iHerb slaví 30 let s produkty pro zdraví a wellness formou globální slevové akce

Autor:
  14:18
Sledovat Metro na Googlu

Irvine (USA) 13. srpna 2026 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Výroční akce přináší výrazné slevy u více než 600 značek, přičemž iHerb rozšiřuje svou nákupní platformu na 46 jazyků, což odráží prudce rostoucí globální poptávku po produktech pro zdraví a wellness.

Společnost iHerb, přední globální e-shop specializující se na prodej vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro zdraví a wellness, dnes oznámila celosvětové oslavy svého 30. výročí. Hlavními body oslav jsou největší prodejní akce společnosti v tomto roce a rozšíření nákupní platformy o 10 nových jazyků, čímž se celkový počet podporovaných jazyků zvýšil na 46. K tomuto milníku dochází v době, kdy spotřebitelé na celém světě stále více upřednostňují proaktivní péči o zdraví a wellness – tento posun pomohl podpořit růst společnosti iHerb, která se stala platformou obsluhující nyní více než 16 milionů zákazníků v přibližně 180 zemích.

„Již 30 let se iHerb snaží pomáhat lidem na celém světě učinit ze svého zdraví a pohody dosažitelnou prioritu. Tento milník patří našim zákazníkům a členům týmu, kteří s námi rostli,“ uvedl Emun Zabihi, generální ředitel společnosti iHerb. „I do budoucna se budeme nadále věnovat zlepšování zákaznické zkušenosti a zároveň pokračovat v investicích do důvěry, dostupnosti a pohodlí, které definují hodnotovou nabídku iHerb.“

Výprodej k 30. výročí: slevy na více než 600 značek

Výroční akce iHerb začínají 19. srpna, ještě před oficiálním zářijovým přelomovým datem. Tento časný start je načasován na jedno z nejrušnějších nákupních období roku, aby zákazníci mohli začít šetřit na každodenních wellness produktech dříve. Mezi hlavní slevové akce patří:

  • ·Speciální výroční akce – slevy až o 30 % na více než 600 předních značek, jako jsou California Gold Nutrition, Nutricost, Doctor’s Best, Swanson Vitamins, Metagenics, Advanced Clinicals a další, v kategoriích zdraví, výživa, kosmetika, potraviny a domácnost.
  • Denní bleskové nabídky – slevy o 40 % až 50 % na vybrané produkty, které se během celé oslavy každý den obměňují.
  • Bonusové odměny – další odměny získané při nákupu v hodnotě 80 USD a více, které lze uplatnit při budoucím nákupu.
  • Uvítací bonus – noví zákazníci a ti, kteří nakupují prostřednictvím aplikace poprvé, získají slevu 25 % na celý nákup.
  • Nabídky iHerb – trvalé slevy až o 70 % na tisíce produktů, dostupné po celý rok na iherb.com/deals.

Rozšíření přístupu k wellness díky deseti nově podporovaným jazykům

V rámci svých neustálých investic do služeb pro zákazníky na celém světě rozšiřuje iHerb svou platformu z 36 na 46 podporovaných jazyků – jedná se o jednu z nejširších jazykových nabídek mezi globálními prodejci přes internet.

Každá jazyková verze je plně lokalizována a prezentována tak, jak se daným jazykem přirozeně mluví a píše. Díky tomu si mohou zákazníci v Americe, Evropě, na Středním východě a v Asii prohlížet produkty, objevovat wellness řešení a dokončovat nákupy v jazyce, který je jim nejbližší.

Nově podporované jazyky

JazykEndonymTransliterace
evropská španělštinaEspanol (Espana)Espanol
evropská portugalštinaPortugues (Portugal)Portugues
gruzínština???????Kartuli
bosenský jazykBosanskiBosanski
ázerbájdžánštinaAz?rbaycancaAz?rbaycanca
kazaština????? ????Qazaq tili
arménština???????Hayeren
fársí (perština)?????Farsi
hindština?????Hindi
kantonština??? / ??Gwóngdungwá / Yueyu

Toto rozšíření odráží dlouhodobé úsilí společnosti iHerb o snižování překážek v přístupu ke zdravému životnímu stylu a budování přístupnější nákupní platformy pro zákazníky bez ohledu na jazyk.

Od jednoho produktu ke globální platformě pro zdravý životní styl

Letos v září uplyne třicet let od chvíle, kdy zakladatel společnosti iHerb prodal svůj první doplněk stravy online z bytu v Pasadeně v Kalifornii. To odráží raný vstup do oblasti elektronického obchodování. Tento vstup se od té doby rozrostl v jednu z největších světových platforem pro zdravý životní styl zaměřených přímo na spotřebitele. Dnes iHerb dodává originální produkty pro zdraví a wellness zákazníkům v přibližně 180 zemích prostřednictvím globální logistické sítě klimatizovaných zařízení splňujících normy GMP (Správné výrobní akce) a/nebo ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci), čímž zajišťuje, že každý produkt dorazí v kvalitě a čerstvosti, jakou zákazníci očekávají.

