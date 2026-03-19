Igráček slaví 50 let - Jubileum připomene novými expedičními sety

„Igráček je pro české rodiny pojem, ale spoléhat jen na legendu by byla krátkozrakost. Padesát let na trhu je pro nás závazek. Musíme přicházet s novými koncepty, které dnešní děti zaujmou, vtáhnou je do příběhu a zároveň je něco naučí. Proto jsme k jubileu připravili expediční sety MultiGO s podtituly Prehistoric a Egypt. Děti v roli malých paleontologů a archeologů nejen jezdí s auty a pracují s vybavením, ale také ‚vykopávají‘ nálezy z přiložených bloků – objevují dinosaury, artefakty a souvislosti. Hra se tak přirozeně mění v objevování světa. V tom vidíme smysl a naši odlišnost od konkurence. Spojovat kvalitu české výroby s edukativním přesahem a poctivým příběhem, který dává dětem důvod se k hračce vracet. Naší ambicí není jen bavit na chvíli, ale zanechat pozitivní smysluplnou stopu. Igráček se vyvíjí s dětmi – a právě tak má sílu inspirovat i další generaci,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO.
„Jako pedagog oceňuji, že nové expediční sety MultiGO rozvíjejí to, co děti přirozeně potřebují, tedy zvídavost, dovednost ptát se a radost z objevování. ‚Vykopávky‘ propojují jemnou motoriku a koordinaci oko–ruka s logickým uvažováním, trpělivostí a schopností plánovat postup. Role malého paleontologa či archeologa podporuje jazyk a vyprávění příběhů, rozšiřuje slovní zásobu a učí chápat příčinu a následek. U mladších dětí s přiměřenou pomocí dospělých. Oceňuji také to, že po splnění úkolu se hra plynule přelévá do volné imaginativní hry s auty a figurkami, kde si děti upevňují nové poznatky o dinosaurech a starověkém Egyptě, třídí, porovnávají a spojují souvislosti. Edukativní přesah tu není umělý, ale vyrůstá z činnosti dítěte, což považuji za velmi cenné,“ uvedl pedagog Mgr. Jiří Dvořák.
Padesátiletá hračkářská ikona
Igráček se zrodil v roce 1976 ve výrobním družstvu IGRA Praha. Autorem konstrukce byl Jiří Kalina, design navrhla Marie Pavlíčková Krejchová. První postavičkou byl zedník, který vstoupil na trh právě v roce 1976. Tehdejší výroba probíhala v Mnichovicích u Prahy. V 70. a 80. letech si díky jednoduchému, variabilnímu pojetí získal obrovskou oblibu u dětí v Československu i dalších zemích východního bloku. Po roce 1989 s příchodem západní konkurence jeho popularita slábla a původní výroba postupně ustala. Novou éru odstartovalo EFKO. Od roku 2010 figurku znovu vyrábí v Novém Veselí a rozvíjí její svět i příslušenství. Dnešní Igráček má modernizovaný vzhled například nos, otočná zápěstí, kvalitní potisky a materiály, a navazuje na tradici chytrých herních setů, které propojují příběhy, hru a učení. Stal se také vyhledávaným sběratelským artiklem. Sériově byly vyrobeny již vyšší stovky typů, patří mezi ně i limitované edice či figurky připravené na míru firemním klientům – například jako reklamní dárky.
EFKO plánuje v průběhu roku odhalit další novinky, které v jubilejním Igráčkově roce rozšíří jeho portfolio. Vývojové oddělení pracuje i na zcela nové figurce – dítěti Igráčka. Zákazníci se tak mohou těšit nejen na nové dětské postavy, ale také na nové role, příběhy a další rozšíření Igráčkova světa. Nechte se překvapit, co dalšího jubilejní rok této legendární hračky přinese.
Zdroj: EFKO-Karton s.r.o.