IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

Autor:
  8:30
Berlín 10. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Na veletrhu IFA 2025 (5. - 9. září v Berlíně) oslavila společnost Dreame, známá svým ekosystémem inovativních inteligentních řešení, významný milník v podobě svého vstupu na evropský trh s malými kuchyňskými spotřebiči. Společnost zde představila tři nové horkovzdušné fritézy – Tasti™ Portable Air Fryer, Tasti™ AF30 a Tasti™ DZ30, které jsou navrženy tak, aby eliminovaly běžné frustrace spotřebitelů, jako jsou složité ovládání a nepraktické, okázalé funkce, a zároveň podporovaly moderní a zdravý životní styl v Evropě.

Řada Tasti je vybavena technologií 360° Dual-Source Cyclonic Heat™, která kombinuje spirálový vzduchový kanál a spodní topné prvky pro rovnoměrné proudění vzduchu. Tato novinka zachovává chuť potravin a zajišťuje křupavé, dozlatova upečené pochoutky bez nutnosti obracení. Přesná NTC regulace teploty zabraňuje přehřátí a spálení okrajů a zároveň podporuje uvolňování přebytečných tuků a olejů, čímž nabízí zdravější alternativu s nižším obsahem tuku oproti tradičnímu smažení.

Horkovzdušné fritézy Tasti jsou tak vynikající volbou pro evropské zákazníky, kteří chtějí ve svém jídelníčku vyvážit pohodlí, výživu, zdraví a chuť – od rodin přes single pracující po fitness nadšence.

Přenosná fritéza Tasti™ Portable Air Fryer spojuje zdraví, pohodlí a styl do jediného kompaktního spotřebiče. Díky možnosti volby mezi dvěma nádobami (2,5 l a 4,5 l) a technologii 3D cyklování horkého vzduchu zajišťuje křupavé a rovnoměrné propečení bez nutnosti obracení. Tato univerzální fritéza s bezpečnou skleněnou nádobou bez povrchové úpravy, vestavěnou parní komorou, pěti inteligentními přednastavenými programy a panoramatickým průhledem slouží také jako přenosná nádoba, se kterou máte zdravé jídlo kdekoli po ruce.

Fritéza Tasti™ AF30, navržená pro zaneprázdněné a náročné gurmány, vylepšuje základní cyklonový systém ohřevu technologií SmartSteam 3X Infuse™ Crisp-Tender. Tato funkce funguje jako „lázeňská kúra", která udrží potraviny šťavnaté a zároveň vytváří křupavou kůrčičku, takže každý sousto je uvnitř vláčné, bez suchosti, kterou jsme zvyklí s pokrmy z horkovzdušných fritéz spojovat.

Díky funkci 6 v 1 a inteligentním přednastaveným programům zjednodušuje vaření, přičemž o dokonalé výsledky se postará adaptivní algoritmus, který nastavení precizně doladí. AF30 připravuje jídla až o 55 % rychleji než tradiční trouby a je ideální volbou pro rodiny, které hledají rychlé, zdravé a chutné jídlo.

Tasti™ DZ30 se může pochlubit špičkovou kapacitou 11 litrů ve dvou zónách a zvládne vše od každodenních rodinných jídel až po větší společenské události. Jeho symetrický design s dvěma zdroji umožňuje uživatelům vařit dvě jídla nezávisle na sobě, což šetří čas a zachovává chuť. Kromě toho nabízí DZ30 režim sušení při nízké teplotě na velké ploše, který umožňuje snadnou přípravu domácího sušeného ovoce bez konzervantů.

Kromě výkonu kladou modely AF30 i DZ30 důraz na bezpečnost a odolnost. Povrchy z materiálů v potravinářské kvalitě, certifikované podle několika norem, při zahřátí neuvolňují žádné látky na bázi fluoru. Oba modely vydrží až 10.000 drhnutí drátěnkou a slibují výjimečnou odolnost a snadné čištění při každodenním používání.

Fritézy řady Tasti a další malé kuchyňské spotřebiče od značky Dreame, jako např. kávovary a stolní mixéry, jsou díky kombinaci patentovaných technologií, přátelského designu a silného důrazu na zdraví a pohodlí skvěle připraveny stát se důvěryhodnými kuchyňskými pomocníky pro evropské domácnosti, které mají stále větší zájem o spotřebiče umožňující zdravé stravování bez obětování chuti nebo času.

Další informace najdete na www.dreametech.com nebo sledujte Dreame Kitchen Appliances na Instagramu(https://www.instagram.com/dreame.cuisinelab/) a TikToku(https://www.tiktok.com/@dreame.cuisinelab).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766637/IMG_2912.jpg

KONTAKT: Xichen Hu

huxichen@dreame.tech

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sdílená elektrokola od nextbiku jezdí na Berounsku už pět let a trhají celostátní rekordy

10. září 2025  9:16

Proměny centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akko představuje na veletrhu IFA 2025 klávesnici Year of the Snake a urychluje svou globální strategii magnetických spínačů

10. září 2025  9:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt...

10. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

10. září 2025  8:53

Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

10. září 2025  8:51

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vycházející hvězda ASTRAUX zazářila na veletrhu IFA v Berlíně a urychlila expanzi na klíčové trhy EU

10. září 2025  8:41

Zájem rodičů o výživu batolat roste - téměř o 40 % více než loni. NutriCHEQ pokračuje

10. září 2025  8:35

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

10. září 2025  8:30

16. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví - kariérní dny

10. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.