O společnosti iHerb, LLC

iHerb je přední globální prodejce přes internet specializující se na zdraví a wellness, který dodává produkty v oblasti sportovní výživy, kosmetiky, koupelové a osobní péče, potravin, péče o děti a domácí mazlíčky od přibližně 2000 značek. Díky podpoře globálního týmu zaměstnanců obsluhuje iHerb více než 16 milionů aktivních zákazníků v přibližně 180 zemích a ve 46 jazycích. Vysoce vyspělá globální síť dodavatelského řetězce společnosti iHerb je založena na devíti klimatizovaných skladových centrech a distribučních centrech umístěných v USA, Asii a na Středním východě, která zákazníkům poskytují plynulý a spolehlivý nákupní zážitek. Společnost iHerb, založená v roce 1996 a se sídlem v Irvine v Kalifornii, si klade za cíl zpřístupnit zdraví a wellness všem. Další informace naleznete na corporate.iherb.com.

Zdroj: iHerb

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Bobr zamotaný v lodním šroubu zastavil přívoz na Lipně. Vyprostili ho hasiči

Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu...

Kuriózní zásah mají za sebou potápěči jihočeských hasičů. Ve čtvrtek dopoledne je zavolali provozovatelé přívozu na Lipně, který jezdí mezi Frymburkem a Frýdavou. Zastavil se poté, co jeden z lodní...

13. srpna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

V jihlavském akvaparku bude nová část se saunami za 110 milionů otevřená v září

ilustrační snímek

V jihlavském Vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče s batolaty otevřená od 11. září. Stavba s celkovými náklady 110 milionů korun,...

13. srpna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

V lužních lesích v CHKO Soutok se prohlubuje sucho

ilustrační snímek

V lužních lesích v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok se podle tamní správy prohlubuje sucho. V oblasti jsou patrné vyschlé tůně, rozpraskaná půda i...

13. srpna 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Hrady CZ se vracejí pod zámek v Hradci nad Moravicí. Vystoupí Landa, Klus i Mirai

Další zastávkou festivalu Hrady CZ se stane podzámčí v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Vystoupí i skupina Mirai.

Podhradí zámku v Hradci nad Moravicí se v pátek a sobotu promění v centrum letní hudební scény. Festival Hrady CZ nabídne návštěvníkům nejen dva dny koncertů nejvýraznějších jmen české a slovenské...

13. srpna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cyklisté se dostanou nově od Rosenaurova pomníku na bavorskou část Šumavy

CyklistĂ© se dostanou novÄ› od Rosenaurova pomnĂ­ku na bavorskou ÄŤĂˇst Ĺ umavy

Cyklisté se nově dostanou po nové trase od Rosenaurova pomníku poblíž Stožce na Prachaticku na bavorskou část Šumavy u Haidmühle. Umožní to dnes otevřená...

13. srpna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Muž odsouzený za vraždu manželky na Písecku podal ústavní stížnost

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) přezkoumá rozsudek nad mužem, který si má odpykat 17 let ve vězení za vraždu manželky na Písecku. Odsouzený podal stížnost, zjistila ČTK z...

13. srpna 2026  13:05,  aktualizováno  13:05

Vodní nádrže Baška a Brušperk mají stále zhoršenou kvalitu vody

VodnĂ­ nĂˇdrĹľe BaĹˇka a BruĹˇperk majĂ­ stĂˇle zhorĹˇenou kvalitu vody

Vodní nádrže Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku mají stále zhoršenou kvalitu vody. Podél břehů se u nich hromadí vodní rostliny, což v nádrži Baška omezuje...

13. srpna 2026  13:02

Chovatelé lépe chrání stáda, škody způsobené útoky vlků druhým rokem klesají

Vlk zachycený fotopastí na Frýdlantsku v roce 2020.

Škody, které působí vlci svými útoky na hospodářská zvířata, v Libereckém kraji druhým rokem klesají, informoval náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště. „Máme přehled...

13. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Na festival Inverze přijedou autoři z Británie, Indie, Ameriky i Íránu

ilustrační snímek

Britští, indičtí, američtí, australští a íránští autoři a performeři se představí na devátém ročníku ostravského mezinárodního literárního festivalu Inverze....

13. srpna 2026  12:53,  aktualizováno  12:53

Další úsek D35 se už brzy otevře, podívejte se. Dobrou zprávu má i ministerstvo

Řidiči už stříhají metr. U Vysokého Mýta se za týden otevře další kus D35,...

Už za týden v pátek se řidiči na východě Čech projedou po novém úseku dálnice. Ředitelství silnic a dálnic týden před zprovozněním šestikilometrového úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem...

13. srpna 2026  14:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

iHerb slaví 30 let s produkty pro zdraví a wellness formou globální slevové akce

13. srpna 2026  14:18

Nové zařízení pro lidi se zdravotním postižením v Děčíně je hotové

ilustrační snímek

Děčín dokončil stavební práce na novém domově pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Boleticích. Moderní bezbariérové zařízení za více než 100 milionů...

13. srpna 2026  12:31,  aktualizováno  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×