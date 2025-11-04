IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla

Vrcholným bodem večera bude uvedení Symfonie Austerlitz 1805, originálního autorského díla Zdeňka Kluky – hudebníka a skladatele, kterého široká veřejnost zná především jako bubeníka legendární brněnské skupiny Progres 2. Klukova symfonie je unikátním hudebním počinem, jenž propojuje hluboký emocionální prožitek s historickou pamětí bitvy u Slavkova, jedné z nejvýznamnějších událostí evropských dějin.
Autorem námětu a libreta je Ivan Vystrčil, který je zároveň scénáristou, producentem a režisérem celého večera. Spolu se Zdeňkem Klukou na projektu pracují více než tři roky a věnují jej připomenutí 220. výročí Bitvy u Slavkova (1805–2025).
Součástí hudebního díla jsou také varhany katedrály, které rozezní Petr Kolař – ředitel kůru a pedagog hry na varhany na Konzervatoři Brno a JAMU. Petr Kolář patří k významným českým varhanním umělcům, koncertuje na domácích i mezinárodních scénách a uvedl v premiéře řadu děl brněnských skladatelů.
Na koncertě se dále představí také významní hosté: zpěvačka Lenka Nová, zpěvák Karel Heřman, basista skupiny Progres 2 Dalibor Dunovský, kytarista Miloš Morávek a bubeník Ctibor Bártek. Speciálním hostem večera bude folklorista a hudebník Jiří Pavlica, jehož osobitý projev propojí svět folkloru s monumentální symfonickou hudbou.
Hudební doprovod navíc obohatí ženský folklórní pěvecký sbor Koňadry a autentická Hudba 18. regimentu francouzské řadové pěchoty, která přenese posluchače přímo do atmosféry počátku 19. století.
Interiér katedrály bude pro tuto jedinečnou příležitost speciálně nasvícen společností RH sound, čímž vznikne vizuálně i hudebně monumentální podívaná.
„Chtěl jsem vytvořit dílo, které nebude jen připomínkou bitvy, ale i zamyšlením nad cenou lidského života a smyslem obětí. Hudba má moc otevřít srdce i mysl,“ říká autor Zdeněk Kluka.
Koncert slibuje mimořádné propojení hudby, historie a sakrální atmosféry. Monumentální prostor brněnské katedrály umocní sílu orchestru i výjimečný zážitek, který posluchače přenese do roku 1805, ale zároveň osloví univerzálním jazykem hudby dneška.
Akce vzniká za podpory města Brna a nad celým projektem převzala záštitu primátorka města paní Markéta Vaňková.
Informace o koncertu:
Datum a čas: sobota 22. listopadu 2025, 19:30
Místo: Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
Účinkující: Symfonický orchestr Czech Virtuosi (50 členů), dirigent Jakub Klecka Autor hudby: Zdeněk Kluka Autor námětu a libreta, scénář, produkce a režie: Ivan Vystrčil
Varhany: Petr Kolář – ředitel kůru katedrály, pedagog hry na varhany (Konzervatoř Brno, JAMU)
Hosté: Lenka Nová, Karel Heřman, Dalibor Dunovský, Miloš Morávek, Ctibor Bártek Speciální host: Petr Berne Další účinkující: ženský folklórní pěvecký sbor Koňadry, Hudba 18. regimentu francouzské řadové pěchoty
Program: Zdeněk Kluka – Symfonie Austerlitz 1805
Pořadatel: spolek Acaballado, z. s.
Za podpory: města Brna
Záštita: primátorka města Brna Markéta Vaňková Speciální nasvícení interiéru: RH sound
Kontakt:
Ivan Vystrčil, Produkce
Tel.: 777 700 888