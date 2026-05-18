Ikonický obraz Elsinor Františka Muziky se po více než 60 letech vrací domů

K významným dílům patří i Rodina na výletě (1966) Kamila Lhotáka. Uhrančivý výjev s vyvolávací cenou 2,5 milionu korun zaujme i osobním příběhem. Lhoták na něm zpodobnil svou první lásku a později i celoživotní múzu Annu Endrštovou. Raritou aukce je i Lhotákova partitura Jarní symfonie z roku 1930: raná hudební díla tohoto umělce byla totiž pokládána za ztracená. Vyvolávací cena začíná už na 10.000 korunách. Zhruba 230 dražených děl je možné vidět na předaukční výstavě od 21. května do 3. června v Arthouse Hejtmánek.
