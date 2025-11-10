Imunita se buduje každý den. Věda dnes ukazuje, že lysofosfolipidy mohou být její přirozenou oporou

Autor:
  11:14
Praha 10. listopadu 2025 (PROTEXT) - O imunitě se mluví víc než kdy dřív, zejména v souvislosti s prevencí, životním stylem a kvalitou stravy. Na trhu je ale tolik možností, jak podpořit imunitu, že se člověk často ztratí. Jak poznat, co skutečně funguje? O tom, proč má smysl věřit vědě, jak fungují lysofosfolipidy a jak souvisí fyzické zdraví s duševní pohodou, jsme si povídali s Denisou Stránskou, Ph.D., doktorkou věd v oboru farmacie. Ta již více než 20 let pracuje v oblasti farmaceutického vývoje a snaží se přinášet nová, inteligentní řešení pro všechny uživatele.

„Zdraví nezačíná v lékárně, ale v buňkách,“ říká Denisa Stránská, Ph.D.

Deniso, právě začíná období chřipek a nachlazení. Jak by měl člověk v této době přemýšlet o své imunitě?

Podpora imunity by neměla být impulzivní reakcí na první kýchání, ale dlouhodobý, inteligentní proces. Naše tělo má úžasné samo-opravné schopnosti, ale potřebuje správné podmínky – výživu, pohyb, spánek a molekuly, které pomáhají buňkám fungovat efektivněji. Právě tady hrají důležitou roli bioaktivní lipidy, především lysofosfolipidy. Malé tukové molekuly, které nemají jen funkci zásobárny energie, ale aktivně se podílí i na řadě důležitých procesech v těle. Navíc poslední roky jasně ukazují, jak důležitou roli hrají i pro imunitní systém.

Zní to vědecky. Co přesně si máme pod lysofosfolipidy představit?

Jsou to molekuly, které naše tělo samo vytváří – takoví „organizátoři“ buněčného života. Pomáhají buňkám komunikovat, rozpoznávat zánět, infekci nebo nádorové buňky. Umí dokonce rozpoznat narušené či nádorové buňky a cíleně je zničit, aniž by poškodily zdravé. V tom je jejich krása – přesnost a inteligence přírody.

Jak se orientovat v džungli doplňků stravy na našem trhu?

Trh s doplňky stravy je obrovský, nepřehledný a kvalita produktů různá. Bohužel u nás se při uvádění doplňků na trh nemusí prokazovat účinnost, jako je tomu například v Jižní Koreji. Pak otevíráme cesty nekvalitním produktům, které poškozují letitý vývoj někoho dalšího Právě proto je potřeba se více zamýšlet nad tím, co chceme skutečně užívat, respektive co od doplňků stravy očekáváme. Zkratky ke zdraví v této oblasti neexistují. Ale takové lysofosfolipidy nejsou módní trend, jejich účinky jsou zkoumány více než 30 let. Mají schopnost přirozeně podporovat imunitu zevnitř.

V posledních letech roste počet onemocnění, jako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Jak s tím souvisí lysofosfolipidy a omega-3 mastné kyseliny?

Mozek potřebuje omega-3 mastné kyseliny (např. DHA) jako palivo pro paměť a soustředění. Problém je, že běžná forma omega-3 mastných kyselin se do mozku dostává obtížně. Když ji ale navážeme na lysofosfolipidy, průchod přes hematoencefalickou bariéru (ochranný filtr mezi krví a mozkem) je mnohonásobně efektivnější. Studie ukazují až trojnásobně vyšší koncentrace omega-3 mastné kyseliny (DHA) v mozku ve srovnání s běžnými formami, včetně zlepšení paměti. To otevírá nové možnosti nejen prevence, ale i podpůrné léčby neurodegenerativních onemocnění.

Zmínila jste schopnost lysofosfolipidů rozpoznat poškozené buňky. Dá se tedy mluvit i o podpoře imunity v boji s rakovinou?

Věřím, že ano. Velká evropská studie se 27 tisíci účastníky prokázala, že lidé s vyšší hladinou lysofosfolipidů v krvi mají nižší riziko rakoviny prsu, prostaty, tlustého střeva a jiných běžných forem rakoviny. Lysofosfolipidy zlepšují buněčnou odolnost a fungují jako biomarker obranyschopnosti. Nejde o zázrak, ale o logický důsledek lepší komunikace buněk a menšího prostoru pro chyby.

Jak se z vědeckého konceptu stal reálný produkt – doplněk stravy LYNOVA?

LYNOVA je výsledkem mnohaleté každodenní práce. Chtěli jsme lidem přiblížit sílu lysofosfolipidů v dostupné, bezpečné a přirozené formě. Spojili jsme je s vitaminem D, který posiluje imunitu, a vytvořili granulát, který se jednoduše vysype do vody a vypije. Je to chytrá forma prevence – efektivní, přirozená, a přitom vědecky podložená.

