iGarden M1 Pro Max, držitel ceny za inovace na CES 2026, uvádí na trh jako první na světě bionický čistič bazénů s duálním viděním

Autor:
  9:36
Šen-čen (Čína) 8. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Po získání ocenění za inovace na veletrhu spotřební elektroniky 2026 (CES 2026) byl dnes oficiálně uveden na trh iGarden M1 Pro Max, který jako první bionický čistič bazénů s duálním viděním na světě stanovuje nový technický standard. Tento vlajkový model překračuje rámec slepé náhodnosti starších robotů díky biomimetickému trojúhelníku „oko, mozek a tělo". Díky této architektonické změně je M1 Pro Max schopen vnímat hloubku, činit inteligentní rozhodnutí a provádět náročné čištění s úrovní autonomie, která redefinuje celou kategorii.

Hlavní výhoda tohoto čističe bazénů spočívá v biomimetickém systému dvojího vidění. Na rozdíl od tradičních senzorů využívá tento systém princip paralaxy ke generování skutečných 3D dat o hloubce, díky čemuž dokáže s přesností identifikovat schody, svahy a dokonce i 40 cm mělké vodní plošiny. Tyto vizuální vstupy jsou přiváděny do systému vizuální inteligence, který řídí první systém umělé inteligence pro zaměřování v oboru. Pokud je po několika průchodech detekována nečistota ve stejné oblasti, systém automaticky zapne režim Turbo Mode a okamžitě spustí trojnásobný sací výkon (300 %), aby nasměroval sílu do extrémní zóny pro nejodolnější nečistoty.

Tuto schopnost hloubkového čištění zajišťuje certifikovaná architektura duálního systému. M1 Pro Max nabízí mimořádně dlouhou výdrž 10 hodin, kterou zajišťuje vysokokapacitní bateriový systém a iGarden AI-Inverter 2.0. Tento inteligentní měnič přizpůsobuje výkon konkrétní úloze a zajišťuje optimalizaci energie pro systém dvojího průtoku, který generuje mohutnou vlnu trvalého sání pro vynikající přilnavost. V kombinaci s AI časovačem, který umožňuje 21 dní provozu bez údržby, nabízí M1 Pro Max skutečný zážitek „bezstarostného života".

Uživatelské prostředí je navrženo pro minimální interakci a maximální spolehlivost. Zařízení řeší „úzkost z vyhledávání" pomocí funkce „návrat vodní hladiny jedním dotykem", která využívá komunikaci založenou na sonaru pro okamžitou odezvu. Údržba je stejně snadná; vysokokapacitní komora na nečistoty s kapacitou 4,5 litru a dvouvrstvý filtrační systém mají design odolný proti ucpání, který udržuje profesionální účinnost čištění i při naplnění.

Tato hladká integrace výkonu a inteligence již vzbudila značnou pozornost v oboru. Gadgeteer zaznamenal debut iGardenu s „ekosystémem AI založeným na důvěře" na veletrhu CES 2026 a zdůraznil posun značky směrem k opravdové užitečnosti. Cathleen Caová, ředitelka vývoje produktů ve společnosti iGarden, zdůrazňuje, že se jedná o záměr. „Technologie by neměla vyžadovat pozornost, měla by tiše organizovat život," říká Caová. „M1 Pro Max ztělesňuje naši koncepci ‚Když technologie ustupuje do pozadí'. Nejpokročilejší technologie je ta, kterési téměř nevšimnete, protože nezanechává žádné stopy – kromě dokonale udržovaného prostředí."

Toto uvedení na trh signalizuje významný posun v narativu značky iGarden na rok 2026, který se soustředí na koncept „důmyslná technologie pro život". Společnost zastává názor, že venkovní prostory by měly být spíše zdrojem svobody než starostí. M1 Pro Max je navržen tak, aby byl součástí samosprávného venkovního ekosystému, který funguje déle, pohybuje se hladce a nezanechává žádné stopy. Zaměřením na nepřerušovanou autonomii zajišťuje iGarden, že se zahrada chová jako jeden živý systém. Tato technologie je navržena tak, aby byla „vždy hladká", respektovala rytmy přírody a zároveň zajišťovala, že venkovní zážitek zůstane bez námahy, inteligentní a živý.

Cena a dostupnost

iGarden M1 Pro Max je nyní k dispozici za cenu od 1 199 USD. Objednávky přijímá oficiální obchod iGarden.

