I solární panely se musí správně recyklovat

Praha 20. října 2025 (PROTEXT) - 14. října si celý svět připomněl Mezinárodní den elektroodpadu – den, který upozorňuje na rychle rostoucí hrozbu, ale i na konkrétní řešení, která má každý z nás doslova na dosah. RETELA vám poradí, jak s ním naložit.

V roce 2024 vzniklo celosvětově přes 62 milionů tun elektroodpadu, do roku 2030 se očekává nárůst až na 75 milionů tun. Méně než čtvrtina je ale řádně recyklována. Zbytek často končí na skládkách, nebo v rozvojových zemích, kde je likvidován v nevyhovujících podmínkách. Podle Interpolu může být až 90 % světového elektroodpadu zpracováno nelegálně.

V České republice se však daří sběr stále zlepšovat. V roce 2023 se zde vysbíralo více než 171.000 tun elektroodpadu. Každý spotřebitel se na tom může podílet. Stačí stará zařízení odnést na jedno z více než 12.000 sběrných míst po celé republice, nebo při větším množství využít možnost svozu. Do směsného odpadu elektrospotřebiče nepatří. Obsahují totiž cenné i rizikové materiály, které je třeba odborně zpracovat.

A jak je to s výrobci a dovozci elektrozařízení? Ti mají ze zákona povinnost zajistit zpětný odběr a ekologickou likvidaci elektroodpadu. K tomu slouží kolektivní systémy jako je například RETELA. Od roku 2005 pomáhá firmám splnit zákonné povinnosti a zároveň chránit přírodní zdroje. Jen za loňský rok se díky recyklaci více než 5400 tun elektroodpadu podařilo ušetřit přes 235.000 m3 vody a 1,36 milionu litrů ropy. Ze 100 kg elektroodpadu lze navíc získat 92 kWh elektřiny, 74 kg surovin, ušetřit 21 m3 vody a snížit emise CO2 až o 294 kg.

RETELA hraje důležitou roli i v oblasti recyklace solárních panelů. První generace panelů z doby tzv. solárního boomu (2009–2010) nyní dosluhuje a vyžaduje odborné zpracování. Solární panely obsahují nejen recyklovatelné materiály jako sklo, hliník, měď, křemík nebo stříbro, ale i škodliviny, například olovo nebo kadmium. RETELA využívá moderní metody jako „horký nůž“, který umožňuje oddělit a znovu využít až 95 % materiálového obsahu panelu.

Mezinárodní den elektroodpadu je příležitostí zamyslet se nad tím, co děláme s nefunkční elektronikou a začít jednat zodpovědně. Každý vysloužilý spotřebič má svůj smysl, pokud je správně recyklován. RETELA je připravena pomoci spotřebitelům i firmám. Veškeré informace a seznam sběrných míst najdete na www.retela.cz.

 

Zdroj: RETELA

 

 

