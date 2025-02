In Invest získal jako jediný ryze investiční zprostředkovatel v ČR licenci Obchodníka s cennými papíry

In Invest je jediný investiční zprostředkovatel v ČR, který se specializuje výhradně na investice. Společnost má dnes navázaných přes 320 privátních investičních poradců. Mnozí z nich jsou absolutní špičky v oboru. Získání licence OCP tedy bylo dalším logickým krokem rozvoje firmy a výsledkem více než dvouleté intenzivní práce celého týmu. Udělení licence je potvrzením nejen odbornosti, ale i toho, že veškeré procesy společnosti splňují nejpřísnější regulatorní požadavky ČNB. In Invest touto náročnou kontrolou navíc prošel s nejvyšším bodovým ratingem a bez jakýchkoli sankcí.

Díky licenci OCP tak získají poradci působící na křídlech In Investu bezkonkurenční výhodu oproti ostatním poradcům, nejen v úrovni špičkového servisu, ale zejména v rozsahu služeb. Klienti vázaných poradců In Investu budou moci nově využívat například investice do komodit, akcií či fondů, které dosud nebyly na trhu dostupné. Společnost také, v rámci strategie a v souvislosti s udělením OCP, plánuje spolupráci s novými partnery. Poradci získají přímý vstup na zahraniční trhy a možnost obchodování za velice atraktivních podmínek.

Licence umožňuje rozšířit škálu investičních nástrojů, jako jsou různé typy ETP – ETC, ETN či ETF s pákou. Další novinkou je zavedení měnového zajištění ETF fondů, které poskytne klientům efektivnější nástroj pro řízení rizika spojeného s pohyby měnových kurzů. Tyto služby budou vyžadovat vyšší odbornou způsobilost, což si v některých případech u poradců vyžádá složení doplňujících zkoušek.

Společnost zároveň s platformou European Investment Centre také spouští exkluzivní modelová portfolia, která nabídnou jedinečnou kombinaci odbornosti a inovativních investičních strategií. Licence OCP umožní poradcům In Investu poskytovat další novou službu, tzv. obhospodařování portfolií, čímž se výrazně zjednoduší správa klientských aktiv a zefektivní řízení investic. Tyto změny přinesou vyšší komfort a méně administrativní zátěže jak pro poradce, tak pro jejich klienty.

V souvislosti s udělením licence společnost plánuje vylepšovat i stávající technologické nástroje. Platforma In Invest již nyní prochází postupnou modernizací a rozšířením funkcionalit, včetně efektivnějšího reportingu, nástrojů pro správu klientských portfolií či analytických přehledů. Poradci In Invest mají zároveň jako jediní v ČR možnost využívat špičkovou analytickou platformu Portfolio360 od největšího správce aktiv na světě, společnosti BlackRock.

„Naším cílem je být nadále první volbou pro každého, kdo to s investicemi myslí vážně. S licencí OCP, s našimi partnery a technologickými inovacemi máme jistotu, že jdeme správným směrem,“ uzavírá vedení společnosti.

Společnost In Investments a.s. byla založena v roce 2014 jako specializovaný investiční broker pool pro investiční profesionály, kterým poskytuje nadstandardní zázemí, špičkový servis, kontinuální vzdělávání a efektivní on-line nástroje k jejich práci. Vázaní zástupci In Investu se specializují na transparentní placené investiční poradenství, zhodnocování majetku a tvorbu bezpečných portfolií. Aktuálně má společnost 320 investičních poradců a stará se o více než 21.000 investorů s majetkem v poradenském mandátu (AUA) ve výši přes 11 miliard Kč.

