních i návštěvníků regionu. Cílem je vytvořit podnik, který bude důvodem, proč se v Sázavě zastavit. Ať už během výletu, cyklovýletu, vodácké sezóny nebo víkendového brunchového posezení,“ říká Martin Venglář.
Základ tvoří brunche inspirované moderní městskou gastronomií – lehčí jídla, sendviče, pečiva i snídaňové speciality. Další pilíř přináší dva grily značky Taranis jako výrazný signature prvek celého podniku. Každý je umístěn na jedné ze dvou zahrádek a přináší sezónní gastronomii zaměřenou na maso, ryby i zeleninu. Nápojová část nabídky stojí na výběrové kávě, domácích limonádách, šumivých vínech a pivu. Výsledkem je minimalistický, čistý a fotogenický prostor s výraznou atmosférou, který má ambici stát se novým gastro symbolem celé lokality. Bistro zároveň myslí i na širší skupinu návštěvníků. Vedle turistů a foodies cílí také na rodiny s dětmi, pro které je připraven dětský koutek. Prostor bude vhodný i pro menší oslavy nebo víkendová setkání. Bistro František je o prázdninách otevřeno každý den kromě pondělí od 8 do 18 hodin.
Léto ve znamení divadla i hudby pro veřejnosti
Návštěvu bistra lze spojit také s některou z kulturních akcí, které se v Huti František během léta konají. Program nabízí vystoupení legendární kapely Sto zvířat (7. 8.), dvě představení Jaroslava Duška (22. 8. a 23. 8.) nebo srpnovou akci Kapitán Demo na grilu (29. 8.). Kulturní program využívá neobvyklou kulisu původního průmyslového areálu, která dává koncertům i divadelním představením odlišnou atmosféru než tradiční kulturní domy nebo venkovní festivalové areály.
Kompletní informace pro veřejnost i firemní klientelu naleznete na www.hutfrantisek.cz.
Zdroj: Nomce (pro Huť František)