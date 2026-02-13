iGarden a Francouzská národní plavecká asociace oznamují exkluzivní strategické partnerství a představují plán pro francouzský trh

Partnerství založené na sdílených hodnotách a profesionálním ověření
Tato spolupráce představuje významný odklon od tradičního sportovního sponzorství. FFN si vybrala iGarden nikoli kvůli sponzorské angažovanosti, ale kvůli jejím profesionálním standardům, spolehlivosti systému a dlouhodobé hodnotě.
Jako jediná plavecká autorita ve Francii uznaná Světovou plaveckou federací a Francouzským olympijským výborem klade FFN na své partnery nejvyšší požadavky na stabilitu, bezpečnost a udržitelný výkon. Systémové schopnosti společnosti iGarden v oblasti inteligentních technologií pro zahrady a bazény, její schopnost přizpůsobit se reálným podmínkám a její koncepce designu zaměřená na dlouhodobé používání jsou v souladu s profesionálními hodnotami, které zastává FFN.
Jmenování společnosti iGarden oficiálním partnerem FFN v oblasti inteligentních technologií pro bazény signalizuje nový standard v této kategorii. Toto partnerství odráží společné přesvědčení: skutečný výkon je založen na technologii, která se osvědčila v průběhu času.
Během akce představila iGarden svou strategickou cestovní mapu pro Francii do roku 2026, v níž nastínila svůj plán postupného uvedení na trh a předvedla svou nejnovější řadu Chytrá voda. Společnost plně předvedla svůj systémový přístup a ekologický design a zdůraznila, jak iGarden plánuje redefinovat venkovní bydlení ve Francii. Její komplexní portfolio zahrnuje první robotický čistič bazénů s umělou inteligencí AI-Vision na světě, první bazénový protiproud řízený umělou inteligencí na světě pro elitní trénink a prvotřídní bazény a trvanlivé robotické sekačky na trávu pro údržbu zařízení. Každé řešení je navrženo s ohledem na dlouhou životnost a poskytuje profesionální výkon, jak potvrdila FFN.
iGarden řeší kritický problém moderních chytrých domácností: roztříštěnost. Dříve každé zařízení fungovalo samostatně, vyžadovalo individuální pozornost a vznikaly tak samostatné náklady na údržbu. Ekosystém iGarden AI tyto mezery překlenuje a představuje první skutečný systém umělé inteligence věcí pro robotiku na zahradě tohoto oboru. Propojením všech zařízení do jednotné inteligentní sítě umožňuje iGarden centrální ovládání, což výrazně minimalizuje čas potřebný na údržbu a zefektivňuje provoz. Tato inovace zajišťuje, že úkoly na zahradě jsou prováděny efektivněji a autonomněji.
Součástí akce byly také dynamické ukázky plavců francouzského národního týmu, při nichž se olympijští vítězové Alain Bernard a Fabien Gilot připojili k předvedení technologie iGarden v akci. Hosté sledovali účastníky „výzvy protiproudu" a pozorovali, jak robot na čištění bazénů iGarden s lehkostí dokončil „ukázku čištění kamínkových nečistot", což v obou případech zdůraznilo přesnost, výkon a spolehlivost, jimiž se produkty iGarden vyznačují.
„Partnerství s Fédération Française de Natation potvrzuje naši důvěru ve vývoj technologií, kterým mohou sportovci důvěřovat, a symbolizuje společnou ambici překonávat hranice," uvedla Charlene Fengová, manažerka na řízení značky u společnosti iGarden. „Pro společnost iGarden to znamená vytvářet zážitky, které usnadňují přiblížení rodin a sportovců k vodě kdykoli. Přenesení inteligentního vodního ekosystému iGarden do Francie odráží náš závazek zpřístupnit vodní sporty, zajistit jejich spolehlivost a udržitelnost a podpořit je výkonem, který zvyšuje očekávání budoucích majitelů bazénů."
„Toto partnerství s iGarden dokonale odpovídá našemu cíli rozvíjet vodní sporty prostřednictvím inovací," řekl Gilles Sezionale, ředitel Fédération Française de Natation. „Díky spolupráci s uznávaným technologickým hráčem posilujeme svou schopnost podporovat plavce, kluby a regiony v jejich úsilí o výkonnější, modernější a udržitelnější formu plavání."
Nový standard pro důvěryhodné partnerství a dlouhodobou spolehlivost
Do budoucna budou iGarden a FFN úzce spolupracovat na podpoře programů národního týmu a zvyšování standardů ve všech zařízeních. Partnerství upevňuje závazek budovat společnou budoucnost pro vodní sporty i rodiny ve Francii, kde FFN potvrdila schopnost iGarden poskytovat dlouhodobou spolehlivost, integraci na systémové úrovni a profesionální ověření. To, co dnes funguje pro elitní sportovce, bude zítra utvářet očekávání spotřebitelů, protože inteligentní vodní ekosystém iGarden přináší spolehlivost, výkon a každodenní pohodlí do jedné propojené platformy.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903123/4.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2903124/Key_Visual.jpg