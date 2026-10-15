IGEL posiluje strategický rozvoj platformy Adaptive Secure Endpoint Platform™ příchodem amerického experta na Zero Trust Randyho Resnicka

Společnost IGEL®, globální poskytovatel softwarových řešení a platformy IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ (IASEP™), dnes oznámila, že do jejího týmu nastoupil Randy Resnick, uznávaný odborník a architekt bezpečnostního přístupu Zero Trust (nulová důvěra). Ve společnosti IGEL bude zastávat pozici Field CTO pro vládní instituce a strategicky významná odvětví.
Resnick má téměř 40 let zkušeností v oblasti technologií, kybernetické bezpečnosti a řízení rozsáhlých programů, které získal během svého působení na americkém ministerstvu obrany (DoD) a v Národní bezpečnostní agentuře (NSA). Naposledy působil jako hlavní poradce a ředitel kanceláře pro řízení portfolia Zero Trust na ministerstvu obrany USA. V této funkci vedl úsilí ministerstva o vývoj, koordinaci a zavádění bezpečnostního přístupu Zero Trust v jednom z největších a nejsložitějších technologických prostředí na světě.
Je autorem původní strategie Zero Trust amerického ministerstva obrany a podílel se na průkopnickém vývoji referenčních architektur Zero Trust pro ministerstvo obrany a národní bezpečnostní systémy, modelu vyspělosti, inovačních laboratoří a metod nezávislého hodnocení. Díky jeho práci se podařilo přenést koncept Zero Trust z teoretické roviny do praxe a začlenit jej do realizovatelné strategie národní obrany.
Předtím strávil Resnick více než 34 let v Národní bezpečnostní agentuře (NSA) ve vedoucích technických pozicích, kde zastával řadu vedoucích technických pozic. Byl mimo jiné strategickým vedoucím pro oblast Zero Trust, ředitelem pro inovace v kybernetické bezpečnosti, vedoucím inženýringu informační bezpečnosti a vůbec prvním vedoucím týmu NSA Red Team, který se zaměřuje na simulované kybernetické útoky a testování bezpečnosti. Za své přínosy získal řadu ocenění, včetně Wash100 Award za rok 2024, a byl zařazen mezi 50 významných osobností kybernetické bezpečnosti v žebříčku CyberScoop 50 za rok 2024 v kategorii vizionářů.
„Randy je mezinárodně uznávaným odborníkem a lídrem v oblasti Zero Trust. Pro zákazníky a partnery společnosti IGEL je však jako poradce mimořádně cenný především díky své schopnosti převádět zásadní inovace v kybernetické bezpečnosti od strategie a návrhu architektury přes vývoj programů až po jejich praktické zavedení," uvedl Klaus Oestermann, generální ředitel společnosti IGEL. „Právě tato kombinace technologické vize, vůdčích schopností a zkušeností s realizací projektů dokonale odpovídá potřebám další fáze rozšiřování platformy IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ na trhu."
Propojení bezpečnostních standardů národní obrany s komerční kritickou infrastrukturou
Resnickovo rozhodnutí přejít z pozice, v níž řídil strategii Zero Trust v obranném sektoru, do vedení komerční softwarové společnosti představuje významné potvrzení správnosti platformového přístupu společnosti IGEL. Ta dále rozvíjí platformu IASEP™ s cílem zabezpečit koncová prostředí podnikových IT systémů, v nichž se propojují informační technologie (IT), provozní technologie (OT), cloud, aplikace, kontejnery, open-source technologie, umělá inteligence a uživatelé.
Platforma propojuje řídicí, datovou a výkonnou vrstvu, což organizacím umožňuje uplatňovat bezpečnostní pravidla, zajistit důvěryhodné prostředí pro spouštění aplikací a získávat podklady pro kontrolu a prokazování souladu s požadavky správy a řízení bezpečnosti napříč různými typy pracovních zátěží.