Může z LYNOVY těžit i zdravý člověk, který se „jen“ nechce nachladit?

Rozhodně ano. Klinické studie z roku 2025 prokázaly, že už po osmi týdnech užívání se zlepšila paměť, soustředění, regenerace a hladina lysofosfolipidů v krvi. Imunitní systém tak může reagovat rychleji a účinněji.

Jak chcete, aby lidé LYNOVU vnímali?

Chtěla bych, aby ji brali jako koncept vlastního zdraví postavený na důvěře ve vědu. Ať sáhnou po jakémkoliv produktu Lynova, dle toho, co je bude zrovna trápit (LYNOVA Neuro, LYNOVA Max, aj.), měli by vědět, že se snažíme posouvat účinky použitých látek ještě dál, k lepší vstřebatelnosti a využitelnosti v těle. To je pro mě jako farmaceuta to nejdůležitější.

Proč by se o ni lidé měli zajímat?

Protože funguje tam, kde všechno začíná – na buněčné úrovni. Protože je podložená výzkumem, ne sliby. A protože dnes už nestačí jen hasit problémy. Musíme myslet na prevenci. Říkám, že LYNOVA je mostem mezi vědou a životním stylem. Může pomáhat tělu fungovat chytřeji, žít naplno a s větší odolností.

A vaše přání do budoucna?

Aby lidé nevnímali LYNOVU jako poslední šanci, ale jako inteligentní nástroj prevence. Dva měsíce v roce dát tělu šanci znovu nastartovat své přirozené mechanismy, přece stojí za to. V době, kdy hledáme způsoby, jak být silnější a odolnější, se věda znovu vrací k přirozeným látkám, které tělo zná. Lysofosfolipidy jsou jednou z nich. Mostem mezi přírodou a moderní biochemií. Skutečná imunita není o zázraku, ale o porozumění vlastnímu tělu a jeho potřebám. Podívejte se na www.lynova.eu. Najdete tam nejen detailní vysvětlení, jak Lynova funguje, ale i příběhy lidí, kteří ji vyzkoušeli. A pokud hledáte cestu, jak se starat o svou imunitu chytře a dlouhodobě, možná je právě Lynova odpovědí.

DENISA STRÁNSKÁ Ph.D. je přední česká farmaceutka a vědkyně, která se dlouhodobě věnuje vývoji nových léčivých přípravků, které uživatelům přináší zvýšenou účinnost a šetrnější cestu podání. Je autorkou řady patentů i odborných publikací.

Zdroj: Denisa Stránská

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Lidem s poškozením zraku může pomoci nitrooční teleskop, čočka stojí půl milionu

Miroslav Veith

Lidem s poškozením zraku, které většinou přichází ve vyšším věku, takzvanou makulární degenerací, může pomoci nitrooční teleskop. Lékaři jej jako miniaturní lupu voperují přímo do oka pacienta....

10. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Rúben Dias, hvězda Manchester City FC, se vrací do role globálního ambasadora kryptoburzy OKX

10. listopadu 2025  14:47

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem

ilustrační snímek

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem. Město ho nechalo nainstalovat poblíž kina Centrum. Umožňuje lidem uzamknout kolo, elektrokolo...

10. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Kraj půjčí své Nemocnici Třebíč 65 mil. Kč, má problémy s hrazením závazků

ilustrační snímek

Vysočina půjčí krajské Nemocnici Třebíč 65 milionů korun. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Nemocnice má problémy se splácením závazků. Podle krajského...

10. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězení za napadení na koupališti v Dubí. Soudce kritizoval procesní chyby

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  14:42

Dr. Jamal Eltaeb získává Cenu Aurory za probuzení lidskosti 2025

10. listopadu 2025  14:42

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.

Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Záměr schválili v pondělí městští zastupitelé. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun....

10. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne 12 koncertů a představení

ilustrační snímek

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne příští rok 12 koncertů a představení. Jeho 21. ročník se uskuteční od 15. března do 10. května. Vystoupení...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 mil. Kč základní školu o odborné učebny

Zbiroh na Rokycansku rozĹˇĂ­Ĺ™il za 64 mil. KÄŤ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkolu o odbornĂ© uÄŤebny

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 milionů korun základní školu. Na pavilonu školní jídelny nechal postavit patro se čtyřmi odbornými třídami pro fyziku,...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na válečné veterány nezapomínáme. Vojenská zdravotní pojišťovna pro ně má speciální programy

10. listopadu 2025  14:18

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Protiteroristický koš se rozpadá.

vydáno 10. listopadu 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.