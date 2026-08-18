IGEL posiluje kontinuitu podnikání díky nouzovému režimu

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  15:23
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Fort Lauderdale (Florida) 18. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Základní funkce řízená správcem umožňuje organizacím v případě kybernetických útoků a výpadků systému Windows obnovit bezpečný přístup během několika minut.

IGEL®, globální softwarová firma poskytující Adaptivní platformu pro zabezpečení koncových zařízení IGEL™, dnes oznámila všeobecnou dostupnost nouzového režimu, klíčové funkce pro správu v rámci Zajištění nepřetržitého chodu podniku a obnovy po havárii od IGEL™ (IGEL BC&DR™).

Během bezpečnostního incidentu, útoku ransomwarem nebo výpadku systému Windows mohou schválení správci pomocí řešení IGEL BC&DR™ v nouzovém režimu centrálně restartovat podporované koncové body s funkcí IGEL Dual Boot™ (na jednom počítači jsou nainstalované dva různé operační systémy) do operačního systému IGEL OS a obnovit bezpečný přístup, aniž by byli odkázáni na to, že uživatelé sami zahájí obnovu.

Tato potřeba je naléhavá. Podle zprávy o internetové kriminalitě od FBI za rok 2025 vzrostl počet stížností na ransomware v roce 2025 o 14,42 %, přičemž se očekává, že s výskytem nových a sofistikovaných hrozeb bude počet útoků dále stoupat. Organizace sice mohou rychle obnovit datová centra, sítě a aplikace, zaměstnanci však mohou zůstat neschopni pracovat, dokud nejsou postižené koncové body se systémem Windows prošetřeny, přeinstalovány nebo vyměněny. Nouzový režim pomáhá tuto mezeru v obnově koncových zařízení překlenout prostřednictvím restartu do operačního systému IGEL OS na stávajícím hardwaru, který řídí správce.

Pro kritická odvětví, včetně zdravotnictví, finančních služeb, státní správy, dopravy a kritické infrastruktury, je hlavní výhodou zajištění kontinuity základních služeb. Díky obnovení bezpečného přístupu uživatelů během několika minut mohou organizace zajistit pokračování péče o pacienty, provádění transakcí, poskytování veřejných služeb a dalších operací zásadního významu, zatímco týmy pro řešení incidentů vyšetřují a odstraňují problémy v postiženém prostředí Windows.

Prostřednictvím Universal Management Suite™ (UMS™; centrálního software pro správu zařízení) mohou správci restartovat jednotlivá zařízení, vybrané skupiny nebo celé flotily koncových zařízení. Zařízení zůstávají uzamčena v operačním systému IGEL, dokud je správce nepřepne zpět na Windows.

Během incidentu je oddíl Windows izolován a uchováván pro forenzní kontrolu a prověrku souladu s předpisy, zatímco uživatelé pokračují v práci na stejném zařízení a znovu se připojují k autorizovaným aplikacím a zdrojům, přičemž týmy pro řešení incidentů pokračují ve vyšetřování.

„Organizace investovaly značné prostředky do schopnosti rychle obnovit data a infrastrukturu, ale jen málokterá z nich dokáže stejně rychle obnovit přístup uživatelů na koncových zařízeních," uvedl Klaus Oestermann, generální ředitel společnosti IGEL. „Nouzový režim IGEL tuto mezeru vyplňuje tím, že správcům poskytuje kontrolovaný způsob, jak uživatelům během několika minut znovu zajistit přístup k autorizovaným zdrojům."

Řešení IGEL BC&DR™ s funkcí nouzový režim od IGEL podporuje přístup společnosti IGEL založený na restartu, opětovném připojení a obnovení činnosti. Pomáhá organizacím zabránit ohrožení koncových zařízení, omezit riziko přesunutím podporovaných zařízení mimo ohrožené prostředí Windows a obnovit bezpečný přístup uživatelů, zatímco vyšetřování a náprava potíží pokračují po mnoho týdnů.

„Cílová doba obnovy (RTO) a skutečná doba obnovy (RTA), kterou vaši uživatelé zažívají během incidentu, se málokdy shodují," uvedl Sterling Wilson, technický ředitel pro oblast nepřetržitého chodu podnikání a zotavení po havárii ve společnosti IGEL. „Nouzový režim začleňuje obnovení přístupu k koncovým zařízením do časového harmonogramu reakce na incident, takže správci jej nemusí řešit jako samostatný projekt pro každé zařízení zvlášť." Řešení IGEL BC&DR™ doplňuje odolnost dat, bezpečnostní operace, reakci na incidenty, odstraňování hrozeb a nápravu koncových zařízení. Nouzový režim zajišťuje kontinuitu přístupu a zachovává oddíl systému Windows přesně v původním stavu, takže bezpečnostní a IT týmy mohou dokončit své vlastní forenzní a obnovovací práce.

Nouzový režim IGEL BC&DR je nyní všeobecně dostupný oprávněným zákazníkům služby IGEL BC&DR™ bez dalších nákladů. Další informace:

• Seznamte se se službou nepřetržitý chod podnikání a zotavení po havárii od IGEL™

• Přečtěte si článek na blogu: Restart, opětovné připojení, obnovení: rychlejší cesta k zajištění nepřetržitého chodu podnikání během incidentu 

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O společnosti IGEL

IGEL ® je globální softwarová společnost poskytující Adaptivní platformu pro zabezpečení koncových zařízení IGEL™, důvěryhodnou a řízenou platformu pro koncová zařízení, která zajišťuje bezpečný přístup ke cloudu, VDI (infrastruktuře virtuálních desktopů), DaaS (desktopu jako službě), SaaS (softwaru jako službě), zabezpečeným prohlížečům, podnikovým aplikacím i koncovým zařízením provozní technologie. Jejím základem je IGEL OS, neměnný operační systém, který pomáhá zmenšit plochu útoku na koncová zařízení, zachovat jejich prověřený stav a podporovat bezpečný přístup v distribuovaných pracovních prostředích. Prostřednictvím preventivního bezpečnostního modelu IGEL® platforma přidává ověřené poskytování pracovních úloh, centralizovanou správu a kontextové vynucování, čímž sladí zabezpečení koncových zařízení s architekturami Zero Trust a SSE/SASE (zabezpečená hrana služeb/služba zabezpečeného přístupu na koncová zařízení) od klíčových partnerů s certifikací IGEL Ready.

Řešení Zajištění nepřetržitého chodu podniku a obnovy po havárii od IGEL™ (BC&DR) pomáhá organizacím obnovit bezpečný přístup na koncových zařízeních se systémem Windows postižených ransomwarem, jinými kybernetickými útoky nebo výpadky. Společnost IGEL byla založena v roce 2001, má sídlo v Německu a pobočky v USA v San Francisku a Fort Lauderdale a spolupracuje s ekosystémem 130 předních technologických značek. Více informací najdete na www.igel.com.

Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft.

 

KONTAKT: Yocasta Valdez, ředitelka pro podnikovou komunikaci, press@igel.com

 

 

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