Impozantní pohled: přes skromné začátky se 80.000 lidí a 100 pastorů sešlo na bohoslužbě Shincheonji

Praha 16. září 2024 (PROTEXT) - V neděli 8. září se v Cheongju v Jižní Koreji uskutečnila bohoslužba církve Nové nebe nová země, známé jako Shincheonji, které se zúčastnilo přibližně 80.000 lidí. Kromě členů této církve a novinářů přišlo také kolem 100 protestantských pastorů, aby si vyslechli kázání předsedy Shincheonji. Tato událost přilákala pozornost nejen pro svou velkou účast, ale také pro setkání duchovních z různých křesťanských církví, kteří měli zájem o poselství předsedy této rychle rostoucí církve.

Předseda Shincheonji, pan Lee Man Hee, během bohoslužby řekl: „Jsem vděčný, že nám Bůh zjevil slova knihy Zjevení, kterou nikdo neznal 6000 let. Tato slova jsou život. Musíme mít víru, která je stoprocentně v souladu s těmito slovy, a to znamená stát se jedním s Bohem.“

Od založení církve předseda Shincheonji důsledně zdůrazňuje potřebu víry v Bibli a důležitost Zjevení. „To je největší rozdíl, protože můžeme představit skutečnost (proroctví Zjevení), ale byli jsme ve stejné pozici jako ti, kteří to v minulosti nevěděli, takže nyní se musíme před všemi pokořit a vysvětlit jim, co je správné, a pomoci jim to pochopit.“

Poté co proběhla nedělní bohoslužba následovala i tisková konference pro média s předsedou církve. O události se tak lidé mohli dozvědět z největších korejských novin — JoongAng a DongA.

Jasné a srozumitelné

Pan Lee Mo, který vede řeholní život v presbyteriánské církvi více než 30 let, řekl: „Byl jsem šokován přednáškou předsedy Shincheonji, který na semináři Slova během dvou hodin jasně a srozumitelně vysvětlil celou knihu Zjevení.“

Podle průzkumu, který v září loňského roku provedl Pastoral Data Institute mezi tisícovkou protestantů starších 19 let, 65 % věřících protestantských církví v Jižní Koreji uvedlo, že se cítí „duchovně hladoví“.

Navíc více než polovina z celkového počtu respondentů, 55 %, odpověděla, že „chtějí získat systematické biblické vzdělání od pastorů“. Takový je současný stav protestantského biblického vzdělávání v Koreji.

Křesťanství v Evropě

Podle statistik Pew Research Center se v Evropě výrazně snižuje počet křesťanů, což odráží širší trend odklonu od náboženství. Stále více Evropanů se vzdaluje křesťanské víře a přechází k ateismu, nebo se označuje za nábožensky nezávislé. Tento fenomén, který je poháněn především sekularizací a měnícími se společenskými hodnotami, bude podle odhadů pokračovat i v dalších desetiletích. Zatímco křesťanská komunita se bude nadále zmenšovat, počet lidí bez náboženské příslušnosti poroste, což naznačuje zásadní proměnu náboženské mapy Evropy.

Na druhou stranu církev Shincheonji od svého vzniku (1984), kdy neměla žádné prostory ke vzdávání bohoslužby, zaznamenává trend v růstu zájmu o studium Bible, které poskytuje. Osmiměsíčním biblickým kurzem, který církev zaštiťuje, v posledních 5 letech prošlo více jak 300.000 lidí.

V roce 2013 pořádal předseda Shincheonji poprvé biblický seminář v České republice. Následně od roku 2015 probíhá v Česku misie a v témže roce byla otevřena první třída Křesťanského misijního centra Sión. Díky tomu mohou i lidé v České republice do hloubky porozumět Bibli a Božímu záměru zapsanému v knize Zjevení, která je dle učení církve nejaktuálnější knihou Bible v dnešní době.

„Já sám jsem na sobě v průběhu kurzu začal vnímat změnu,“ podělil se o svou zkušenost student biblického kurzu v České republice Petr a dodal: „Když jsem začal najednou vnímat, že v Božím slově je nějaký standard nebo moudrost, tak jsem začal být šťastný i v tom, co jsem dělal doposud.“

Podle oficiálního zástupce církve Shincheonji je hlavním poselstvím, o kterém dosvědčuje předseda, to, že proroctví z knihy Zjevení se skutečně naplňují a mají konkrétní podobu. V tomto kontextu církev Shincheonji poskytuje systematický vzdělávací program, který oslovuje široké spektrum lidí, a který lidé uznávají bez ohledu na pohlaví, věk, náboženskou příslušnost nebo absenci víry.

