Inflace a vyšší sazby brzdí kryptoměny, roste však trh tokenizovaných aktiv

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Praha 11. června 2026 (PROTEXT) - Pravidelná měsíční analýza z pera týmu Binance Research ukazuje, že kryptoměnový trh v květnu oslabil pod vlivem makroekonomických faktorů. Vedle poklesu cen se však objevují nové investiční trendy, od technologií odolných vůči kvantovým počítačům až po rychle rostoucí trh tokenizovaných aktiv.

Kryptoměnový trh v květnu zaznamenal mírné ochlazení. Celková tržní kapitalizace digitálních aktiv klesla o 3,3 % na 2,55 bilionu dolarů, především v důsledku rostoucích inflačních obav a vyšších úrokových sazeb. Napětí na energetických trzích a očekávání přísnější měnové politiky americké centrální banky vedly investory k opatrnosti, což se projevilo také odlivem kapitálu z burzovně obchodovaných fondů navázaných na bitcoin a ether.

Přestože bitcoin během května oslabil téměř o pět procent a ether ztratil více než dvanáct procent, některé kryptoměny zaznamenaly výrazný růst. Nejvýrazněji se dařilo tokenu HYPE, jehož cena vzrostla o více než 80 %, a kryptoměně Zcash, která posílila o více než 57 %. Investoři totiž stále častěji přesouvají kapitál do tematických segmentů trhu, které nabízejí jasný růstový příběh.

Jedním z nejvýraznějších trendů posledních měsíců je rostoucí zájem o technologie odolné vůči budoucím kvantovým počítačům. Segment takzvané kvantové odolnosti překonal výkonnost bitcoinu o téměř 60 % během jediného měsíce. Analytici upozorňují, že téma již není vnímáno jako vzdálená hrozba, ale jako oblast, které začínají věnovat pozornost i institucionální investoři. Rostoucí význam této problematiky podporují jak odhady odborníků na kryptografii, tak termíny stanovené americkým Národním institutem pro standardy a technologie pro přechod na nové bezpečnostní standardy.

Významnou proměnou prochází také vztah kryptoměn k tradičním finančním trhům. Zatímco v minulých letech byly kryptoměny často vnímány jako riziková technologická aktiva, současná data naznačují jejich postupné přibližování k dluhopisovým trhům. Toky kapitálu do bitcoinových a etherových fondů vykazují stále silnější podobnost s pohyby na trhu podnikových a státních dluhopisů, zatímco jejich vazba na technologické akcie slábne. Podle analytiků jde o známku toho, že kryptoměny začínají hrát v portfoliích investorů jinou roli než v minulosti.

Pokračuje také růst decentralizovaných financí a trhu se stablecoiny. Celková hodnota aktiv uzamčených v decentralizovaných finančních protokolech sice v květnu mírně poklesla na 79,5 miliardy dolarů, sektor se však postupně zotavuje po sérii bezpečnostních incidentů z předchozích měsíců. Objem stablecoinů v oběhu dosáhl téměř 320 miliard dolarů a nadále těží z rostoucího využití v platebním styku i ze zájmu institucionálních investorů.

Mimořádně dynamicky se rozvíjí také oblast tokenizovaných reálných aktiv. Celková hodnota těchto aktiv vzrostla na přibližně 31,8 miliardy dolarů a podle Binance Research se od začátku roku 2025 zvýšila o téměř 590 %. Největší přírůstky zaznamenaly tokenizované dluhopisy a fondy peněžního trhu, které se stávají vstupní branou tradičních finančních institucí do světa blockchainu. Rychle však rostou také tokenizované akcie, drahé kovy a nové specializované segmenty zahrnující například zajišťovací produkty, úvěry nebo tokenizaci výpočetního výkonu. Analytici se shodují, že trh se postupně posouvá od jednoduchých produktů navázaných na státní dluhopisy k mnohem pestřejšímu ekosystému investičních příležitostí.

Zajímavý vývoj lze sledovat také v oblasti kryptoměnových platebních karet. Měsíční objem transakcí překonal v květnu 747 milionů dolarů a od začátku roku vzrostl téměř o polovinu. Tempo růstu výrazně převyšuje růst objemu stablecoinů v oběhu, což naznačuje, že digitální měny se stále více využívají k běžným platbám, nikoli pouze jako prostředek uchování hodnoty. Největší podíl na tomto trhu si nadále drží společnost Visa, zatímco samotné transakce se stále častěji přesouvají na blockchainové sítě zaměřené na rychlé a levné zpracování plateb.

Navzdory krátkodobé korekci tak kryptoměnový sektor nadále prochází strukturální proměnou. Vedle cenových výkyvů se do popředí dostávají témata spojená s institucionálním využitím blockchainu, tokenizací tradičních aktiv a reálným využitím digitálních měn v každodenních finančních službách. Právě tyto oblasti mohou podle analytiků v následujících letech určovat další směřování celého trhu.

 

Zdroj: Binance

 

 

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