Hvězdné modely udávají směr: AVATR září „novým luxusem" na mnichovském autosalonu (IAA) 2025

Svým prvním veřejným představením upoutal evropské návštěvníky autosalonu jediný vizionářský automobil s emoční inteligencí (EI) na světě AVATR VISION XPECTRA, jehož vzhled je dílem šéfdesignéra značky Nadera Faghihzadeha. Společně s ním se ocitl ve středu pozornosti také limitovaný model AVATR 012, vytvořený ve spolupráci s návrhářem Kimem Jonesem, exkluzivní zakázkový AVATR 11 Royal Edition, luxusní městské SUV AVATR 07 nebo luxusní sportovní sedan AVATR 06, které systematicky představily nejnovější pokroky značky AVATR na poli originálního designu a inteligentních technologií.
AVATR 07, označovaný jako luxusní městské SUV, je dokonalým spojením prostorného pohodlí s hřejivým pocitem. Získal jak německé ocenění iF Design Award 2025, tak americkou DA International Design Gold Award a přilákal ohromné množství návštěvníků. Vrcholný dojem zanechal také luxusní sportovní sedan AVATR 06, který publikum oslovil svým nízkým profilem a propracovanými tvary. Další zásadní atrakcí se stal exkluzivní AVATR 11 Royal Edition, oslňující svým luxusem v podobě vytříbené barevné kombinace obsidiánově černé s ušlechtilou šedou a vysoce lesklého povrchu, inspirovaného nádherou londýnského Royal Opera House. Limitovaná edice AVATR 012, jejíž design je společným dílem Kima Jonese a Nadera Faghihzadeha, upoutala pozornost jak sošným exteriérem „kapky tekutého stříbra", tak interiérem inspirovaným architekturou.
Díky svému portfoliu „nového luxusu" získala automobilka AVATR důvěru již bezmála 190.000 zákazníků a vysloužila si pozitivní ohlas například na trzích v Thajsku, Spojených arabských emirátech a Singapuru. Během roku 2025 chce společnost vstoupit do více než 50 zemí a regionů po celém světě a vybudovat síť více než 160 prodejních kanálů. Jako zástupce sektoru originálních, inteligentních elektrických vozidel představujících nové pojetí luxusu kráčí značka AVATR se svou koncepcí „od počátku globálního" (Born Global) podniku nezadržitelně vpřed, odhodlaná stát se předním mezinárodním aktérem na trhu nového luxusu – inteligentních elektrických vozidel.
