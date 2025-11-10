Imunita se buduje každý den. Věda dnes ukazuje, že lysofosfolipidy mohou být její přirozenou oporou

„Zdraví nezačíná v lékárně, ale v buňkách,“ říká Denisa Stránská, Ph.D.
Deniso, právě začíná období chřipek a nachlazení. Jak by měl člověk v této době přemýšlet o své imunitě?
Podpora imunity by neměla být impulzivní reakcí na první kýchání, ale dlouhodobý, inteligentní proces. Naše tělo má úžasné samo-opravné schopnosti, ale potřebuje správné podmínky – výživu, pohyb, spánek a molekuly, které pomáhají buňkám fungovat efektivněji. Právě tady hrají důležitou roli bioaktivní lipidy, především lysofosfolipidy. Malé tukové molekuly, které nemají jen funkci zásobárny energie, ale aktivně se podílí i na řadě důležitých procesech v těle. Navíc poslední roky jasně ukazují, jak důležitou roli hrají i pro imunitní systém.
Zní to vědecky. Co přesně si máme pod lysofosfolipidy představit?
Jsou to molekuly, které naše tělo samo vytváří – takoví „organizátoři“ buněčného života. Pomáhají buňkám komunikovat, rozpoznávat zánět, infekci nebo nádorové buňky. Umí dokonce rozpoznat narušené či nádorové buňky a cíleně je zničit, aniž by poškodily zdravé. V tom je jejich krása – přesnost a inteligence přírody.
Jak se orientovat v džungli doplňků stravy na našem trhu?
Trh s doplňky stravy je obrovský, nepřehledný a kvalita produktů různá. Bohužel u nás se při uvádění doplňků na trh nemusí prokazovat účinnost, jako je tomu například v Jižní Koreji. Pak otevíráme cesty nekvalitním produktům, které poškozují letitý vývoj někoho dalšího Právě proto je potřeba se více zamýšlet nad tím, co chceme skutečně užívat, respektive co od doplňků stravy očekáváme. Zkratky ke zdraví v této oblasti neexistují. Ale takové lysofosfolipidy nejsou módní trend, jejich účinky jsou zkoumány více než 30 let. Mají schopnost přirozeně podporovat imunitu zevnitř.
V posledních letech roste počet onemocnění, jako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Jak s tím souvisí lysofosfolipidy a omega-3 mastné kyseliny?
Mozek potřebuje omega-3 mastné kyseliny (např. DHA) jako palivo pro paměť a soustředění. Problém je, že běžná forma omega-3 mastných kyselin se do mozku dostává obtížně. Když ji ale navážeme na lysofosfolipidy, průchod přes hematoencefalickou bariéru (ochranný filtr mezi krví a mozkem) je mnohonásobně efektivnější. Studie ukazují až trojnásobně vyšší koncentrace omega-3 mastné kyseliny (DHA) v mozku ve srovnání s běžnými formami, včetně zlepšení paměti. To otevírá nové možnosti nejen prevence, ale i podpůrné léčby neurodegenerativních onemocnění.
Zmínila jste schopnost lysofosfolipidů rozpoznat poškozené buňky. Dá se tedy mluvit i o podpoře imunity v boji s rakovinou?
Věřím, že ano. Velká evropská studie se 27 tisíci účastníky prokázala, že lidé s vyšší hladinou lysofosfolipidů v krvi mají nižší riziko rakoviny prsu, prostaty, tlustého střeva a jiných běžných forem rakoviny. Lysofosfolipidy zlepšují buněčnou odolnost a fungují jako biomarker obranyschopnosti. Nejde o zázrak, ale o logický důsledek lepší komunikace buněk a menšího prostoru pro chyby.
Jak se z vědeckého konceptu stal reálný produkt – doplněk stravy LYNOVA?
LYNOVA je výsledkem mnohaleté každodenní práce. Chtěli jsme lidem přiblížit sílu lysofosfolipidů v dostupné, bezpečné a přirozené formě. Spojili jsme je s vitaminem D, který posiluje imunitu, a vytvořili granulát, který se jednoduše vysype do vody a vypije. Je to chytrá forma prevence – efektivní, přirozená, a přitom vědecky podložená.
Může z LYNOVY těžit i zdravý člověk, který se „jen“ nechce nachladit?
Rozhodně ano. Klinické studie z roku 2025 prokázaly, že už po osmi týdnech užívání se zlepšila paměť, soustředění, regenerace a hladina lysofosfolipidů v krvi. Imunitní systém tak může reagovat rychleji a účinněji.
Jak chcete, aby lidé LYNOVU vnímali?
Chtěla bych, aby ji brali jako koncept vlastního zdraví postavený na důvěře ve vědu. Ať sáhnou po jakémkoliv produktu Lynova, dle toho, co je bude zrovna trápit (LYNOVA Neuro, LYNOVA Max, aj.), měli by vědět, že se snažíme posouvat účinky použitých látek ještě dál, k lepší vstřebatelnosti a využitelnosti v těle. To je pro mě jako farmaceuta to nejdůležitější.
Proč by se o ni lidé měli zajímat?
Protože funguje tam, kde všechno začíná – na buněčné úrovni. Protože je podložená výzkumem, ne sliby. A protože dnes už nestačí jen hasit problémy. Musíme myslet na prevenci. Říkám, že LYNOVA je mostem mezi vědou a životním stylem. Může pomáhat tělu fungovat chytřeji, žít naplno a s větší odolností.
A vaše přání do budoucna?
Aby lidé nevnímali LYNOVU jako poslední šanci, ale jako inteligentní nástroj prevence. Dva měsíce v roce dát tělu šanci znovu nastartovat své přirozené mechanismy, přece stojí za to. V době, kdy hledáme způsoby, jak být silnější a odolnější, se věda znovu vrací k přirozeným látkám, které tělo zná. Lysofosfolipidy jsou jednou z nich. Mostem mezi přírodou a moderní biochemií. Skutečná imunita není o zázraku, ale o porozumění vlastnímu tělu a jeho potřebám. Podívejte se na www.lynova.eu. Najdete tam nejen detailní vysvětlení, jak Lynova funguje, ale i příběhy lidí, kteří ji vyzkoušeli. A pokud hledáte cestu, jak se starat o svou imunitu chytře a dlouhodobě, možná je právě Lynova odpovědí.
DENISA STRÁNSKÁ Ph.D. je přední česká farmaceutka a vědkyně, která se dlouhodobě věnuje vývoji nových léčivých přípravků, které uživatelům přináší zvýšenou účinnost a šetrnější cestu podání. Je autorkou řady patentů i odborných publikací.
