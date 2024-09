iKomunita rozšiřuje své řady: Představuje další pětici partnerů z různých krajů ČR

iKomunita je moderní koncept sdílení energie pro bytové domy, města a obce. Funguje na principu řízeného využití baterií, které umožňují efektivní sdílení vyrobené energie z fotovoltaických panelů mezi členy komunity. „Cílem iKomunity je zajistit co nejvyšší spotřebu vlastní vyrobené elektřiny v rámci komunity a minimalizovat přetoky do veřejné sítě,“ vysvětluje Leopold Benda, generální ředitel společnosti BlueBen, jedné ze zakládajících firem iKomunity.

iKomunita v současné chvíli spolupracuje s dvaceti certifikovanými realizačními firmami. První desítku již představila, nyní jich představuje dalších pět. „S radostí oznamujeme navázání spolupráce s dalšími partnery, kteří sdílejí naše nadšení pro komunitní energetiku a nové, moderní technologie. Jsou to společnosti: BK Instal, s.r.o., TOMJA, s.r.o., ACETEX, s.r.o., Watt plus, s.r.o, TKSOL Energy, s.r.o. Díky nim můžeme i nadále rozšiřovat naše portfolio úspěšných realizací napříč republikou,“ uvedl Leopold Benda.

BK Instal s.r.o.

Jednou z certifikovaných společností je BK Instal, s.r.o., která se specializuje na kompletní realizace elektroinstalací, včetně fotovoltaických systémů. Společnost působí především v Ústeckém kraji. „Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí iKomunity a přinášet inovativní řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie do domácností a firem,“ uvedla Andrea Brymová, jednatelka společnosti.

TOMJA s.r.o.

TOMJA, s.r.o., se zaměřuje na energetická řešení pro rodinné domy a komerční objekty, a to především v oblasti fotovoltaických elektráren. Společnost realizuje své projekty hlavně v Jihočeském kraji. „Spolupráce s iKomunitou nám umožňuje rozšířit naše služby a nabídnout klientům moderní a efektivní způsoby, jak optimalizovat spotřebu energie,“ říká Tomáš Vít, jednatel firmy.

ACETEX s.r.o.

Další partnerskou firmou je ACETEX, s.r.o., která působí v oblasti energetických řešení již řadu let, a to zejména v Moravskoslezském kraji. „Zapojení do iKomunity vnímáme jako skvělou příležitost pro další rozvoj našich aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů. Naší prioritou je poskytovat kvalitní služby, které pomohou snížit energetickou náročnost klientů,“ sdělil René Milota, jednatel podniku.

Watt plus s.r.o.

Watt plus, s.r.o., se specializuje na instalaci fotovoltaických systémů s důrazem na vysokou kvalitu a spolehlivost. Firma působí zejména v Jihomoravském kraji. „Díky iKomunitě můžeme klientům nabídnout nejen špičková technologická řešení, ale také komplexní podporu při realizaci projektů zaměřených na udržitelnou energetiku,“ uvedl Bronislav Grubl, jednatel společnosti.

TKSOL Energy s.r.o.

Poslední z pětice partnerských firem je TKSOL Energy, s.r.o., která se věnuje realizacím fotovoltaických elektráren a dalším energetickým projektům především v Pardubickém kraji. „Spolupráce s iKomunitou pro nás znamená možnost přinášet inovativní energetická řešení do každodenního života našich klientů,“ sdělil Tomáš Kuchař, jednatel firmy.

Jak se může realizační firma zapojit do instalace iKomunity?

O iKomunitě

iKomunita je technické řešení určené k inteligentnímu sdílení elektřiny v energetických komunitách pro bytové domy, města a obce. Funguje na principu řízeného nabíjení a vybíjení baterií, díky čemuž umožňuje většímu počtu odběratelů, kteří mají obnovitelný zdroj energie a jsou vzájemně propojeni, maximalizovat spotřebu elektrické energie a minimalizovat přetoky do sítě. Toto řešení využívá fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie, která je pak chytře rozdělována mezi jednotlivé domácnosti či veřejné budovy, jako jsou školy, městské úřady či knihovny. iKomunita je chráněna užitným vzorem – v současné době je v ní zapojeno 15+ realizačních firem.

