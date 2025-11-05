Imper se mění na Saleskit a rozjíždí zahraniční expanzi. Rebranding sjednotí značku i jednotlivé produkty na všech trzích

Autor:
  8:00
Praha 5. listopadu 2025 (PROTEXT) - Společnost Imper CZ, jednička na českém trhu řešení pro datově řízený obchod, se mění na Saleskit. Pod jednou značkou propojí do jedné aplikace své produkty Leady a Merk. Rebranding předchází připravované zahraniční expanzi s plánem do tří let značku etablovat na klíčových trzích v rámci Evropské unie.

Imper vznikl v roce 2009 a během několika let se z něj stalo nejkomplexnější a nejpoužívanější datové řešení určené pro B2B obchod. Mezi jeho nástroje patří největší databáze českých firem Merk a Leady, identifikující návštěvy webu.

Tato řešení doposud fungovala jako samostatné aplikace, ale se změnou názvu dojde k jejich sloučení do jedné. Rebranding se tak nedotýká jen názvu společnosti, ale má za cíl reflektovat i komplexnost služeb, které Saleskit nabízí. 

„Celý rebranding je souběh několika cest, kterými jsme se rozhodli vydat. Český trh není nafukovací, a protože chceme dále růst, je pro nás expanze do zahraničí tématem už delší dobu. Spojení obou aplikací je pro nás logická cesta, protože většina našich klientů je používá souběžně, a proto nedává smysl držet zastřešující značku Imper. Název Saleskit, který je snadno zapamatovatelný bez ohledu na to, ze které země zákazník pochází, tak neponese jen aplikace, ale celá firma napříč trhy,“ vysvětluje Tomáš Berger, CEO Saleskit.

Spojení přinese nové uživatelské rozhraní i lepší analytiku

Díky spojení obou nástrojů do jedné aplikace dojde ke kompletní změně uživatelského prostředí, ve kterém budou nově oba nástroje výrazně provázané. To umožní efektivnější práci obchodníkům a manažerům, lepší analytiku a celkové vylepšení produktu, který má za cíl uživatelům maximalizovat jejich obchodní potenciál díky práci s chytrými daty. 

Spojení do jedné aplikace také zjednoduší a zrychlí celkový vývoj. V nejbližší době dojde k vylepšení uživatelské podpory, přibudou AI funkce i pokročilá automatizace. Uživatelé tak získají silnější nástroj, který jim pomůže rychleji najít správné klienty a lépe prodávat.

Do tří let jedničkou v regionu CEE

Datově řízený obchod patří celosvětově k jednomu z nejrychleji rostoucích segmentů v oblasti obchodu. Jen v USA se očekává, že velikost tohoto trhu v roce 2027 přesáhne 20 mld. dolarů. Právě neustálý dynamický růst přispěl k rebrandingu společnosti, který byl motivovaný i chystanou zahraniční expanzí. Saleskit je již suverénní jedničkou na českém trhu řešení pro datově řízený obchod. Obsluhuje více jak 3 000 firemních klientů od začínajících startupů po nadnárodní korporace. Mezi významné klienty patří například Seznam.cz, Datart, Foodora, Multisport Renomia a další. Od roku 2018 působí také na Slovensku.

„Český a slovenský trh se oproti Západu teprve konsoliduje a roste tak v desítkách až stovkách procent ročně, ale tento růst táhne do velké míry samotný Saleskit. Naší ambicí je proto posunout se dál a stát se jedničkou nejen v Česku a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích. Už nyní připravujeme vstup na další trhy v rámci EU a do tří let chceme etablovat Saleskit v klíčových evropských zemích. Nejdříve se zaměříme na expanzi do zemí střední a východní Evropy,“ přibližuje plány Tomáš Berger ze Saleskit.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Série HUAWEI WATCH GT 6 přináší exkluzivní ciferníky inspirované Benátským bienále – propojuje umění a chytrý životní styl

5. listopadu 2025  8:48

Společnost Pylontech oznamuje oficiální otevření své australské pobočky a posiluje tak svou globální pozici v oblasti skladování energie

5. listopadu 2025  8:32

Praha řeší veřejné toalety. Osloví i restaurace. Lidé by byli rádi, kdyby se mohlo čůrat zdarma

Rada hlavního města na svém zasedání schválila návrh na zpracování Koncepce přístupnosti veřejných toalet. Na základě analytické části, která shromáždila zkušenosti i z jiných měst, tak Institut...

5. listopadu 2025  8:26

V Po-ao se konalo 6. Mezinárodní fórum o nových energetických systémech a 21. Mezinárodní vědecko-technologické fórum CSG

5. listopadu 2025  8:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společnost Yadea zazářila na veletrhu EICMA 2025 s novým modelem Yadea Velax a ekosystémem pro nabíjení za všech scénářů

5. listopadu 2025  8:12

Imper se mění na Saleskit a rozjíždí zahraniční expanzi. Rebranding sjednotí značku i jednotlivé produkty na všech trzích

5. listopadu 2025

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se...

5. listopadu 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Spojení pražských nemocnic Motol a Na Homolce už má jasný rozvrh

Zářijový plán dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka – vytvořit z nemocnic FN Motol a Na Homolce jeden celek – získává konkrétnější podobu. Sice zatím formálně, ale nic nenasvědčuje...

5. listopadu 2025  7:32,  aktualizováno  7:32

Vodní hrad Lipý: od Dušiček k Lucii

Víte, jaké listopadové zvyky dodržovali naši předkové a jaké osobnosti se vážou k listopadovým svátkům?

5. listopadu 2025  7:29

Hradišťan a Javory Beat na společném pódiu

Páteční večer 7. listopadu bude od 19:00 patřit výjimečnému hudebnímu setkání v Kulturním centru Lanškroun. V rámci společného koncertu vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a sourozenci Hana a Petr...

5. listopadu 2025  7:14

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

5. listopadu 2025  6:42

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

5. listopadu 2025  6:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.