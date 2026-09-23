Hypermarket Globus a jeho zákazníci darovali 30 aut sociálním službám

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Praha 23. září 2026 (PROTEXT) - Hypermarket Globus předal třicet nových vozů třem desítkám organizací, které zajišťují sociální, zdravotní a další navazující služby potřebným. Počet automobilů a podpořených organizací odkazuje na 30 let působení Globusu na českém trhu. Poskytovatele služeb vybrali zástupci Konta Bariéry, jimž nová auta umožní nabízet kvalitnější a dostupnější služby klientům napříč Českou republikou.

Partnerství Globusu a Konta Bariéry trvá nepřetržitě od roku 2002 a patří k nejdéle fungujícím spolupracím mezi soukromou firmou a charitativní organizací v Česku. Letošní projekt je zároveň největší společnou iniciativou, kterou Globus a Konto Bariéry během své více než dvacetileté spolupráce uskutečnily. Ambasadorkou byla jako v předchozích letech zpěvačka Lucie Bílá.

Díky dlouhodobě fungujícímu Fondu Globus a těmto mimořádným projektům spojeným s významnými milníky obchodníka získaly organizace podporované Kontem Bariéry už 92 automobilů v hodnotě přibližně 60 milionů korun. Nově předané vozy posouvají celkový počet darovaných aut na 122 v hodnotě 80 milionů korun.

Do současného projektu na podporu potřebným Globus zapojil své zákazníky i obchodní partnery. Nákupem vybraných produktů od 170 dodavatelů pomohli lidé během pěti měsíců shromáždit na pořízení nových vozů částku 15 926 801 korun. Zbývající část pořizovací ceny vozidel ve výši téměř 20 milionů korun uhradil obchodní řetězec Globus.

„Za to nejcennější považuji, že za třiceti novými automobily nestojí jedna firma, ale desetitisíce zákazníků, kteří se do projektu zapojili při svých běžných nákupech. Každý darovaný vůz je výsledkem společného úsilí lidí, kteří se rozhodli pomoci organizacím pečujícím o druhé. Jsme rádi, že právě v roce, kdy slavíme třicet let působení v České republice, může mít pomoc tak konkrétní podobu,“ uvedl Petr Chmelař, jednatel společnosti Globus ČR.

Přijíždí pomoc pro stovky klientů

Rozhodnutí věnovat jubilejní charitativní projekt právě podpoře mobility sociálních služeb nebylo náhodné. Organizace stále častěji poskytují péči přímo v domácnostech klientů, zajišťují dopravu lidí s handicapem k lékařům, do škol, stacionářů nebo na rehabilitace. Bez spolehlivého automobilu se pomoc k mnoha z nich jednoduše nedostane. Situaci navíc komplikuje stárnutí populace i horší dopravní dostupnost v menších městech a obcích. Potvrdily to výsledky ministudie, kterou Globus a Konto Bariéry provedly mezi nově i dříve podpořenými organizacemi.

„Auto pro sociální služby nepředstavuje pouze dopravní prostředek, ale jeden ze základních pracovních nástrojů. Téměř každá druhá organizace v průzkumu odpověděla, že její současný vozový park nedovoluje poskytovat služby v potřebné kvalitě a rozsahu. Spolehlivé auto tak prostřednictvím dobročinných organizací umožňuje dostat služby k lidem, kteří by se jinak ocitli v izolaci a bez potřebné péče,“ vysvětlila Jolana Voldánová, ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry.

Více než 63 procent oslovených poskytovatelů sociálních služeb uvedlo, že už se někdy dostalo do situace, kdy kvůli chybějícímu vozidlu nemohlo poskytnout službu vůbec nebo jen v omezeném rozsahu. Organizace zmiňovaly například nemožnost zajistit dopravu klientů k lékařům, omezení svozu do škol a stacionářů, odkládání terénních návštěv nebo odmítání nových klientů. Téměř každá druhá organizace zároveň přiznala, že její současný vozový park neumožňuje poskytovat služby v potřebné kvalitě.

„Každé ráno doprovázíme téměř devadesát dětí s různými typy postižení do speciálních škol a zařízení. Nový vůz nám pomůže zachovat službu, bez které by se mnozí uživatelé do školy či dalších zařízení vůbec nedostali,“ řekl Jan Rada, ředitel českobudějovické pobočky České maltézské pomoci.

Alespoň z části pomůže situaci zlepšit třicet nových vozidel značky Ford pořízených díky projektu Globusu. Zástupci podpořených organizací si je v sedmi různých typových provedeních převzali během slavnostního setkání 15. září na Výstavišti Praha. Nové automobily začnou hned po předání sloužit tam, kde rozhoduje čas a dostupnost služeb.

„K pacientům vyjíždíme kdykoliv je to potřeba, ve dne i v noci. Dojíždíme i do malých obcí a na samoty, kam by se bez auta pomoc dostávala jen velmi obtížně. Automobil je pro naše sestry a lékaře základní pracovní pomůckou. Díky novému vozu budeme moci zachovat dostupnost péče i při rostoucím počtu pacientů, kteří si přejí zůstat doma mezi svými blízkými až do posledních chvil života,“ dodala Alžběta Holátová, fundraiserka organizace TŘI, která provozuje mobilní Hospic Dobrého Pastýře ve středočeských Čerčanech.

Přehled podpořených organizací:

1. Arkadie, o.p.s.

2. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

3. Centrum Orion, z.s.

4. Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.

5. Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

6. Diakonie ČCE - středisko Praha

7. Diakonie ČCE - středisko Rolnička

8. Diecézní charita Brno - Oblastní Charita Tišnov

9. Disway z.s.

10. Domácí hospic Nablízku z.ú.

11. Domov sv. Anežky, o.p.s.

12. ERGOTEP, družstvo invalidů

13. Liga vozíčkářů, z.ú.

14. Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

15. Nadační fond Mathilda

16. Naděje pro děti úplňku, z.s.

17. Národní ústav pro autismus, z. ú.

18. Náruč, z.s.

19. NOVÉ ČESKO, nadační fond

20. Otevřená OKNA, z. ú.

21. Pestrá, o.p.s.

22. Sdružení Neratov, z.s.

23. Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc

24. Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z. s.

25. Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.

26. TŘI, z.ú.

27. Ústav Chytré péče z.ú.

28. Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

29. ZELENÝ OSTROV s.r.o.

30. Život bez bariér, z.ú.

 

Zdroj: Globus ČR

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59302.

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