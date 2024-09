Inflace se drží na 2,2 %. Úrokové sazby budou ale klesat. Klesnou i výnosy dluhopisů a sazby hypoték

Většina lidí by si asi přála, aby ceny nerostly vůbec. Nicméně vědecké studie ukázaly, že při nule bychom zbytečně moc dusili ekonomiku. Většina centrálních bank má proto za cíl 2 %.

2 % je takový růst cen, že při něm roste ekonomika, a ekonomiku to ještě nezatěžuje tím, že by jim rychle klesaly reálné mzdy, jako jsme to viděli v roce 2022 a 2023.

Výhled inflace a úrokových sazeb

Pro centrální banku je nyní klíčové očekávání na příští rok. Skoro všichni přitom počítají v roce 2025 s průměrnou inflací někde v rozmezí 2 až 3 %. To je stále v cíli. Centrální banka chce, aby se ceny pohybovaly v rozmezí 2 až 3 %.

Jestliže máme dobrý výhled inflace, očekává se zrychlení hospodářského růstu, pak je logické počítat s poklesem úrokových sazeb. Vzhledem k předešlému chování ČNB se jako nejpravděpodobnější scénář zdá, že bude centrální banka na každém svém měnověpolitickém zasedání, které se koná pravidelně jednou za šest týdnů, snižovat své úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Základní úroková sazba centrální banky se tak brzo dostane pod 4 % a půjde níž. Je však nepravděpodobné, že bychom se během roku dostali pod 3 %.

Toto všechno je ale v úrokových sazbách již odraženo. Lidé s tím počítají. Výnosy dluhopisů, hypoteční sazby apod. proto sice klesnou, ale klesnou mnohem méně, než klesne sazba ČNB. Představa, že hypoteční sazby v průměru během roku poklesnou o více jak jeden procentní bod, je tak velmi optimistická.

Struktura inflace ukazuje řadu nezdravých jevů

Když se podíváme na strukturu cen z meziměsíčního pohledu, tak vidíme, že rostly ceny některých potravin. Jako evidentně nezdravý lze označit růst cen polotučného trvanlivého mléka o 8,8 %. Uvidíme, jestli to není jen jednorázový výkyv. Pokud by se toto opakovalo, budeme muset mlékárenství věnovat větší pozornost.

V meziročním vyjádření je vidět největší nárůst u stravování a ubytování. Růst o 7,0 % je velký. Je vidět, že si tato zařízení, která nejvíce trpěla v covidu vyššími cenami kompenzují předešlé ztráty.

Porovnání proti roku 2015

Možná ještě zajímavější než porovnání cen proti loňskému roku, je porovnání cen proti roku 2015. Tady se ukazuje, že celková cenová hladina vyskočila během devíti let o 52,4 %. Nejvíce přitom opět zdražily restaurace a hotely. Jsou dražší o 90,1 %. Lidé, kteří dostávají od zaměstnavatele mnoho let stravenky ve stejné hodnotě, si tak hodně pohoršili.

Druhou nejrychleji rostoucí položkou je bydlení a vše s tím související. Položka, které se nelze vyhnout, vyskočila o 69 %. To je moc. Tento růst považuji za nebezpečný. Už skoro 300 tisíc rodin dostává od státu příspěvek na bydlení. To je moc. Tito lidé přitom v této situaci nejspíš zůstanou léta. To strašně zatíží rozpočet.

Analýza růstu cen za delší období ukazuje v ekonomice mnoho nezdravých jevů, které politici už pojmenovávají, praktické řešení zatím ale nevidíme. Dotace v zemi, kde je hluboký deficit státního rozpočtu, nejsou řešením. Musíme to řešit jinak.

