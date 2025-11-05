Imper se mění na Saleskit a rozjíždí zahraniční expanzi. Rebranding sjednotí značku i jednotlivé produkty na všech trzích

Imper vznikl v roce 2009 a během několika let se z něj stalo nejkomplexnější a nejpoužívanější datové řešení určené pro B2B obchod. Mezi jeho nástroje patří největší databáze českých firem Merk a Leady, identifikující návštěvy webu.
Tato řešení doposud fungovala jako samostatné aplikace, ale se změnou názvu dojde k jejich sloučení do jedné. Rebranding se tak nedotýká jen názvu společnosti, ale má za cíl reflektovat i komplexnost služeb, které Saleskit nabízí.
„Celý rebranding je souběh několika cest, kterými jsme se rozhodli vydat. Český trh není nafukovací, a protože chceme dále růst, je pro nás expanze do zahraničí tématem už delší dobu. Spojení obou aplikací je pro nás logická cesta, protože většina našich klientů je používá souběžně, a proto nedává smysl držet zastřešující značku Imper. Název Saleskit, který je snadno zapamatovatelný bez ohledu na to, ze které země zákazník pochází, tak neponese jen aplikace, ale celá firma napříč trhy,“ vysvětluje Tomáš Berger, CEO Saleskit.
Spojení přinese nové uživatelské rozhraní i lepší analytiku
Díky spojení obou nástrojů do jedné aplikace dojde ke kompletní změně uživatelského prostředí, ve kterém budou nově oba nástroje výrazně provázané. To umožní efektivnější práci obchodníkům a manažerům, lepší analytiku a celkové vylepšení produktu, který má za cíl uživatelům maximalizovat jejich obchodní potenciál díky práci s chytrými daty.
Spojení do jedné aplikace také zjednoduší a zrychlí celkový vývoj. V nejbližší době dojde k vylepšení uživatelské podpory, přibudou AI funkce i pokročilá automatizace. Uživatelé tak získají silnější nástroj, který jim pomůže rychleji najít správné klienty a lépe prodávat.
Do tří let jedničkou v regionu CEE
Datově řízený obchod patří celosvětově k jednomu z nejrychleji rostoucích segmentů v oblasti obchodu. Jen v USA se očekává, že velikost tohoto trhu v roce 2027 přesáhne 20 mld. dolarů. Právě neustálý dynamický růst přispěl k rebrandingu společnosti, který byl motivovaný i chystanou zahraniční expanzí. Saleskit je již suverénní jedničkou na českém trhu řešení pro datově řízený obchod. Obsluhuje více jak 3 000 firemních klientů od začínajících startupů po nadnárodní korporace. Mezi významné klienty patří například Seznam.cz, Datart, Foodora, Multisport Renomia a další. Od roku 2018 působí také na Slovensku.
„Český a slovenský trh se oproti Západu teprve konsoliduje a roste tak v desítkách až stovkách procent ročně, ale tento růst táhne do velké míry samotný Saleskit. Naší ambicí je proto posunout se dál a stát se jedničkou nejen v Česku a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích. Už nyní připravujeme vstup na další trhy v rámci EU a do tří let chceme etablovat Saleskit v klíčových evropských zemích. Nejdříve se zaměříme na expanzi do zemí střední a východní Evropy,“ přibližuje plány Tomáš Berger ze Saleskit.