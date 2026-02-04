I v mrazech ŘSD pracuje na novém úseku D35

Jan Rýdl, tiskový mluvčí, ŘSD: „Za těchto podmínek na všech stavbách jsou technologie, které můžeme dělat a děláme a naopak, které nesmíme dělat, proto jsou zde nejen dělníci, ale i stavební dozor, aby nedošlo k technologické chybě. Děláme zemařinu, budování zářezů, převoz zeminy a výhodu to má to tu, že tolik nezaprasíme ty silnice."
Boris Čillik, šéf projektu budování tunelu: „Momentálně probíhají práce ještě na doražbě výklenků na pravé rouře a dále následné technologie, jako je odvodnění tunelu, izolace, na venkovních objektech probíhají betonážní práce."
Zimní období ale neznamená pouze práci uvnitř tunelu. Rušno je i na úseku před tunelem u Stradouně.
Jiří Studený, stavbyvedoucí, Eurovia: „Připravujeme si skládky, abychom je měli volné na sezónu, připravené komunikace a demolujeme přístřešky a staré budovy, děláme přípravy toho území."
Pokud vše půjde podle plánu, další úsek dálnice D35 by měl být dokončen již ve druhé polovině letošního roku. Obyvatelé okolních obcí si tak výrazně oddychnou. Denně zde totiž podle posledních výsledků celostátního sčítání dopravy projede na silnici I/17 v okolí tunelu Homole téměř 6 tisíc vozidel a na silnici I/35 v úseku Zámrsk - Vysoké Mýto dokonce takřka 20 tisíc.
Zdroj: POLAR televize Ostrava