Resnick se bude podílet na dalším rozšiřování těchto funkcí a pomůže převádět bezpečnostní standardy používané v oblasti národní bezpečnosti do praxí prověřených architektur pro komerční kritickou infrastrukturu i státní správu. Zaměří se přitom na odvětví, jako jsou finanční služby, zdravotnictví, doprava, energetika a veřejné služby. Jeho působnost bude mít mezinárodní rozsah a zahrne členské země NATO, státy zpravodajského uskupení Five Eyes, Japonsko, Singapur, Jižní Koreu a Blízký východ.
„Platforma IASEP™ nám umožňuje uplatnit tyto zkušenosti v širším měřítku a bezpečně je přenést do koncových prostředí podnikových IT systémů. V rámci jedné architektury propojuje důvěryhodnost, odolnost a správu bezpečnosti napříč IT, OT a novými typy pracovních zátěží. Organizace ji přitom mohou snadno zavádět do provozu v rozsahu, který odpovídá jejich potřebám," uvedl Resnick.
John Walsh, senior viceprezident a Field CTO pro vládní instituce a strategicky významná odvětví ve společnosti IGEL, dodal: „Znám Randyho již mnoho let z jeho působení v NSA a později jsem sledoval, jak vedl strategický vývoj a implementaci modelu Zero Trust na americkém ministerstvu obrany. Mám proto naprostou důvěru v Randyho technické vedení, programovou disciplínu a schopnost proměnit transformační nápady v operační schopnosti v mimořádném měřítku."
Rozvoj architektury prostřednictvím partnerského ekosystému
Resnick bude úzce spolupracovat se zákazníky i s týmy společnosti IGEL odpovědnými za vývoj produktů, technická řešení, partnerské vztahy a obchodní strategii. Jeho úkolem bude převádět požadavky vládních institucí a strategicky významných odvětví do standardizovaných funkcí platformy, které bude možné opakovaně využívat.
Tato činnost bude rovněž propojena s partnerským ekosystémem IGEL Ready, který umožňuje kombinovat platformu IASEP™ s technologiemi partnerů v oblastech čipových řešení, správy identit, sítí, SASE/SSE, cloudu, virtualizace a umělé inteligence.
Cílem je dosahovat stále pokročilejší úrovně zabezpečení a provozní efektivity – od správy identit, segmentace sítí a přístupu podmíněného splněním bezpečnostních požadavků (comply-to-connect) až po izolaci pracovních zátěží, kontextově řízené bezpečnostní politiky, monitorování a vyhodnocování stavu systémů, odolnost a správu bezpečnosti.
O společnosti IGEL
IGEL® je globální softwarová společnost, která poskytuje platformu IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ pro důvěryhodnou a centrálně řízenou správu koncových zařízení. Platforma umožňuje bezpečný přístup ke cloudovým službám, virtuálním desktopům (VDI), desktopům poskytovaným jako služba (DaaS), softwaru jako službě (SaaS), zabezpečeným prohlížečům, podnikovým aplikacím i koncovým zařízením provozních technologií (OT). Jejím základem je IGEL OS, neměnný operační systém, který pomáhá omezovat prostor pro kybernetické útoky na koncová zařízení, udržovat je v ověřeném bezpečném stavu a zajišťovat bezpečný přístup v distribuovaných pracovních prostředích. Prostřednictvím modelu preventivní bezpečnosti IGEL Preventative Security Model® platforma dále nabízí ověřené a důvěryhodné spouštění pracovních zátěží, centralizovanou správu a vynucování bezpečnostních pravidel podle aktuálního kontextu. Zabezpečení koncových zařízení tak propojuje s architekturami Zero Trust a SSE/SASE prostřednictvím technologií klíčových partnerů ekosystému IGEL Ready.
Řešení IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) pomáhá organizacím obnovit bezpečný přístup na koncových zařízeních se systémem Windows, která byla zasažena ransomwarem, jinými kybernetickými útoky nebo výpadky. Společnost IGEL byla založena v roce 2001 a sídlí v Německu. Ve Spojených státech má pobočky v San Francisku a Fort Lauderdale a spolupracuje s ekosystémem 130 předních technologických značek. Další informace najdete na webových stránkách www.igel.com.
Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft.
Kontakt pro média: Yocasta Valdez, ředitelka pro korporátní komunikaci, press@igel.com
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59639.