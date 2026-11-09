Hvězda Birminghamu: Nové modely od Higer na cestě v rámci britského trhu s klasickými i dálkovými autobusy

Azure 9 je prvním modelem společnosti HIGER, který vstupuje na britský trh s běžnými městskými autobusy. Tento 8,9 metru dlouhý autobus je vybaven motorem Cummins Euro 6 o objemu 4,5 litru a automatickou převodovkou Voith. Díky vzduchovému odpružení, kotoučovým brzdám na obou nápravách a systému WABCO EBS je tento autobus připraven zvládat náročné městské trasy s častým zastavováním a rozjížděním. Mezi standardní výbavu patří LED displej s informacemi o příští zastávce, USB-C nabíjecí porty u každého sedadla a indukční smyčka Ardent. Kompaktní rozměry autobusu přímo řeší výzvy spojené s provozováním městských přípojných linek ve Velké Británii.
Pro britský trh připravily společnosti HIGER a její distributor mimořádně výhodný plán podpory: tříletou záruku výrobce s limitem 300.000 km a servisní síť čítající přibližně 50 poboček společnosti Harris Bus & Coach. Každá provozní oblast se nachází do 150 km a 90 minut jízdy od nejbližší servisní pobočky. „Pro model Azure 9 se otevírají významné příležitosti na britském trhu pravidelných linek," uvedl Dave Porter, generální ředitel společnosti Harris Bus & Coach. „Jedná se o osvědčený produkt společnosti HIGER s motorem Cummins splňujícím normu Euro 6 a s automatickou převodovkou Voith, což je pro provozovatele prověřená kombinace. Jeho technické parametry jsou navrženy speciálně s ohledem na požadavky provozu městských autobusů."
V rámci veletrhu byl na stánku k vidění model V12, který se již zapojil do sítě dopravce FlixBus ve Velké Británii a zahájil zde rozsáhlé testování. Letos model V12 zaujal svým charakteristickým zeleným nátěrem, který je pro FlixBus typický. Shamil Maindiratta, generální ředitel společnosti FlixBus UK, uvedl: „Naší prioritou je zajistit pasažérům vysoce kvalitní zážitek z každé cesty. To začíná bezpečnými, spolehlivými a moderními vozidly, která mají klíčové prvky očekávané od každého dopravního prostředku společnosti FlixBus, tedy ikonickou zelenou barvu, dobíjecí stanice a pohodlná sedadla. Vzhledem k tomu, že se snažíme dosáhnout vedoucí pozice na trhu a do roku 2027 máme ambice dál pokračovat v růstu, jsme zvědaví na výsledky testování modelu HIGER V12 v rámci naší rozšiřující se sítě." Uznání na trhu si získal také model V10. Zakoupil jej totiž britský dopravce BENNETTS.
Společnost HIGER reaguje na vyspělý a náročný britský trh s klasickými a dálkovými autobusy prostřednictvím komplexní podpory zahrnující produkty, záruky a síť prodejců, což odráží suverénnost vozidel čínské výroby i hluboké porozumění evropským provozním potřebám.
Zdroj: Higer
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59986.