IDC zvyšuje prognózu výdajů na infrastrukturu uznaných v rámci OCP pro rok 2029 2,7krát na 800 miliard dolarů

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  14:27
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San Jose (Kalifornie) 13. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Každoroční studie zadaná nadací Open Compute Project předpokládá, že výdaje v souvislosti s rozšiřováním investic do umělé inteligence a jejím širším využíváním dosáhnou v roce 2030 892 miliard dolarů

Nadace Open Compute Project (OCP) dnes oznámila výrazný nárůst prognózy společnosti IDC týkající se celosvětových výdajů na IT zařízení uznaná organizací OCP. Studie dopadu na trh z roku 2026 od IDC předpokládá v roce 2029 roční výdaje ve výši přibližně 800 miliard dolarů, což představuje nárůst oproti loňské studii, která pro stejný rok předpovídala 295 miliard dolarů – jedná se tedy o přibližně 2,7násobný nárůst.

Nová prognóza dosahuje v roce 2030 hodnoty 892 miliard dolarů, kdy by IT zařízení uznaná organizací OCP měla podle odhadů představovat přibližně 51 % všech výdajů napříč kategoriemi infrastruktury, na které se tato studie vztahuje.

Studie, kterou každoročně zadává nadace OCP, hodnotí dopad zařízení uznaných organizací OCP na trh. Letošní výsledky odrážejí jak rychlý nárůst investic do infrastruktury umělé inteligence (AI), tak širší přijetí návrhů OCP.

„Umělá inteligence mění požadavky odvětví na infrastrukturu a tyto výsledky ukazují rostoucí roli otevřených návrhů při uspokojování této poptávky," uvedl Cliff Grossner, Ph.D., ředitel pro inovace v nadaci OCP. „Naše komunita sdružuje společnosti, aby společně řešily výzvy týkající se celého datového centra, od čipů a serverů až po chlazení, napájení a rozvodnou síť. Tato spolupráce pomáhá organizacím zavádět nové technologie do praxe ve velkém měřítku."

Investice do AI pohánějí růst

Společnost IDC předpokládá, že výdaje na IT zařízení uznaná organizací OCP porostou z přibližně 154 miliard dolarů v roce 2025 na 892 miliard dolarů v roce 2030, což představuje průměrnou roční míru růstu přibližně 42 %.

Největší kategorii výdajů představují servery, přičemž značnou část růstu pohánějí systémy s akcelerací pomocí GPU (grafického procesoru). Společnost IDC rovněž předpovídá pokračující růst v oblasti přepínacího zařízení, infrastruktury rozvaděčů, napájení a chlazení, jelikož organizace budují systémy potřebné k podpoře stále náročnějších pracovních zátěží.

Mezi klíčová zjištění patří:

  • 800 miliard dolarů v předpokládaných ročních výdajích v roce 2029, což je přibližně 2,7násobek předchozí prognózy pro tento rok.
  • 892 miliard dolarů v předpokládaných ročních výdajích v roce 2030, z toho přibližně 814 miliard dolarů na servery.
  • Přibližně 51 % výdajů napříč měřenými kategoriemi infrastruktury půjde do infrastruktury uznané organizací OCP do roku 2030.
  • V roce 2030 dosáhnou výdaje související s umělou inteligencí na infrastrukturu uznanou organizací OCP přibližně 628 miliard dolarů, což představuje asi 70 % předpokládané celkové částky.

IDC rovněž poukazuje na rostoucí ekosystém poskytovatelů řešení a dostupnost otevřeně sdílených návrhů jako na faktory podporující přijetí této infrastruktury. Využití IT zařízení uznaných organizací OCP přesahuje rámec formálního členství v této nadaci a zahrnuje organizace, které k těmto návrhům přistupují a zavádějí je na celém světě.

Rozvoj otevřené infrastruktury od čipu po rozvodnou síť

Tyto závěry posilují rozšířenou vizi OCP pro ekosystém otevřených datových center, která řeší propojené požadavky infrastruktury pro umělou inteligenci od čipu po rozvodnou síť.

V uplynulém roce komunita OCP pokročila v oblasti návrhů rozvaděčů s vyšším výkonem, kapalinového chlazení, sítí pro umělou inteligenci založených na Ethernetu a otevřených specifikací chipletů. Její práce v oblasti zařízení zahrnuje distribuci stejnosměrného proudu, skladování energie a koordinaci mezi datovými centry a rozvodnou sítí.

Strategická iniciativa nadace „Open Data Center for AI" sjednocuje tyto snahy v oblasti napájení, chlazení a správy zařízení. Projekt OCP Energy rozšiřuje spolupráci na výrobu a skladování energie, zatímco projekt Kontinuum výpočetní umělé inteligence podporuje nasazení nejen v hyperscale datových centrech, ale i v podnikových, regionálních a okrajových prostředích.

S vývojem infrastruktury umělé inteligence se OCP zaměří na podporu specializovaných čipů pro umělou inteligenci, koordinaci návrhu v rámci celého datového centra a vývoj otevřených stavebních bloků, které mohou organizace nasazovat v širším spektru prostředí.

O studii

Studie dopadu na trh z roku 2026 od IDC, vypracovaná na zakázku nadace OCP, zkoumá celosvětové výdaje na IT zařízení uznaná organizací OCP. Prognóza zahrnuje servery, externí úložiště, přepínače, IT rozvaděče, napájení, chlazení, telekomunikační zařízení a periferní zařízení. Údaje představují roční výdaje a procentní hodnoty jsou zaokrouhleny.

O nadaci Open Compute Project

N.adace Open Compute Project sdružuje globální komunitu datových center a IT infrastruktury za účelem vývoje otevřených hardwarových návrhů, specifikací a osvědčených postupů. OCP pomáhá organizacím prostřednictvím otevřené spolupráce aplikovat inovace osvědčené v hyperscale na širším trhu. Více informací najdete na opencompute.org.

 

Kontakt pro média

Dirk Van Slyke

Mobil: +1.303.999.7398

E-mail: dirkv@opencompute.orh

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59601.

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