Influenceři i nejlepší hráči naší historie. Začíná Creator Showdown o 650 000 Kč

Creator Showdown je unikátní Counter-Strike turnaj nejenom díky složení týmů, ale zároveň vtahuje fanoušky do děje více než tradiční soutěže. Mohou totiž přímo ovlivňovat jeho průběh. Hlasují například o tom, jaké mapy se budou hrát a svým oblíbencům mohou poslat takzvané Tipsport žolíky, kteří mění pravidla hry.
„Projekt má ukázat Counter-Strike 2, jak jej neznáme. Díky zapojení zajímavých hráčů i interaktivních prvků jsme už od jeho začátku dostávali mnoho pozitivních reakcí. V tuto chvíli vidíme, že turnaj vzbudil zájem u statisíců fanoušků. A to nejlepší je teprve čeká během následujících tří týdnů,“ říká Milan Dobeš, marketingový manažer pořádající agentury PLAYzone.
Kde sledovat
Zápasy základních skupin i závěrečné play-off mohou diváci sledovat na oficiálním Twitch kanále PLAYzone. Finálové zápasy bude 12. září hostit Vodafone PLAYzone Arena, největší české esportové centrum, které stojí na pražském Chodově. Ve hře bude 650.000 Kč, o které se utká například známý influencer Jakub „Freescoot“ Smrek, nejúspěšnější hráč Counter-Striku české historie Tomáš „oskar“ Šťastný i Ladislav „GuardiaN“ Kovács, který je v tomto titulu dokonce trojnásobným vicemistrem světa. K nim se připojí další hráčské legendy jako Ivan „Dev1“ Lazarov a Nikolai „Mazarini“ Lazarev. Hlasovat o mapách či použitých Tipsport žolících mohou fanoušci na oficiálních stránkách turnaje Creator Showdown.
„Creator Showdown představuje formát, který nám v Česku chyběl. Jsem moc rád, že jím můžeme obohatit už tak nabitou sezonu českých Counter-Strike 2 soutěží. Fanoušky této hry bych proto rád pozval nejenom na finále Creator Showdownu, ale také na další velké podzimní akce. Sezona totiž vyvrcholí od 20. do 22. listopadu během brněnského festivalu Life!, kde nás čeká závěrečná fáze turnaje Tipsport MČR CS, oficiálního mistrovství České republiky a letos poprvé i Tipsport RUSH:Brno – soutěž evropské esportové špičky,” uzavírá Milan Dobeš.
Zdroj: PLAYzone