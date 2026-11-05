Hypoteční sazby v říjnu dál mírně rostly. Při výběru úvěru ale rozhoduje víc než jen úrok

Hypoteční sazby rostou i bez dalšího zásahu ČNB
Úrokové sazby hypotečních úvěrů pokračují v pozvolném růstu. Zatímco v září dosahoval Broker Consulting Index hypotečních úvěrů 5,13 %, v říjnu se posunul na 5,23 %. Zdražování přitom pokračuje i v době, kdy Česká národní banka svou základní úrokovou sazbu dále nezvyšuje. V červnu upravila dvoutýdenní repo sazbu na 3,75 % a v září ji ponechala na stejné úrovni.
Hypoteční sazby nezávisí pouze na rozhodování ČNB. Ovlivňují je také tržní úrokové sazby, náklady bank a konkurenční prostředí. Hypotéky proto mohou zdražovat i při stabilní repo sazbě.
„Banky se při stanovování hypotečních sazeb nedívají jen na to, jakou sazbu aktuálně drží ČNB. Důležitá je pro ně také cena peněz na několik let dopředu. Tu odrážejí například úrokové swapy, které pomáhají určit, za jakých podmínek mohou banky financovat dlouhodobé úvěry. Proto se může stát, že hypotéky zdražují, i když centrální banka se sazbami nehýbe,“ vysvětluje Michaela Pudilová, analytička společnosti Broker Consulting.
Co napovídá předstihový ukazatel? Rychlé zlevňování zatím nenaznačuje
Na pokračující tlak na hypoteční sazby upozorňuje také předstihový ukazatel Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů, který v říjnu vzrostl na 5,90 %. Jeho hodnota se tak nachází nad úrovní samotného indexu, což může naznačovat omezený prostor pro rychlé zlevňování hypoték. Nejde však o jednoznačnou předpověď. Do dalšího vývoje může promluvit inflace, růst mezd, ceny energií nebo situace na zahraničních trzích.
Navzdory vyšším sazbám zůstává hypoteční trh aktivní. Podle údajů ČBA Hypomonitoru bylo od začátku letošního roku do konce září poskytnuto meziročně o 13 % více nových hypoték. Rostoucí náklady na financování tak zájem o bydlení nezastavily. Současná situace však klade větší důraz na pečlivý výběr hypotéky a realistické posouzení finančních možností domácností.
Sazba z reklamy nemusí být tou, kterou skutečně dostanete
Při výběru hypotéky se klienti často zaměřují především na výši úrokové sazby. Ta je sice jedním z nejdůležitějších parametrů, sama o sobě ale nemusí vypovídat o celkové výhodnosti financování. Podstatný je také rozdíl mezi sazbou, kterou banka veřejně prezentuje, a konkrétní nabídkou připravenou pro jednotlivého žadatele. Výsledné podmínky se mohou výrazně lišit podle finanční situace klienta, výše úvěru nebo hodnoty zastavované nemovitosti.
„Při porovnávání hypoték je důležité zjistit, co všechno se za nabízenou sazbou skrývá. Nižší úrok může být například podmíněn využíváním dalších bankovních produktů. Klient by si proto měl porovnat nejen měsíční splátku, ale i celkové náklady a podmínky jednotlivých nabídek. Nejnižší sazba totiž ještě nemusí znamenat nejlevnější řešení,“ upozorňuje Michaela Pudilová.
Kolik si půjčit, aby hypotéka nezatížila rodinný rozpočet?
Vedle porovnávání nabídek je důležité také pečlivé finanční plánování. Domácnosti by neměly vycházet pouze z toho, jak vysokou splátku zvládnou hradit dnes. Je třeba počítat s pravidelnými výdaji, finanční rezervou i případnými změnami příjmů. Pozornost si zaslouží také délka splatnosti a fixace úrokové sazby. Delší splatnost sice může snížit měsíční splátku, současně však zpravidla zvyšuje celkovou částku zaplacenou na úrocích.
„Hypotéka by neměla být nastavená na hranici toho, co domácnost dokáže každý měsíc zaplatit. Pokud splátka spotřebuje téměř všechny volné peníze, může i nečekaný výdaj způsobit problém. Při nastavování financování je proto vhodné ponechat si dostatečnou rezervu a počítat s tím, že se rodinná situace může v průběhu let změnit. Dobře zvolená hypotéka musí dávat smysl nejen dnes, ale i za několik let,“ uzavírá Michaela Pudilová.
Broker Consulting Index hypotečních úvěrů je analytický nástroj znázorňující průměrnou úrokovou sazbu u hypotečních úvěrů, které zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky Broker Point nebo Broker Point Premium u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba vstupuje do indexu větší vahou. Výhodou metody výpočtu indexu je skutečnost, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry, a to bez výjimky všechny. Nemůže tak dojít ke zkreslení informací a index není závislý na dodávkách třetích stran.
Předstihový ukazatel Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů a jeho výpočet reaguje na potřebu aktuálního výhledu výše sazeb, ve kterém se budou v daném měsíci poskytovat hypoteční úvěry zprostředkovávané od většiny bankovních institucí v tuzemsku. Ve výpočtu jde o aritmetický průměr nabízených úrokových sazeb v konkrétním měsíci, ve kterém se zveřejňují hodnoty Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů. Vzhledem ke statistice preferovaných fixací byla při výpočtu zohledněna pětiletá fixace úrokových sazeb.
Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na www.bcas.cz/onas/pro-media/.
O společnosti Broker Consulting
Zdroj: Broker Consulting
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59941.