iHerb slaví 30 let s produkty pro zdraví a wellness formou globální slevové akce

Společnost iHerb, přední globální e-shop specializující se na prodej vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro zdraví a wellness, dnes oznámila celosvětové oslavy svého 30. výročí. Hlavními body oslav jsou největší prodejní akce společnosti v tomto roce a rozšíření nákupní platformy o 10 nových jazyků, čímž se celkový počet podporovaných jazyků zvýšil na 46. K tomuto milníku dochází v době, kdy spotřebitelé na celém světě stále více upřednostňují proaktivní péči o zdraví a wellness – tento posun pomohl podpořit růst společnosti iHerb, která se stala platformou obsluhující nyní více než 16 milionů zákazníků v přibližně 180 zemích.
„Již 30 let se iHerb snaží pomáhat lidem na celém světě učinit ze svého zdraví a pohody dosažitelnou prioritu. Tento milník patří našim zákazníkům a členům týmu, kteří s námi rostli,“ uvedl Emun Zabihi, generální ředitel společnosti iHerb. „I do budoucna se budeme nadále věnovat zlepšování zákaznické zkušenosti a zároveň pokračovat v investicích do důvěry, dostupnosti a pohodlí, které definují hodnotovou nabídku iHerb.“
Výprodej k 30. výročí: slevy na více než 600 značek
Výroční akce iHerb začínají 19. srpna, ještě před oficiálním zářijovým přelomovým datem. Tento časný start je načasován na jedno z nejrušnějších nákupních období roku, aby zákazníci mohli začít šetřit na každodenních wellness produktech dříve. Mezi hlavní slevové akce patří:
- ·Speciální výroční akce – slevy až o 30 % na více než 600 předních značek, jako jsou California Gold Nutrition, Nutricost, Doctor’s Best, Swanson Vitamins, Metagenics, Advanced Clinicals a další, v kategoriích zdraví, výživa, kosmetika, potraviny a domácnost.
- Denní bleskové nabídky – slevy o 40 % až 50 % na vybrané produkty, které se během celé oslavy každý den obměňují.
- Bonusové odměny – další odměny získané při nákupu v hodnotě 80 USD a více, které lze uplatnit při budoucím nákupu.
- Uvítací bonus – noví zákazníci a ti, kteří nakupují prostřednictvím aplikace poprvé, získají slevu 25 % na celý nákup.
- Nabídky iHerb – trvalé slevy až o 70 % na tisíce produktů, dostupné po celý rok na iherb.com/deals.
Rozšíření přístupu k wellness díky deseti nově podporovaným jazykům
V rámci svých neustálých investic do služeb pro zákazníky na celém světě rozšiřuje iHerb svou platformu z 36 na 46 podporovaných jazyků – jedná se o jednu z nejširších jazykových nabídek mezi globálními prodejci přes internet.
Každá jazyková verze je plně lokalizována a prezentována tak, jak se daným jazykem přirozeně mluví a píše. Díky tomu si mohou zákazníci v Americe, Evropě, na Středním východě a v Asii prohlížet produkty, objevovat wellness řešení a dokončovat nákupy v jazyce, který je jim nejbližší.
Nově podporované jazyky
|Jazyk
|Endonym
|Transliterace
|evropská španělština
|Espanol (Espana)
|Espanol
|evropská portugalština
|Portugues (Portugal)
|Portugues
|gruzínština
|???????
|Kartuli
|bosenský jazyk
|Bosanski
|Bosanski
|ázerbájdžánština
|Az?rbaycanca
|Az?rbaycanca
|kazaština
|????? ????
|Qazaq tili
|arménština
|???????
|Hayeren
|fársí (perština)
|?????
|Farsi
|hindština
|?????
|Hindi
|kantonština
|??? / ??
|Gwóngdungwá / Yueyu
Toto rozšíření odráží dlouhodobé úsilí společnosti iHerb o snižování překážek v přístupu ke zdravému životnímu stylu a budování přístupnější nákupní platformy pro zákazníky bez ohledu na jazyk.
Od jednoho produktu ke globální platformě pro zdravý životní styl
Letos v září uplyne třicet let od chvíle, kdy zakladatel společnosti iHerb prodal svůj první doplněk stravy online z bytu v Pasadeně v Kalifornii. To odráží raný vstup do oblasti elektronického obchodování. Tento vstup se od té doby rozrostl v jednu z největších světových platforem pro zdravý životní styl zaměřených přímo na spotřebitele. Dnes iHerb dodává originální produkty pro zdraví a wellness zákazníkům v přibližně 180 zemích prostřednictvím globální logistické sítě klimatizovaných zařízení splňujících normy GMP (Správné výrobní akce) a/nebo ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci), čímž zajišťuje, že každý produkt dorazí v kvalitě a čerstvosti, jakou zákazníci očekávají.
O společnosti iHerb, LLC
iHerb je přední globální prodejce přes internet specializující se na zdraví a wellness, který dodává produkty v oblasti sportovní výživy, kosmetiky, koupelové a osobní péče, potravin, péče o děti a domácí mazlíčky od přibližně 2000 značek. Díky podpoře globálního týmu zaměstnanců obsluhuje iHerb více než 16 milionů aktivních zákazníků v přibližně 180 zemích a ve 46 jazycích. Vysoce vyspělá globální síť dodavatelského řetězce společnosti iHerb je založena na devíti klimatizovaných skladových centrech a distribučních centrech umístěných v USA, Asii a na Středním východě, která zákazníkům poskytují plynulý a spolehlivý nákupní zážitek. Společnost iHerb, založená v roce 1996 a se sídlem v Irvine v Kalifornii, si klade za cíl zpřístupnit zdraví a wellness všem. Další informace naleznete na corporate.iherb.com.
Zdroj: iHerb