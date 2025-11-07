I maličkost pomáhá. Kupte si náplast v McDonald's a podpořte rodiny nemocných dětí

Designové náplasti letos vznikaly pod rukama české ilustrátorky a fotografky Elišky Soffer Podzimek.
„Design náplastí jsem vytvořila na základě vlastní zkušenosti s léčbou, kdy pro mě byla podpora rodiny a přátel naprosto klíčová – právě proto jsem zvolila motiv rukou a paciček jako symbol blízkosti a pomoci,“ vysvětluje Eliška a dodává: „Do spolupráce s Domem Ronalda McDonalda jsem se zapojila, protože mi projekt dává velký smysl. Vím, jak těžké může být pro rodiny pacientů přijet zdaleka, a Dům jim nabízí nejen bezpečné zázemí, ale i úlevu od starostí s ubytováním, takže mohou být blíž svým blízkým a soustředit se na to, co je opravdu důležité.“
Balíček náplastí si zákazníci mohou pořídit za 40 Kč, a pomohou tak hned dvakrát. Zacelí drobné ranky a zároveň přinášejí podporu rodinám, jejichž děti tráví dlouhé týdny v nemocnici. První Dům Ronalda McDonalda už tři roky stojí přímo v areálu Fakultní nemocnice Motol a během té doby poskytl bezplatné ubytování více než 500 rodinám z celé republiky. Aktuálně probíhají přípravy na stavbu druhého Domu v Olomouci.
„Velmi mě těší, že našim zákazníkům není osud hospitalizovaných dětí lhostejný a aktivně podporují všechny naše aktivity na podporu Nadačního fondu. Ukazují tím obrovskou dávku solidarity,“ říká Lucia Poláčeková, manažerka komunikace McDonald's pro Česko a Slovensko. Kampaň s náplastmi je každoroční připomínkou toho, že i malý nákup může mít velký dopad.
Nadační fond se díky podobným projektům může dál rozvíjet a pracovat na stavbě druhého Domu na Moravě, konkrétně v areálu FN Olomouc. „Letos si připomínáme nejen třetí výročí Domu, ale také třetí rok neutuchajícího odhodlání a pomoci ze strany zákazníků McDonald's. Mám velkou radost, že nás každoročně aktivně podporují,“ dodává Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.
Dům Ronalda McDonalda je tady od toho, aby usnadnil rodinám dobu, kdy jsou jejich děti dlouhodobě hospitalizované. Podle Ivany Švingrové Pešatové rodiny nejvíce oceňují to, že v Domě mohou fungovat takřka jako doma – uvařit si, vyprat prádlo, mít vlastní pokoj a chvíli klidu. „Tyto zdánlivé maličkosti pomáhají vytvářet prostředí, ve kterém se děti léčí rychleji a rodiče mohou být skutečnou oporou,“ dodává.
Balíček náplastí, které opravdu pomáhají, je možné zakoupit do 16. prosince nebo do vyprodání zásob v každé restauraci McDonald's, na McDrive i prostřednictvím McDelivery.
