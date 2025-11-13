iHerb zahajuje globální sezónu dárků každoroční akcí Black Friday a Cyber Monday

Společnost iHerb, jeden z předních světových online prodejců produktů pro zdraví a péči o sebe, dnes zahajuje svou hlavní sváteční akci: Black Friday. Tento měsíc trvající svátek slev je dostupný zákazníkům po celém světě a dává nakupujícím dostatek času k nákupu nezbytných vitamínů, doplňků stravy, kosmetiky, sportovní výživy, potraviny a mnoha dalších produktů za výhodné ceny.
Akce začíná okamžitě, a to předběžnými slevami k Black Friday od 20 % v mnoha nejoblíbenějších kategoriích. V týdnu Black Friday a Cyber Monday se pak úspory výrazně navýší – slevy budou začínat na 25 % pro celý sortiment.*
Sezóna Black Friday se nepochybně stala celosvětovým nákupním fenoménem, přičemž stále více zákazníků z různých zemí nakupuje zdravotní produkty a vánoční dárky online. Podle nedávné analýzy vzrostl objem přeshraničního online prodeje během Black Friday a Cyber Monday v roce 2024 o více než 40 % oproti předchozímu roku**, což podtrhuje význam této události jako celosvětové sezóny nákupů zaměřených na zdraví a přípravu na svátky. Měsíc Black Friday společnosti iHerb je navržen tak, aby na tuto obrovskou globální poptávku reagoval.
„Nakupování u iHerb během Black Friday není hektický sprint, ale období radosti a promyšlených objevů,“ uvedla Hyeyoung Moonová, ředitelka pro řízení příjmů společnosti iHerb. „Každý týden přinášíme nové slevy a dynamické akce, takže si zákazníci po celém světě mohou v klidu doplnit zásoby produktů pro své zdraví a najít smysluplné, kvalitní dárky pro své blízké, ať už žijí kdekoliv.“
Co je nového v této sezóně
- Týdenní nabídky slev: Každý týden v průběhu listopadu budou v prodeji nové kategorie a značky s výraznými, odstupňovanými slevami na nejprodávanější produkty v oblasti zdraví a wellness.
- Průvodce vánočními dárky: Aby bylo vybíráné dárků snadné, představuje iHerb komplexního Průvodce vánočními dárky s pečlivě vybranými tipy podle zájmů, rozpočtu i složení a také speciální sekce s drobnými dárky a čerstvé rodiče.
- Nová exkluzivní dárková sada: Představujeme limitovanou edici iHerb Exclusive: 12 Days of Favorites, která obsahuje pečlivě vybranou kolekci vzorků našich nejoblíbenějších produktů pro osobní péči a wellness se slevou 50 % z běžné maloobchodní ceny. Vybraný sortiment je ideální jako dárek nebo koupě pro vlastní potěšení.
- Extrémně výhodné ceny „speciálních nabídek“: Ještě větší slevy mohou zákazníci najít na stránce Specials, kde najdou až 65% slevu z běžné ceny oblíbených produktů, až do vyprodání zásob. Tip na nákupy během Black Friday: největší slevy najdete, když si v rozbalovacím menu nabídky produktů seřadíte položky podle kritéria „Nejvyšší sleva“.
Perfektní volba: elektronické dárkové karty iHerb
Darujte zdraví a radost z volby s flexibilními elektronickými dárkovými kartami eGift Cards společnosti iHerb. Vzhledem k tomu, že péče o zdraví je osobní záležitostí, tyto digitální karty odstraňují dohady tím, že přátelům a rodině umožňují vybrat si z rozsáhl nabídky špičkových produktů na webu iHerb. Proces pořízení karty eGift Card je velice snadný: zákazníci mohou nákup dokončit jednoduchou digitální transakcí, přidat osobní vzkaz a dokonce naplánovat doručení na ideální čas. Dárkové karty eGift iHerb nikdy nevyprší, a proto představují skutečnou a dlouhodobou hodnotu.
Pro affiliate partnery a mediální vydavatele
Společnost iHerb, globální lídr v oblasti online prodeje produktů pro zdraví a péči o sebe s čistými tržbami ve výši 2,4 miliardy dolarů v roce 2024, zve klíčová média zaměřená na životní styl, krásu, zdraví a nabídky pro spotřebitele k prozkoumání možností spolupráce. Affiliate program společnosti iHerb funguje prostřednictvím renomovaných affiliate sítí první úrovně, jako jsou Partnerize, Impact, CJ, AWIN a YouTube Affiliates, kde mohou partneři získávat provize s jedněmi z nejvyšších sazeb na trhu. V roce 2024 si partneři programu iHerb přišli na provizích na více než 12 milionů dolarů, a to díky silné konverzní míře ve výši 7,9 %, která podle Similarweb patří k nejlepším v oblasti e-commerce. Pro více informací kontaktujte affiliates@iherb.com nebo navštivte stránky https://www.iherb.com/info/affiliates.
Pro média, která mají zájem o videozáběry z provozu iHerb, je materiál dostupný na adrese: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5
O společnosti iHerb
iHerb, LLC, patří mezi přední světové online prodejce, kteří se zaměřují na nabídku bezkonkurenčního výběru vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro zdraví a wellness, včetně sportovní výživy, kosmetiky, koupel a péče o tělo, potravin, produktů pro péči o děti a domácí mazlíčky, od téměř 2 000 renomovaných značek. Společnost, kterou tvoří globální tým 3 000 lidí, obsluhuje více než 14 milionů aktivních zákazníků ve 180 zemích a 36 jazycích. Sofistikovaná globální logistická síť iHerb stojí na devíti klimatizovaných logistických centrech v USA, Asii a Saúdské Arábii, která zákazníkům poskytují bezproblémový a spolehlivý nákup. Společnost iHerb byla založena v roce 1996 a sídlí v Irvine v Kalifornii. Jejím posláním je zpřístupnit zdraví a wellness všem. Další informace naleznete na stránkách corporate.iherb.com.
* Mohou platit výjimky.
** Podle The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report