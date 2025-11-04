IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla

Autor:
  8:45
Brno 4. listopadu 2025 (PROTEXT) - V sobotu 22. listopadu 2025 zazní v jedinečných prostorách katedrály sv. Petra a Pavla v Brně mimořádný koncertní projekt IN NOMINE. Publikum čeká nezapomenutelný hudební zážitek v podání 50 členného symfonického orchestru Czech Virtuosi pod taktovkou dirigenta Jakuba Klecky.

Vrcholným bodem večera bude uvedení Symfonie Austerlitz 1805, originálního autorského díla Zdeňka Kluky – hudebníka a skladatele, kterého široká veřejnost zná především jako bubeníka legendární brněnské skupiny Progres 2. Klukova symfonie je unikátním hudebním počinem, jenž propojuje hluboký emocionální prožitek s historickou pamětí bitvy u Slavkova, jedné z nejvýznamnějších událostí evropských dějin.

Autorem námětu a libreta je Ivan Vystrčil, který je zároveň scénáristou, producentem a režisérem celého večera. Spolu se Zdeňkem Klukou na projektu pracují více než tři roky a věnují jej připomenutí 220. výročí Bitvy u Slavkova (1805–2025).

Součástí hudebního díla jsou také varhany katedrály, které rozezní Petr Kolař – ředitel kůru a pedagog hry na varhany na Konzervatoři Brno a JAMU. Petr Kolář patří k významným českým varhanním umělcům, koncertuje na domácích i mezinárodních scénách a uvedl v premiéře řadu děl brněnských skladatelů.

Na koncertě se dále představí také významní hosté: zpěvačka Lenka Nová, zpěvák Karel Heřman, basista skupiny Progres 2 Dalibor Dunovský, kytarista Miloš Morávek a bubeník Ctibor Bártek. Speciálním hostem večera bude folklorista a hudebník Jiří Pavlica, jehož osobitý projev propojí svět folkloru s monumentální symfonickou hudbou.

Hudební doprovod navíc obohatí ženský folklórní pěvecký sbor Koňadry a autentická Hudba 18. regimentu francouzské řadové pěchoty, která přenese posluchače přímo do atmosféry počátku 19. století.

Interiér katedrály bude pro tuto jedinečnou příležitost speciálně nasvícen společností RH sound, čímž vznikne vizuálně i hudebně monumentální podívaná.

„Chtěl jsem vytvořit dílo, které nebude jen připomínkou bitvy, ale i zamyšlením nad cenou lidského života a smyslem obětí. Hudba má moc otevřít srdce i mysl,“ říká autor Zdeněk Kluka.

Koncert slibuje mimořádné propojení hudby, historie a sakrální atmosféry. Monumentální prostor brněnské katedrály umocní sílu orchestru i výjimečný zážitek, který posluchače přenese do roku 1805, ale zároveň osloví univerzálním jazykem hudby dneška.

Akce vzniká za podpory města Brna a nad celým projektem převzala záštitu primátorka města paní Markéta Vaňková.

 

Informace o koncertu:

Datum a čas: sobota 22. listopadu 2025, 19:30

Místo: Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

Účinkující: Symfonický orchestr Czech Virtuosi (50 členů), dirigent Jakub Klecka Autor hudby: Zdeněk Kluka Autor námětu a libreta, scénář, produkce a režie: Ivan Vystrčil

Varhany: Petr Kolář – ředitel kůru katedrály, pedagog hry na varhany (Konzervatoř Brno, JAMU)

Hosté: Lenka Nová, Karel Heřman, Dalibor Dunovský, Miloš Morávek, Ctibor Bártek Speciální host: Petr Berne Další účinkující: ženský folklórní pěvecký sbor Koňadry, Hudba 18. regimentu francouzské řadové pěchoty

Program: Zdeněk Kluka – Symfonie Austerlitz 1805

Pořadatel: spolek Acaballado, z. s.

Za podpory: města Brna

Záštita: primátorka města Brna Markéta Vaňková Speciální nasvícení interiéru: RH sound

 

 

Kontakt:

Ivan Vystrčil, Produkce

Tel.: 777 700 888

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:52

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality

4. listopadu 2025  9:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Praha, Anděl

Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Tesco Online Nákupy nově v Poděbradech – rychlé doručení, pohodlí a úspora času v předvánočním období

4. listopadu 2025

IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla

4. listopadu 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.