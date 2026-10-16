I po 30 letech vznikají u soudu restituční judikáty. Může se to týkat i vás?

Ještě i dnes vznikají významná rozhodnutí Ústavního soudu ČR, která upřesňují ochranu práv restituentů a mohou ovlivnit posuzování dalších dosud nevypořádaných restitučních nároků.
A právě společnost Restituce.cz se prostřednictvím případů svých klientů na tomto vývoji aktivně podílí. Důkazem je nález Ústavního soudu ze dne 5. března 2025, sp. zn. II. ÚS 1186/24, vydaný v případě klientů společnosti Restituce.cz.
Nešlo přitom pouze o individuální spor o hodnotu původně odňatého majetku. Ústavní soud se zabýval zásadní otázkou, zda přijetí finanční náhrady v nesprávně stanovené výši znamená definitivní zánik restitučního nároku. Jeho rozhodnutí potvrdilo, že tomu tak automaticky není.
Tento nález navázal na předchozí judikaturu a dále rozvinul ústavní ochranu restituentů. Ukázal, že ani po desítkách let nelze přehlížet zákonná práva oprávněných osob jen proto, že stát jejich nároky již administrativně považuje za uzavřené.
„Je pozoruhodné, že více než třicet let po přijetí restitučního zákona musíme stále prosazovat základní principy spravedlivého vypořádání majetkových křivd. Naše práce přitom nekončí u jednotlivých klientů. Prostřednictvím jejich případů pomáháme vytvářet judikaturu, která může být důležitá také pro další restituenty. Považuji to za jeden z nejvýznamnějších výsledků naší dlouholeté činnosti,“ říká Vladimír Cnota ze společnosti Restituce.cz.
Zatímco stát disponuje vlastním právním a administrativním aparátem, restituenti často musí sami financovat odborné posudky a právní zastoupení, aby dosáhli přezkoumání svého nároku.
Je proto namístě položit otázku, proč musí ještě po více než třiceti letech vznikat nové judikáty, aby byla práva restituentů důsledně respektována. A kolika soudním sporům i souvisejícím veřejným výdajům by bylo možné předejít, kdyby státní instituce přistupovaly k důvodným žádostem o přecenění aktivněji?
Případ klientů Restituce.cz ukazuje, že vytrvalá odborná práce, historické dokumenty, znalecké posudky a kvalitní právní zastoupení mohou přinést nejen úspěšné vypořádání konkrétní restituce, ale také právní závěry významné pro další podobné případy.
V případě, že stále disponujete restitučními nároky, tak se ozvěte týmu Restituce.cz, který Vám bezplatně poradí, jak nejlépe nakládat s Vaším nárokem.
Zdroj: Restituce.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59658.