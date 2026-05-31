IGEL pořádá roadshow „Now & Next Workspace & Endpoint Security Summits" v pěti evropských městech

Roadshow rozšiřuje vlajkovou akci IGEL Now & Next® na klíčové evropské trhy a vytváří regionální fórum pro organizace, které se potýkají s rostoucími bezpečnostními požadavky, provozní složitostí a měnícími se požadavky na bezpečný přístup.
„Zpětná vazba od zákazníků je jednotná: organizace chtějí silnější kontrolu nad koncovými zařízeními, větší odolnost v případě narušení a praktický způsob, jak podporovat jak současné, tak nové modely pracovních prostorů," řekl generální ředitel společnosti IGEL Klaus Oestermann. „Roadshow Now & Next® je navržena tak, aby tyto debaty přiblížila zákazníkům a ekosystémovým partnerům a pomohla definovat další fázi strategie pro koncová zařízení."
Na každém summitu se představí vedoucí pracovníci společnosti IGEL, regionální lídři, zákazníci a ekosystémoví partneři. V rámci série vystoupí mimo jiné generální ředitel Klaus Oestermann, technický ředitel Matthias Haas, terénní technický ředitel pro kontaktní centra a finanční služby Emanuel Pirker, technický ředitel pro zdravotnictví (region EMEA) James Millingon, technický ředitel pro zdravotnictví (region Severní Amerika) Jason Mafera, technický ředitel pro státní správu, OT a IoT John Walsha a technický ředitel pro BC&DR ve společnosti IGEL Sterling Wilson. Chybět nebudou ani produktoví odborníci a partneři, jako jsou Nvidia, Omnissa, Nutanix a UltrArmor.
Programy jednotlivých konferencí se zaměří na témata, která jsou pro evropské podniky nejdůležitější, včetně odolnosti a obnovy koncových zařízení, správy a řízení dat, konvergence IT a provozních technologií (OT), modernizace infrastruktury a kontinuity podnikání a zotavení po havárii (BCDR).
Program se také bude zabývat tím, jak mohou organizace v kritických odvětvích využít centrálně řízenou strategii pro koncová zařízení k omezení expozice lokálních dat, zmírnění tlaku na obnovovací cykly a posílení provozní kontinuity.
Připravované zastávky turné IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit:
Současně s frankfurtskou akcí pořádá společnost IGEL v pondělí 15. června ve frankfurtském hotelu Marriott setkání partnerů IGEL Partner Summit. Program s limitovanou kapacitou bude zahrnovat aktuální informace o strategii a distribučních kanálech, semináře o rozvoji podnikání a obsah zaměřený na certifikaci, ale i networking partnerů a předávání ocenění.
„S tím, jak organizace přehodnocují koncová zařízení jako lépe kontrolovanou, odolnější a centrálně spravovanou součást bezpečnostní architektury, posouvá se diskuse od pouhé správy zařízení k obnově, správě a kontinuitě," dodal Oestermann. „To je téma, o kterém chceme vést diskutovat po celé Evropě."
Roadshow začíná 28. května v Londýně, kde vedoucí představitelé podniků a odvětví bezpečnosti promluví o podobách odolných architektur koncových zařízení v praxi.
