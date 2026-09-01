IGEL rozšiřuje možnosti koncových zařízení pro zdravotnictví a průmysl s hardwarem od Teguar

Autor:
  9:24
Sledovat Metro na Googlu

Fort Lauderdale (Florida/USA) 31. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Speciálně vyvinuté systémy společnosti Teguar pro zdravotnictví a průmysl přinášejí kompatibilní hardwarové možnosti pro nasazení řešení IGEL ve specializovaných prostředích koncových zařízení.

IGEL®, globální softwarová firma poskytující Adaptivní platformu pro zabezpečení koncových zařízení IGEL™, dnes oznámila, že se společnost Teguar připojila k ekosystému IGEL Ready s vybraným hardwarem ověřeným pro použití s operačním systémem IGEL OS. Toto partnerství přináší zákazníkům další možnosti hardwaru pro nasazení koncových zařízení ve zdravotnictví, ve výrobě, ve skladech a v dalších specializovaných provozních prostředích.

Teguar vyvíjí účelové výpočetní systémy pro prostředí, kde běžná komerční zařízení nemusí splňovat požadavky na provozní podmínky, odolnost nebo pracovní postupy. Její portfolio zahrnuje odolné a vodotěsné průmyslové počítače, stejně jako počítače typu „vše v jednom" a tablety určené pro zdravotnická prostředí.

Společnost IGEL tento hardware doplňuje neměnným operačním systémem IGEL OS pro bezpečný přístup k koncovým zařízením a řešením Univerzální sada nástrojů pro správu IGEL™ (UMS™), které umožňuje centralizaci řízení, konfigurace a distribuce softwaru a aktualizací a správu celého parku zařízení v rozptýlených prostředích koncových zařízení.

„Organizace rozšiřují bezpečný přístup do prostředí, kde hraje hlavní roli spolehlivost koncových zařízení, jejich fyzická odolnost i centralizovaná správa," uvedl Jim Airdo, první viceprezident pro strategická partnerství ve společnosti IGEL. „Přijetím společnosti Teguar do ekosystému IGEL Ready poskytujeme zákazníkům širší výběr ověřeného hardwaru a zároveň jim pomáháme vybudovat důvěryhodnou a konzistentně spravovanou vrstvu koncových zařízení."

Tato kombinovaná nabídka je určena organizacím, které potřebují vyvážit tři požadavky: hardware vhodný pro specializovaná provozní prostředí, bezpečný základ koncových zařízení a centralizovanou správu napříč rozptýlenými zařízeními.

Ve výrobních a průmyslových prostředích dokáže hardware od společnosti Teguar podporovat scénáře použití, v nichž musí zařízení spolehlivě fungovat v podmínkách odlišných od těch v tradiční kanceláři. Ve zdravotnictví mohou systémy Teguar podporovat sdílené pracovní prostory, klinický přístup a další pracovní postupy, které vyžadují specializovaný hardware koncových zařízení.

Operační systém IGEL OS poskytuje neměnnou operační základnu, která již svou konstrukcí pomáhá omezit plochu útoku na koncová zařízení. UMS™ poskytuje IT týmům centralizovanou kontrolu nad konfigurací koncových zařízení a dodávkou softwaru. To jim pomáhá udržovat konzistenci napříč zařízeními nasazenými v různých zařízeních a provozních prostředích.

„Organizace pokračují v modernizaci své strategie pro koncová zařízení a kombinace neměnného operačního systému IGEL se speciálně navrženým hardwarem společnosti Teguar vytváří výkonné řešení pro náročná prostředí," uvedl Kevin Jones, globální viceprezident pro prodej a marketing společnosti Teguar. „Prostřednictvím programu IGEL Ready zajistily společnosti Teguar a IGEL kompatibilitu mezi klíčovými lékařskými a průmyslovými produkty společnosti Teguar a operačním systémem IGEL OS, což zákazníkům umožňuje s důvěrou nasazovat centrálně spravované a zabezpečené koncové body."

Společnost IGEL podporuje architektury v souladu s principy „nulové důvěry" posílením vrstvy zařízení, na které závisí rozhodnutí o přístupu. Při nasazení na ověřeném hardwaru společnosti Teguar může operační systém IGEL OS poskytovat konzistentní a centrálně spravovanou základnu koncových zařízení pro přístup k virtuálním aplikacím, cloudovým desktopům, aplikacím SaaS (softwaru jako službě), pracovním postupům založeným na prohlížeči a operačním systémům.

Program IGEL Ready pomáhá zákazníkům identifikovat technologie a koncový hardware, jejichž kompatibilita s řešeními IGEL byla ověřena. Účast společnosti Teguar rozšiřuje nabídku specializovaného hardwaru organizacím, které nasazují řešení IGEL ve zdravotnictví, ve výrobě, v průmyslu a v dalších specializovaných prostředích.