 

O společnosti iGarden

Jako inovativní značka skupiny Fairland Group je iGarden vedoucím podnikem globální revoluce v oblasti AI zahrad. Spojením pokročilé umělé inteligence s ekologickým designem vytváříme venkovní prostory, které myslí, přizpůsobují se a samy se řídí. Naše pečlivě sestavené portfolio, od čističů bazénů a zařízení na protiproud vylepšených umělou inteligencí až po inteligentní sekačky na trávu, čerpadla řízená umělou inteligencí a systémy umělé inteligence věcí, přináší hladký životní styl, který je tichý, udržitelný a krásně inteligentní. S iGarden se život venku stává pocitem pohody, propojení a umění v každodenním pohybu. Vždy inteligentní. Vždy inspirující. Vždy udržitelný.

 

Kontakt pro média

Mengru Li

PR zástupce iGarden

Mengruli@fairlandgroup.com

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888780/AI.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888778/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2888779/KV.jpg

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Leninovi mužici v Praze. Bylo to jako v komedii Adéla ještě nevečeřela. Museli je převlékat a přezouvat

Lenin ještě jako sociální demokrat na konferenci strany v roce 1903. Dobová...

Ještě za totáče se vyprávěl vtip o tom, jak Američané vysadili v Sovětském svazu a Sibiři agenta Ten potkal babičku a promluvil na ni perfektní místní ruštinou. Ale babička mu nevěřila, že je ruský...

8. února 2026

Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu

Protitanková střela. (8. února 2026)

Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu, kterou se rozhodla odevzdat během takzvané zbraňové amnestie. Přítomný policista okamžitě nechal...

8. února 2026  11:52

2. den ZOH 2026: Čeští curleři zvítězili, zářily Ledecká i Maděrová. Kdo další půjde do akce?

Česká snowboardistka Ester Ledecká v olympijském paralelním obřím slalomu. (24....

Zimní olympijské hry 2026 nachystaly na druhý den hodně zajímavý program pro české fanoušky. Dopoledne se jela kvalifikace paralelního obřího slalomu. Ester Ledecká i Zuzana Maděrová zářily. Dařilo...

8. února 2026  11:48

Na zámku Krásný Dvůr na Lounsku vrcholí generální úklid, chystají se novinky

Na zĂˇmku KrĂˇsnĂ˝ DvĹŻr na Lounsku vrcholĂ­ generĂˇlnĂ­ Ăşklid, chystajĂ­ se novinky

Na zámku Krásný Dvůr u Podbořan na Lounsku vrcholí rozsáhlý úklid. Práce jsou náročné nejen rozsahem, ale kvůli nízkým teplotám i podmínkami, řekl ČTK kastelán...

8. února 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve...

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou 26 let. Masopustní veselice se koná ve třech ulicích kousek od centra krajského města a každoročně se...

8. února 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Praha 3

Praha 3

Žižkovský masopust 2026

vydáno 8. února 2026  10:46

Praha 3

Praha 3

Žižkovský masopust 2026

vydáno 8. února 2026  10:46

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÝ MASOPUST

vydáno 8. února 2026  10:46

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. Je první v kraji

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)

První západočeský areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem, upravenou tratí a osvětlením vyzkoušeli v sobotu v Nýrsku účastníci závodů, které byly zkouškou před Zimní olympiádou dětí a mládeže...

8. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Frýdek-Místek zdarma vybavil přes tisícovku bytů požárními hlásiči

ilustrační snímek

Frýdek-Místek nechal do více než tisícovky městských bytů nainstalovat požární hlásiče, nájemníci je získali zdarma. Nákup hlásičů, včetně instalace a...

8. února 2026  8:53,  aktualizováno  8:53

Elektrokoloběžky hoří stále častěji, varují hasiči. Chtějí zákaz nabíjení v bytech

Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024)

Tak by to dál nešlo. Moravskoslezští hasiči varují před rostoucím počtem zásahů kvůli hořícím elektrokoloběžkám a elektrokolům. Zvláště jim vadí, že lidé nabíjejí baterie v bytech, kde jim pak...

8. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V Průhonicích i Brně si vyzkoušíte samořiditelnou Teslu. Jízdy potrvají až do konce března

Tesla Cybertruck

Zájemci o moderní technologie mají v Česku jedinečnou příležitost. Automobilka Tesla od pondělí zpřístupní veřejnosti ukázkové jízdy s technologií Full Self-Driving (FSD), tedy se systémem, který má...

8. února 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.