Index zdraví Čechů: Češi mají největší rezervy ve spánku a energii

Celkový Index zdraví Čechů dosáhl hodnoty 6 z 10. Nejnižší hodnocení získaly oblasti energie (5,6), spánek (5,7) a stres (5,7), naopak nejlépe byla hodnocena imunita (6,6). Součástí zveřejněných dat je také srovnání podle pohlaví, věku a jednotlivých krajů České republiky.
Index zdraví Čechů je dlouhodobý projekt, který bude každý měsíc sledovat vývoj subjektivně vnímaného zdraví české populace a zveřejňovat aktuální výsledky.
Kompletní výsledky, metodika i archiv všech vydaných tiskových zpráv jsou dostupné na Reishi.cz:
https://reishi.cz/celkovy-index-zdravi-cechu-index-zdravi-cechu-za-cerven-2026/
https://reishi.cz/tiskove-zpravy/
Zdroj: Projekt Index zdraví Čechů | Reishi.cz
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