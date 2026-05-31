IGEL pořádá roadshow „Now & Next Workspace & Endpoint Security Summits" v pěti evropských městech

Londýn 31. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Globální softwarová společnost IGEL, poskytovatel platformy Adaptive Secure Endpoint Platform™ pro moderní digitální pracovní prostory a bezpečný přístup, dnes oznámila připravovanou evropskou roadshow Now & Next™ Workspace & Endpoint Security Summit. Série akcí v pěti městech spojí zákazníky, partnery a lídry v oboru při zkoumání priorit v oblasti zabezpečení koncových zařízení, odolnosti a zajištění pracovišť, které určují strategii podniků v celém regionu.

Roadshow rozšiřuje vlajkovou akci IGEL Now & Next® na klíčové evropské trhy a vytváří regionální fórum pro organizace, které se potýkají s rostoucími bezpečnostními požadavky, provozní složitostí a měnícími se požadavky na bezpečný přístup.

„Zpětná vazba od zákazníků je jednotná: organizace chtějí silnější kontrolu nad koncovými zařízeními, větší odolnost v případě narušení a praktický způsob, jak podporovat jak současné, tak nové modely pracovních prostorů," řekl generální ředitel společnosti IGEL Klaus Oestermann. „Roadshow Now & Next® je navržena tak, aby tyto debaty přiblížila zákazníkům a ekosystémovým partnerům a pomohla definovat další fázi strategie pro koncová zařízení."

Na každém summitu se představí vedoucí pracovníci společnosti IGEL, regionální lídři, zákazníci a ekosystémoví partneři. V rámci série vystoupí mimo jiné generální ředitel Klaus Oestermann, technický ředitel Matthias Haas, terénní technický ředitel pro kontaktní centra a finanční služby Emanuel Pirker, technický ředitel pro zdravotnictví (region EMEA) James Millingon, technický ředitel pro zdravotnictví (region Severní Amerika) Jason Mafera, technický ředitel pro státní správu, OT a IoT John Walsha a technický ředitel pro BC&DR ve společnosti IGEL Sterling Wilson. Chybět nebudou ani produktoví odborníci a partneři, jako jsou Nvidia, Omnissa, Nutanix a UltrArmor.

Programy jednotlivých konferencí se zaměří na témata, která jsou pro evropské podniky nejdůležitější, včetně odolnosti a obnovy koncových zařízení, správy a řízení dat, konvergence IT a provozních technologií (OT), modernizace infrastruktury a kontinuity podnikání a zotavení po havárii (BCDR).

Program se také bude zabývat tím, jak mohou organizace v kritických odvětvích využít centrálně řízenou strategii pro koncová zařízení k omezení expozice lokálních dat, zmírnění tlaku na obnovovací cykly a posílení provozní kontinuity.

Připravované zastávky turné IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit:

· Londýn, 28. května

· Amsterdam, 3. června

· Paříž, 9. června

· Frankfurt, 16. června

· Bern, 18. června

Současně s frankfurtskou akcí pořádá společnost IGEL v pondělí 15. června ve frankfurtském hotelu Marriott setkání partnerů IGEL Partner Summit. Program s limitovanou kapacitou bude zahrnovat aktuální informace o strategii a distribučních kanálech, semináře o rozvoji podnikání a obsah zaměřený na certifikaci, ale i networking partnerů a předávání ocenění.

„S tím, jak organizace přehodnocují koncová zařízení jako lépe kontrolovanou, odolnější a centrálně spravovanou součást bezpečnostní architektury, posouvá se diskuse od pouhé správy zařízení k obnově, správě a kontinuitě," dodal Oestermann. „To je téma, o kterém chceme vést diskutovat po celé Evropě."

Roadshow začíná 28. května v Londýně, kde vedoucí představitelé podniků a odvětví bezpečnosti promluví o podobách odolných architektur koncových zařízení v praxi.

Další informace o programech, přednášejících a registraci najdete na igel.com/security-summits.

O společnosti IGEL 

IGEL je globální softwarová společnost poskytující platformu Adaptive Secure Endpoint Platform™ pro moderní digitální pracovní prostory a bezpečný přístup. Prostřednictvím svého zabezpečeného operačního systému pro koncová zařízení, sady Universal Management Suite™ (UMS) a portálu IGEL App Portal zajišťuje model Preventative Security Model™, který je navržen tak, aby snížil složitost koncových zařízení, posílil kontrolu a podporoval bezpečný přístup v distribuovaných prostředích.

Platforma poskytuje Adaptive Secure Desktop™, který zajišťuje bezpečný a spolehlivý přístup k SaaS, DaaS, VDI a podnikovým aplikacím. S podporou více než 130 technologických partnerů pomáhá společnost IGEL organizacím rozšířit strategie Zero Trust a SASE na koncová zařízení. Společnost IGEL byla založena v roce 2001, má sídlo v Německu a působí po celém světě, včetně Spojených států.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988939/IGELNN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2984527/IGEL_logo.jpg

 

KONTAKT: Yocasta Valdez, ředitelka pro firemní komunikaci, press@igel.com

 

 

