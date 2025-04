Informační metoda Joalis slaví letos 25 let od pár přípravků ke komplementární medicíně

„Jsme hrdí na to, že jsme za dvacet pět let našeho působení na trhu pomohli statisícům klientů zlepšit a zharmonizovat jejich zdraví přirozeným a bezpečným způsobem,“ říká Ing. Vladimír Jelínek, jednatel firmy, poradce Informační metody a dodává: „Naše filozofie spočívá v tom, že zdraví je základem každodenního života a my se i nadále budeme snažit přinášet inovace, které klientům umožní cítit se co nejlépe – po fyzické i duševní stránce.“

Informační metoda Joalis je charakteristická tím, že ke klientovi přistupuje celostně a svými šetrnými doplňky stravy cílí na příčiny zdravotních obtíží. Přípravky fungují jako určitá nápověda imunitnímu systému, na co se má zaměřit. „Chceme si být jistí prvotřídní kvalitou našich přípravků, proto jsme v roce 2008 vybudovali vlastní výrobní závod, kde si můžeme vše kontrolovat,“ říká Mgr. Marie Vilánková, jednatelka společnosti a dodává: „Snažíme si hlídat opravdu všechny procesy výroby, zajímá nás kvalita dodávaných bylinek (vybíráme si lokální české dodavatele) a máme tak celý průběh pod kontrolou.“

Česká firma Joalis nabízí přes dvě stě druhů doplňků stravy, které nejlépe působí v tzv. kúrách – setech několika (zpravidla tří) přípravků. Nejlepší cestou, jak si vyzkoušet informační metodu je obrátit se na vyškoleného poradce a provést proces odstranění toxinů z organismu pod jeho dohledem. Všechny přípravky Joalis mají certifikace o zdravotní nezávadnosti od Státního zdravotního ústavu. Za každým produktem informační medicíny stojí dlouhodobý výzkum a bádání na poli lidského zdraví.

Časová osa firmy Joalis:

- 90. léta › první počátky podnikání, dovoz a prodej kanadské kosmetiky, později zajímavých výrobků českých výrobců, dovoz a prodej čajů a dalších bylin z Číny. Firma disponuje širokou základnou skladů, prodejců, zákazníků. Již v 90. letech zárodek e-shopu, zásilková služba založená na vlastním databázovém systému a aplikacích.

- 9. 10. 1999 › zápis firmy Joalis do obchodního rejstříku, firma začala být činná na jaře roku 2000.

- Srpen 2000 › kromě první lihové řady čítající 18 produktů se začala prodávat i sirupová řada Abelia.

- Říjen 2000 › první školení pro poradce.

- Srpen 2001 › první vzdělávací kongres.

- Červen 2002 › představení speciálního programu EAM set vyvinutého jednatelkou Mgr. Marií Vilánkovou (program se používá dodnes).

- Říjen 2002 › první mezinárodní kongres Joalis v Brně.

- Listopad 2002 › představení řady Help (bylinné informační tablety – dnes Herby).

- Září 2003 › první vydání bulletinu informační medicíny Joalis Info.

- Říjen 2003 › první Medzinárodné sympózium v Bratislavě, otevření slovenské pobočky.

- Říjen 2003 › otevření polské pobočky.

- Listopad 2003 › změna vlastnické struktury, první odkup obchodních podílů.

- Jaro 2004 › zavedení kalendáře pravidelných kongresů v Praze a Brně.

- Květen 2005 › otevření pobočky v Maďarsku.

- Léto 2006 › první Letní škola v Česku, na Slovensku a v Polsku.

- Leden 2007 › bulletin informační medicíny Joalis Info se obsahově zvětšuje a je barevný.

- Březen 2008 › otevření pobočky v Rakousku.

- Květen 2008 › základní kámen budoucího výrobního závodu Joalis.

- Jaro 2008 › podrobný katalog 100 produktů a 20 produktových balíčků určených na nejčastější zdravotní obtíže.

- Duben 2009 › slavnostní otevření výrobního závodu.

- Roky 2009–2012 › zdánlivý klid, žádné velké změny, ale usilovná práce na budování značky, vývoji produktů, školení lektorů a poradců, otevírání dalších a dalších regionálních center – pravidelné nárůsty obratu.

- Březen 2012 › zveřejnění klinické studie na alergie a astma.

- Listopad 2012 › vydání knihy Jak zvládat emoce pomocí obrazů živlů.

- Duben 2017 › změna vlastnické struktury, další odkup obchodních podílů.

- Roky 2017–2018 › změny v obalech, zavedení skupin toxinů a barevného značení.

- Prosinec 2018 › vydání knihy Léčba informací.

- Léto 2019 › začátek série vzdělávacích publikací – Joalis průvodce lidským tělem i duší. Aktuálně je pět dílů: Základní orgány a jejich detoxikace, Mozek, nervová soustava a jejich detoxikace, Borelie, spirochéty a jejich detoxikace, Nodegen®: Rádce při zranění duše, Průvodce komplexním pohledem – Imunita a orgány. (Brzy vyjde šestý díl – Smyslové orgány a jejich detoxikace).

- Září 2019 › nový třístupňový systém školení s lektory v Praze, Brně, Ostravě, později i Olomouci.

- Podzim 2019 › označení top 50 přípravků symbolikony a posílení jejich bylinného složení.

- Jaro 2020 › velké změny a nové směry, coronavirus vším zamíchal.

- Podzim 2022 › komplexní publikace o informační metodě a přípravcích Joalis: Cesta k rovnováze aneb síla informačních přípravků Joalis.

Joalis v číslech:

- Více než 10 000 poradců po celém světě

- Výhradní zastoupení ve 4 zemích

- Více než 200 informačních přípravků

- Více než 100 bylinek v přípravcích

- Více než 100.000 spokojených klientů po celém světě

- Za ty roky prodáno více než 5 000 000 produktů

- Okolo 20 stálých zaměstnanců plus tým externistů

- Bulletiny Joalis Info vycházející v 5 zemích

Joalis je česká firma založená v roce 1999. Vyrábí zcela unikátní přírodní informační doplňky stravy, ve kterých se propojuje síla informace s účinky bylin. Všechny přípravky Joalis mají certifikace o zdravotní nezávadnosti od Státního zdravotního ústavu. Za každým produktem informační medicíny stojí dlouhodobý výzkum a bádání na poli lidského zdraví a také mnoho úspěšných příběhů klientů, kteří věřili, že zdraví není v chemii, ale v nich samých.

Přípravky Joalis spadají do oboru informační metody, holistického směru, který přistupuje k člověku celostně a orientuje se na přirozené samoléčicí schopnosti člověka. Joalis lze zařadit také do oblasti komplementární medicíny, neboť informační přípravky nejsou nasazovány místo standardních, ale doplňují je a často podporují účinek klasické medicíny. Značka Joalis postupně expanduje do jednotlivých zemí Evropy a spolupracuje s více než 10.000 poradci. Více na www.joalis.cz.

