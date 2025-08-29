iHerb slaví 29 let celosvětovou výroční slevovou akcí

Společnost iHerb, jeden z největších světových internetových prodejců zaměřených na zdraví a wellness, slaví své 29. výročí a připravila k této příležitosti dosud největší měsíční slevovou akcí. Připomíná tím svůj příběh proměny z kalifornského start-upu v důvěryhodného globálního prodejce, který obsluhuje zákazníky ve více než 180 zemích.
Po celé září bude iHerb zákazníkům nabízet možnost využít denní akce a týdenní slevy ve výši 29 % na vybrané značky a produkty z oblasti kosmetiky, vitaminů a doplňků stravy, osobní péče, sportovní výživy a mnoha dalších kategorií.
„Za téměř tří desetiletí se iHerb posunul od nabídky jediného doplňku stravy prodávaným online ke globálnímu prodejci v oblasti zdraví a wellness,“ uvedl generální ředitel společnosti iHerb Emun Zabihi. „Naše 29. výročí je příležitostí znovu potvrdit naše poslání zpřístupnit zdraví a wellness všem a všude a zároveň poděkovat našim zákazníkům slevami na oblíbené a prověřené produkty.“
Rozšiřování globálního dosahu a dostupnosti
Společnost iHerb s hrdostí oznamuje, že tento měsíc přidává na svou platformu 14 nových jazykových verzí, čímž se celkový počet plně lokalizovaných jazyků zvyšuje 36. Toto rozšíření odráží závazek společnosti iHerb k otevřenosti, dostupnosti a respektu k místním kulturám v rámci její celosvětové zákaznické základny. V rodném znění jsou nově dostupné tyto jazyky:
• Hrvatski (chorvatština)
• Dansk (dánština)
• Nederlands (nizozemština)
• English (britská angličtina)
• Eesti (estonština)
• Suomi (finština)
• ???????? (řečtina/Elliniká)
• Latviešu (lotyština)
• Lietuviu (litevština)
• Bahasa Melayu (malajština)
• Norsk (norština)
• Slovenčina (slovenština)
• Slovenščina (slovinština)
• Svenska (švédština)
Každá jazyková mutace je uvedena tak, jak se přirozeně mluví a píše, takže zákazníci mohou nakupovat a objevovat možnosti v oblasti zdraví a wellness v jazyce, který je jim vlastní.
Nové vlastní značky a inovace
iHerb navíc rozšiřuje vlastní značky do nejnovějších oblastí kategorií produktů, čímž potvrzuje své odhodlání vycházet vstříc rozmanitým potřebám zákazníků i jejich rodin, včetně domácích mazlíčků.
California Gold Nutrition®, největší a nejoblíbenější vlastní značka iHerbu, nově zařadila do své nabídky další produkty i celé produktové kategorie. Patří mezi ně například:
• NMNH na podporu zdravého stárnutí a metabolismu.*
• Akkermansia GLP-1 Complex na podporu zdraví střev a správného trávení.*
• Multivitamíny na vlasy pro muže i ženy k posílení a výživě vlasových kořínků.*
• Kreatin monohydrát podporující růst svalové hmoty a zlepšení sportovních výkonů.*
• Pro zdraví domácích mazlíčků: California Gold Nutrition rozšiřuje také svou řadu doplňků pro zvířata. Novinkou je například Dog Omega Skin & Coat, obsahující Omega 3 pro podporu zdravého vzhledu i celkové kondice psů. Nová řada pro mazlíčky nabízí řešení pro zdraví kloubů, správné trávení a multivitaminy pro psy.*
Idealove®, exkluzivní značka krásy a péče o pleť společnosti iHerb, představila svůj první lehký denní opalovací krém se širokospektrální ochranou a také Powder de la Creme, jedinečné dvouúčelové líčidlo na rty a tváře, které po nanesení okamžitě změní svou konzistenci z pudrové na krémovou.
„Naše 29. výročí je pro nás důkazem důvěry, kterou v nás zákazníci denně vkládají,“ uvedla Hyeyoung Moon, obchodní ředitelka společnosti iHerb. „Ať už jde o nejnovější trendy v oblasti wellness, krásy nebo osobní péče, stále se soustředíme na to, abychom přinášeli produkty, které odpovídají měnícím se potřebám zákazníků po celém světě,“ dodala.
Možnosti pro affiliate partnery a média
Média píšící o životním stylu, kráse, zdraví nebo slevových nabídkách mají příležitost spojit se s iHerbem, jedním z největších světových prodejců v oblasti zdraví a wellness. Zde jsou důvody, proč je partnerský program iHerb mimořádně atraktivní a zároveň přínosný z redakčního hlediska:
• Vysoké výdělky pro nové partnery: Noví affiliate partneři mohou získat provizi 10 % a více z kvalifikovaných nákupů uskutečněných prostřednictvím jejich odkazů – což je obzvlášť atraktivní během této významné výroční akce.
• Rozsáhlý katalog produktů k prezentaci: Více než 50.000 produktů od více než 1900 ověřených značek dává editorům i influencerům možnost vybírat z pestré nabídky v oblasti zdraví, krásy a životního stylu a přinášet tyto tipy svému publiku.
• Globální dosah, místní přizpůsobení: iHerb doručuje do více než 180 zemí a nabízí tak bezproblémový nákup po celém světě i možnost připravovat obsah přizpůsobený místním čtenářům.
• Silné ukazatele růstu: V roce 2024 dosáhl iHerb čistých tržeb ve výši 2,4 miliardy USD (meziroční nárůst o 14,5 %), přičemž obsloužil 12,4 milionu aktivních zákazníků, kteří uskutečnili 37 milionů objednávek – což dokládá jak šíři jeho působení, tak dynamiku růstu.
Affiliate program společnosti iHerb funguje prostřednictvím předních renomovaných affiliate sítí, jako jsou Partnerize, Impact, CJ, AWIN a YouTube Affiliates, kde partneři mohou získávat provize s jedněmi s nejvyšších sazeb na trhu. V roce 2024 si partneři programu iHerb přišli na provizích na více než 12 milionů USD, a to díky silné konverzní míře 7,9 % – podle Similarweb jedné z nejlepších v oblasti e-commerce . Další informace naleznete na adrese affiliates@iherb.com nebo na stránkách https://www.iherb.com/info/affiliates.
Materiály pro média
Fotografie produktů ve vysokém rozlišení, b-roll videa a další podklady pro média najdete ke stažení na adrese: iHerb Media Press Assets
*Uvedená tvrzení nebyla hodnocena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Tyto produkty nejsou určeny k diagnostice, ošetření, léčbě ani prevenci jakéhokoli onemocnění.
O společnosti iHerb
iHerb je jedním z předních světových online prodejců nabízejících nepřeberný výběr vitaminů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro zdraví a wellness, od sportovní výživy a kosmetiky přes produkty do koupele a pro osobní péči až po potraviny, dětské potřeby a péči o mazlíčky od více než 1800 renomovaných značek. Společnost, kterou tvoří globální tým 3000 lidí, obsluhuje více než 13 milionů zákazníků ve 180 zemích a 36 jazycích. Její vyspělá globální logistická síť stojí na sedmi klimatizovaných distribučních centrech v USA a Asii, která zákazníkům poskytují bezproblémový a spolehlivý nákup. Společnost byla založena v roce 1996 v kalifornském Orange County a jejím posláním je zpřístupnit zdraví a wellness všem. Více informací najdete na stránkách corporate.iherb.com.
Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8