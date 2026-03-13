iGarden představuje šampiona CES 2026 Swim Jet X Series: první bazénový protiproud na světě dostupný od 799 USD

Technologický rozbor: Přechod na bezdrátové řešení
Hlavní inovace protiproudů z řady X Series spočívá v architektuře „Clamp-and-Swim" (zapojit a plavat). Tradiční systémy nutí majitele nemovitostí přestavovat bazény a instalovat složité elektrické rozvody. Série X Series naproti tomu funguje na plně bezdrátovém systému poháněném lithium-iontovou baterií s výdrží 10 hodin. Díky tomu lze zařízení přivézt k bazénu podobně jako kufr na kolečkách a po pouhých několika minutách instalace si mohou majitelé standardních zapuštěných a nadzemních bazénů o délce nad 2,5 metru užívat profesionální plavecké podmínky.
Výkon a zabezpečení
Řada X není jen rekreační „hračka do bazénu" – je navržena pro výkonnostní trénink. Pomocí synchronního motor s permanentními magnety (PMSM) vybaveného technologií Smart Flow vytváří laminární proud o rychlosti až 3,5 m/s, který poskytuje dostatečný odpor i pro trénink na triatlon. Pro zajištění provozní bezpečnosti zavedla společnost iGarden pětivrstvý ochranný protokol „Ultimate Safety Shield". Ten zahrnuje kryt motoru se stupněm ochrany IP68, nízkonapěťovou vnitřní architekturu a senzor okamžitého odpojení, který automaticky přeruší napájení, pokud jednotka zjistí nestabilitu nebo naklonění.
Komerční dostupnost a cenové hladiny
Protiproud X Series lze ode dneška exkluzivně objednávat na Kickstarteru, kde společnost iGarden nabízí limitované „Super Early Bird" odměny ve třech odlišných modelech podle rozmanitých uživatelských potřeb. Sortiment otevírá základní model Entry-Level X20-P10 s cenou 799 USD (doporučená maloobchodní cena 1 199 USD). Tento model s výkonem 300 W a výdrží 1,7 hodiny je určen pro lehkou rekreaci a rodinnou zábavu.
Pro milovníky každodenního fitness je k dispozici model Standard X30-P30 za 1899 USD (doporučená maloobchodní cena 2999 USD), který nabízí výkon 500 W a až 5 hodin nepřetržitého provozu. Pokročilí plavci si pak mohou pořídit model Flagship X35-P60 za 2599 USD, což je vskutku výrazná sleva oproti maloobchodní ceně 4299 USD. Tento špičkový model nabízí výkon 1000 W, plavecké tempo až 75 s/100 yardů (91,5 m) a masivní 10hodinovou výdrž baterie pro celodenní výkon.
V rámci speciální promoakce k uvedení na trh navíc všichni uživatelé, kteří dokončí objednávku na Kickstarteru během prvních 48 hodin, automaticky získají 50% slevu na dopravu, zaplatí pouze 25 USD (běžně 50 USD) a budou zařazeni do exkluzivní loterie, kde jeden šťastný výherce získá celou svou objednávku zdarma.
Výroba a dodání
Díky rozvinutým výrobním možnostem skupiny Fairland Group nehrozí u protiproudů X Series běžná úskalí prototypů financovaných pomocí crowdfundingu. Produkt je v současné době ve fázi finální kontroly výroby a dodání je potvrzeno na květen 2026, tedy včas pro letní plaveckou sezónu.
O společnosti iGarden
Inovativní značka skupiny Fairland Group, iGarden, stojí v čele globální revoluce zahrad s umělou inteligencí. Propojením pokročilé umělé inteligence s ekologickým designem vytváříme venkovní prostory, které přemýšlejí, přizpůsobují se a samy se spravují. Naše pečlivě sestavené portfolio, sahající od čističů bazénů a plaveckých tryskových systémů vylepšených umělou inteligencí až po inteligentní sekačky na trávu, čerpadla řízená umělou inteligencí a systémy umělé inteligence věcí (AIoT), přináší dokonale funkční životní styl, který je tichý, udržitelný a nádherně inteligentní.
Se značkou iGarden je pobyt venku naplněný pocitem lehkosti, propojení a umění přítomného v každodenním ruchu.
