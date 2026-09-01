IGEL rozšiřuje možnosti koncových zařízení pro zdravotnictví a průmysl s hardwarem od Teguar

IGEL®, globální softwarová firma poskytující Adaptivní platformu pro zabezpečení koncových zařízení IGEL™, dnes oznámila, že se společnost Teguar připojila k ekosystému IGEL Ready s vybraným hardwarem ověřeným pro použití s operačním systémem IGEL OS. Toto partnerství přináší zákazníkům další možnosti hardwaru pro nasazení koncových zařízení ve zdravotnictví, ve výrobě, ve skladech a v dalších specializovaných provozních prostředích.
Teguar vyvíjí účelové výpočetní systémy pro prostředí, kde běžná komerční zařízení nemusí splňovat požadavky na provozní podmínky, odolnost nebo pracovní postupy. Její portfolio zahrnuje odolné a vodotěsné průmyslové počítače, stejně jako počítače typu „vše v jednom" a tablety určené pro zdravotnická prostředí.
Společnost IGEL tento hardware doplňuje neměnným operačním systémem IGEL OS pro bezpečný přístup k koncovým zařízením a řešením Univerzální sada nástrojů pro správu IGEL™ (UMS™), které umožňuje centralizaci řízení, konfigurace a distribuce softwaru a aktualizací a správu celého parku zařízení v rozptýlených prostředích koncových zařízení.
„Organizace rozšiřují bezpečný přístup do prostředí, kde hraje hlavní roli spolehlivost koncových zařízení, jejich fyzická odolnost i centralizovaná správa," uvedl Jim Airdo, první viceprezident pro strategická partnerství ve společnosti IGEL. „Přijetím společnosti Teguar do ekosystému IGEL Ready poskytujeme zákazníkům širší výběr ověřeného hardwaru a zároveň jim pomáháme vybudovat důvěryhodnou a konzistentně spravovanou vrstvu koncových zařízení."
Tato kombinovaná nabídka je určena organizacím, které potřebují vyvážit tři požadavky: hardware vhodný pro specializovaná provozní prostředí, bezpečný základ koncových zařízení a centralizovanou správu napříč rozptýlenými zařízeními.
Ve výrobních a průmyslových prostředích dokáže hardware od společnosti Teguar podporovat scénáře použití, v nichž musí zařízení spolehlivě fungovat v podmínkách odlišných od těch v tradiční kanceláři. Ve zdravotnictví mohou systémy Teguar podporovat sdílené pracovní prostory, klinický přístup a další pracovní postupy, které vyžadují specializovaný hardware koncových zařízení.
Operační systém IGEL OS poskytuje neměnnou operační základnu, která již svou konstrukcí pomáhá omezit plochu útoku na koncová zařízení. UMS™ poskytuje IT týmům centralizovanou kontrolu nad konfigurací koncových zařízení a dodávkou softwaru. To jim pomáhá udržovat konzistenci napříč zařízeními nasazenými v různých zařízeních a provozních prostředích.
„Organizace pokračují v modernizaci své strategie pro koncová zařízení a kombinace neměnného operačního systému IGEL se speciálně navrženým hardwarem společnosti Teguar vytváří výkonné řešení pro náročná prostředí," uvedl Kevin Jones, globální viceprezident pro prodej a marketing společnosti Teguar. „Prostřednictvím programu IGEL Ready zajistily společnosti Teguar a IGEL kompatibilitu mezi klíčovými lékařskými a průmyslovými produkty společnosti Teguar a operačním systémem IGEL OS, což zákazníkům umožňuje s důvěrou nasazovat centrálně spravované a zabezpečené koncové body."
Společnost IGEL podporuje architektury v souladu s principy „nulové důvěry" posílením vrstvy zařízení, na které závisí rozhodnutí o přístupu. Při nasazení na ověřeném hardwaru společnosti Teguar může operační systém IGEL OS poskytovat konzistentní a centrálně spravovanou základnu koncových zařízení pro přístup k virtuálním aplikacím, cloudovým desktopům, aplikacím SaaS (softwaru jako službě), pracovním postupům založeným na prohlížeči a operačním systémům.
Program IGEL Ready pomáhá zákazníkům identifikovat technologie a koncový hardware, jejichž kompatibilita s řešeními IGEL byla ověřena. Účast společnosti Teguar rozšiřuje nabídku specializovaného hardwaru organizacím, které nasazují řešení IGEL ve zdravotnictví, ve výrobě, v průmyslu a v dalších specializovaných prostředích.
Další informace o tomto partnerství najdete zde:
- Přečtěte si článek na blogu: IGEL vítá Teguar jako certifikovaného dodavatele hardwaru
- Prozkoumejte: https://teguar.com/igel/
O společnosti IGEL
IGEL® je globální softwarová společnost, která poskytuje Adaptivní zabezpečenou platformu koncových bodů IGEL™ – důvěryhodnou a řízenou platformu pro koncová zařízení umožňující bezpečný přístup ke cloudu, VDI (virtuální desktopové infrastruktuře), DaaS (desktopu jako službě), SaaS, zabezpečeným prohlížečům, podnikovým aplikacím i koncovým zařízením v oblasti operačních technologií (OT). Jejím základem je IGEL OS, neměnný operační systém, který pomáhá zmenšit plochu útoku na koncová zařízení, zachovat stav koncových zařízení s ověřenou funkčností a podporovat bezpečný přístup v rozptýlených pracovních prostředích. Prostřednictvím Preventivního bezpečnostního modelu® platforma přidává ověřené doručování pracovních úloh, centralizovanou správu a kontextové vynucování, čímž sladí zabezpečení koncových zařízení s architekturami typu nulová důvěra a SSE/SASE od klíčových partnerů s certifikací IGEL Ready.
Zajištění nepřetržitého chodu podniku a obnovy po havárii™ (BC&DR) od společnosti IGEL pomáhá organizacím obnovit bezpečný přístup na koncových zařízeních se systémem Windows postižených ransomwarem, jinými kybernetickými útoky nebo výpadky. Společnost IGEL byla založena v roce 2001, má sídlo v Německu a pobočky v USA v San Franciscu a Fort Lauderdale a spolupracuje s ekosystémem 130 předních technologických značek. Více informací najdete na www.igel.com.
Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft.
Zdroj: IGEL