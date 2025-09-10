IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

Řada Tasti je vybavena technologií 360° Dual-Source Cyclonic Heat™, která kombinuje spirálový vzduchový kanál a spodní topné prvky pro rovnoměrné proudění vzduchu. Tato novinka zachovává chuť potravin a zajišťuje křupavé, dozlatova upečené pochoutky bez nutnosti obracení. Přesná NTC regulace teploty zabraňuje přehřátí a spálení okrajů a zároveň podporuje uvolňování přebytečných tuků a olejů, čímž nabízí zdravější alternativu s nižším obsahem tuku oproti tradičnímu smažení.
Horkovzdušné fritézy Tasti jsou tak vynikající volbou pro evropské zákazníky, kteří chtějí ve svém jídelníčku vyvážit pohodlí, výživu, zdraví a chuť – od rodin přes single pracující po fitness nadšence.
Přenosná fritéza Tasti™ Portable Air Fryer spojuje zdraví, pohodlí a styl do jediného kompaktního spotřebiče. Díky možnosti volby mezi dvěma nádobami (2,5 l a 4,5 l) a technologii 3D cyklování horkého vzduchu zajišťuje křupavé a rovnoměrné propečení bez nutnosti obracení. Tato univerzální fritéza s bezpečnou skleněnou nádobou bez povrchové úpravy, vestavěnou parní komorou, pěti inteligentními přednastavenými programy a panoramatickým průhledem slouží také jako přenosná nádoba, se kterou máte zdravé jídlo kdekoli po ruce.
Fritéza Tasti™ AF30, navržená pro zaneprázdněné a náročné gurmány, vylepšuje základní cyklonový systém ohřevu technologií SmartSteam 3X Infuse™ Crisp-Tender. Tato funkce funguje jako „lázeňská kúra", která udrží potraviny šťavnaté a zároveň vytváří křupavou kůrčičku, takže každý sousto je uvnitř vláčné, bez suchosti, kterou jsme zvyklí s pokrmy z horkovzdušných fritéz spojovat.
Díky funkci 6 v 1 a inteligentním přednastaveným programům zjednodušuje vaření, přičemž o dokonalé výsledky se postará adaptivní algoritmus, který nastavení precizně doladí. AF30 připravuje jídla až o 55 % rychleji než tradiční trouby a je ideální volbou pro rodiny, které hledají rychlé, zdravé a chutné jídlo.
Tasti™ DZ30 se může pochlubit špičkovou kapacitou 11 litrů ve dvou zónách a zvládne vše od každodenních rodinných jídel až po větší společenské události. Jeho symetrický design s dvěma zdroji umožňuje uživatelům vařit dvě jídla nezávisle na sobě, což šetří čas a zachovává chuť. Kromě toho nabízí DZ30 režim sušení při nízké teplotě na velké ploše, který umožňuje snadnou přípravu domácího sušeného ovoce bez konzervantů.
Kromě výkonu kladou modely AF30 i DZ30 důraz na bezpečnost a odolnost. Povrchy z materiálů v potravinářské kvalitě, certifikované podle několika norem, při zahřátí neuvolňují žádné látky na bázi fluoru. Oba modely vydrží až 10.000 drhnutí drátěnkou a slibují výjimečnou odolnost a snadné čištění při každodenním používání.
Fritézy řady Tasti a další malé kuchyňské spotřebiče od značky Dreame, jako např. kávovary a stolní mixéry, jsou díky kombinaci patentovaných technologií, přátelského designu a silného důrazu na zdraví a pohodlí skvěle připraveny stát se důvěryhodnými kuchyňskými pomocníky pro evropské domácnosti, které mají stále větší zájem o spotřebiče umožňující zdravé stravování bez obětování chuti nebo času.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766637/IMG_2912.jpg