Další informace o tomto partnerství najdete zde:

O společnosti IGEL

IGEL® je globální softwarová společnost, která poskytuje Adaptivní zabezpečenou platformu koncových bodů IGEL™ – důvěryhodnou a řízenou platformu pro koncová zařízení umožňující bezpečný přístup ke cloudu, VDI (virtuální desktopové infrastruktuře), DaaS (desktopu jako službě), SaaS, zabezpečeným prohlížečům, podnikovým aplikacím i koncovým zařízením v oblasti operačních technologií (OT). Jejím základem je IGEL OS, neměnný operační systém, který pomáhá zmenšit plochu útoku na koncová zařízení, zachovat stav koncových zařízení s ověřenou funkčností a podporovat bezpečný přístup v rozptýlených pracovních prostředích. Prostřednictvím Preventivního bezpečnostního modelu® platforma přidává ověřené doručování pracovních úloh, centralizovanou správu a kontextové vynucování, čímž sladí zabezpečení koncových zařízení s architekturami typu nulová důvěra a SSE/SASE od klíčových partnerů s certifikací IGEL Ready.

Zajištění nepřetržitého chodu podniku a obnovy po havárii™ (BC&DR) od společnosti IGEL pomáhá organizacím obnovit bezpečný přístup na koncových zařízeních se systémem Windows postižených ransomwarem, jinými kybernetickými útoky nebo výpadky. Společnost IGEL byla založena v roce 2001, má sídlo v Německu a pobočky v USA v San Franciscu a Fort Lauderdale a spolupracuje s ekosystémem 130 předních technologických značek. Více informací najdete na www.igel.com.

Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft.

Zdroj: IGEL

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz ve Škrétově ulici má být obnoven v první polovině září. Změna se dotkne linek 11 a 13, přímé...

O prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo deset lidí, stejně jako loni

ilustrační snímek

O prázdninách zemřelo při nehodách na jihočeských silnicích deset lidí. Je to stejně jako před rokem. V červenci měly nehody tři oběti, v srpnu zahynulo sedm...

1. září 2026  8:26,  aktualizováno  8:26

Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí získala nové ateliéry

ilustrační snímek

Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí vstupuje do školního roku s novými ateliéry. Pardubický kraj je vybudoval v areálu bývalé textilky Perla 01....

1. září 2026  8:27,  aktualizováno  8:27

Ministr Plaga při zahájení školního roku podpořil učňovské vzdělávání

Ministr Plaga pĹ™i zahĂˇjenĂ­ ĹˇkolnĂ­ho roku podpoĹ™il uÄŤĹovskĂ© vzdÄ›lĂˇvĂˇnĂ­

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) při dnešním zahájení školního roku podpořil učňovské vzdělávání, které podle něj řada lidí označuje za podceňované. Při...

1. září 2026  8:23,  aktualizováno  8:23

Pavel v Brodku u Konice zahájil školní rok, ručně psaným dopisem ho pozvali čtvrťáci

Prezident Petr Pavel s prvňáčky na Základní škole T. G. Masaryka v Brodku u...

Za potlesku místních dorazil ráno do Brodku u Konice prezident republiky Petr Pavel. V obci na Prostějovsku vítá do nového školního roku žáky prvních tříd. Do obce ho pozvali čtvrťáci ručně psaným...

1. září 2026  4:52,  aktualizováno  9:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

IGEL rozšiřuje možnosti koncových zařízení pro zdravotnictví a průmysl s hardwarem od Teguar

1. září 2026  9:24

V halách chtějí mít 120 tisíc slepic. Zápach lidi obtěžovat nebude, ujistil farmář

ilustrační snímek

Krátošice na Táborsku čeká rozvoj. Brzy budou mít tisíckrát více slepic, než je počet obyvatel, přesto se tam narušení pohody nebojí. Rozšíření živočišné výroby o chovy nosnic oznámila tamní...

1. září 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Až 85 % rodičů chystá dětem svačinu doma. Důležitá je pro ně chuť a kvalita

1. září 2026  9:10

Nadace Vodafone spouští RODIcheck pro bezpečnější sdílení fotek dětí

1. září 2026  9:04

Pondělní požár lesa na Jihlavsku způsobil škodu 4,5 milionu korun

ilustrační snímek

Odhadovaná škoda, kterou způsobil pondělní požár lesa na Jihlavsku, je 4,5 milionu korun, uvedla dnes mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Proč začal porost...

1. září 2026  7:30

Prodej burčáku byl zahájen v Praze 1 na Starém Městě v Michalské ulici.

vydáno 1. září 2026  8:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přemnožení holubi v Praze 10-Strašnicích v Tuklatské ulici.

vydáno 1. září 2026  8:51

01.09.2026 začíná školní rok 2026/2027 též na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích ve škole v ulici Brigádníků 510/14.

vydáno 1. září 2026  8:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.