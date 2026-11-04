IKONIX vstupuje do fondu NEMOMAX ze skupiny AVANT

Developerské know-how propojené s investičním zázemím
Spolupráce propojuje profesionální zkušenosti IKONIXu s přípravou a řízením developerských projektů s investiční platformou fondu a schopností skupiny AVANT zajišťovat kapitálové zdroje pro další akvizice. IKONIX bude v rámci fondu zajišťovat kompletní developerský servis od vyhledávání a vyhodnocování investičních příležitostí přes projektové a finanční řízení až po marketing a prodej developerských projektů. „Naše spojení s leaderem investičních fondů kvalifikovaných investorů spol. AVANT vnímám jako strategické partnerství a mimořádnou příležitost rozšířit portfolio i celospolečenský dosah našich developerských projektů,” uvedl Roman Havlíček, partner společnosti IKONIX pro projektové řízení.
Nové nastavení umožní systematické rozšiřování portfolia a řízení projektů v rámci Nemomax investičního fondu s proměnným základním kapitálem (NEMOMAX) prostřednictvím specializovaného developerského týmu. Součástí dohody je také převzetí řízení stávajících projektů fondu v Lipně nad Vltavou, Vrchlabí a Mladé Boleslavi. „Pro naše stávající investory a partnery se nic nemění. Spojení s AVANT navazuje na naši dosavadní práci a rozšiřuje možnosti dalšího rozvoje. Zachováváme si i nadále osobní přístup i odpovědnost za projekty, které nám svěřili,“ dodává Roman Havlíček.
Spolupráce IKONIXu a skupiny AVANT vytvoří podmínky pro pravidelné investice do nových developerských příležitostí v objemu přesahujícím 1 miliardu korun ročně. Ambicí partnerů je během tří let zařadit fond mezi tři největší realitní fondy kvalifikovaných investorů v České republice podle výše fondového kapitálu a postupně rozvíjet jeho aktivity i za hranicemi tuzemského trhu.
První akvizice v Praze dokončena, v přípravě projekty za 6 miliard korun
Prvním společně realizovaným obchodem je akvizice exkluzivního bytového projektu v pražské Troji, v ulici Nad Kazankou. Projekt s čistou podlažní plochou přibližně 1100 m2 představuje v prodejních cenách hodnotu zhruba 300 milionů korun a stane se vlajkovou lodí nové spolupráce.
Další rozvoj fondu se bude odvíjet od připravovaných akvizic. Aktuálně jsou v jednání developerské projekty hned v několika lokalitách v souhrnné hodnotě přes 6 miliard korun, které zahrnují více než 2500 nových bytů. Mezi připravované transakce patří například projekt na Kladně se stavebním povolením pro přibližně 200 bytů a s prodejní hodnotou 1,6 miliardy korun a rezidenční projekt s více než 100 bytovými jednotkami a retailovými prostory v pražském Karlíně v hodnotě 1,3 miliardy. Dokončení těchto akvizic se předpokládá do konce letošního roku. Jejich realizace by významně rozšířila portfolio fondu a vytvořila základ pro další růst v následujících letech.
Důraz na nadčasovou architekturu, dlouhodobou hodnotu a kvalitu života
„Naší vizí je propojit profesionální developerské řízení IKONIXu s dlouhodobým investičním zázemím skupiny AVANT a vytvořit platformu, která bude schopná pravidelně přinášet nové příležitosti na českém realitním trhu. Vedle ekonomického potenciálu projektů budeme klást i nadále důraz na propojování kvalitní a nadčasové architektury s principy a vědeckými poznatky z oboru dlouhověkosti, které budou přinášet trvalou hodnotu lidem žijícím v našich projektech i jejich okolí,“ uvádí Pavel Krumpár, partner společnosti IKONIX pro obchod a marketing. Kromě investičního objemu a profesionálního developerského zázemí chce IKONIX přenést do strategie fondu také své zaměření na principy longevity, tedy podporu dlouhého a kvalitního života uvnitř bytových domů, důraz na ikonickou architekturu, rozvíjející estetický potenciál území, v němž nová výstavba vzniká, spolu s podporou mladých umělců a odpovědným přístupem k životnímu prostředí.
Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem zahájil svou činnost v roce 2017 a jeho aktuální hodnota majetku přesahuje 943 mil. Kč. Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby po celé České republice. „Úspěšný realitní fond nestojí jen na kapitálu, ale hlavně na schopnosti projekty dobře vybrat, postavit a prodat. Tým IKONIX přináší zkušenosti z vedení významných developerských firem. Investoři fondu NEMOMAX tak získávají partnera, který umí přinášet kvalitní a ekonomicky zajímavé projekty a dotáhnout je až k předání bytů novým majitelům. My se soustředíme na to, v čem jsme silní: na získávání kapitálu, řízení rizik a správu fondu,“ uvádí Vladimír Bezděk, předseda představenstva investiční společnosti AVANT.
AVANT má za sebou 20leté úspěšné fungování na českém trhu – spravuje více než 200 investičních fondů a podfondů s celkovým majetkem přesahujícím 172 mld. Kč. IKONIX stojí např. za developerskými projekty Emotikon Čimice, V.L.N.Y. Modřany či Nová Cihelna Kladno a aktuálně realizuje projekty v souhrnné hodnotě více než 3,2 mld. Kč.
Zdroj: IKONIX
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59930.