InfraHex byl vybrán do NATO DIANA 2026 Challenge Programme

InfraHex do programu vstupuje se svou multispektrální termální kamufláží InfraHex, unikátní patentovanou technologií, která vznikla dlouhodobým výzkumem v laboratořích RESPILONu. Technologie umožňuje rozptyl tepla a snížení detekce termovizí i kombinovanými senzory, čímž pomáhá redukovat tepelnou i vizuální stopu osob a vybavení v prostředí, kde standardní materiály selhávají.
Během šest měsíců trvajícího Core Phase DIANA Programme bude InfraHex spolupracovat s akceleračními centry, experty, mentory a testovacími zařízeními DIANA Programme na dalším vývoji, validaci a ladění technologie podle potřeb koncových uživatelů napříč Aliancí.
„Naším cílem je vyvíjet multispektrální materiály, které zlepšují bezpečnost a mobilitu jednotek v extrémních podmínkách. Výběr do DIANA Programme je pro nás příležitostí technologii důkladně otestovat, zpřesnit podle zpětné vazby koncových uživatelů a posunout směrem k reálnému operačnímu nasazení,“ říká Matěj Buzgo, Chief Technology Officer InfraHex.
DIANA Programme poskytuje přístup k mezinárodní síti odborníků, více než 200 testovacím centrům a financování ve výši 100.000 EUR, s možností získat dodatečnou podporu pro testování, validaci a operační experimenty.
„InfraHex je příkladem české deep-tech inovace, která má potenciál řešit konkrétní potřeby spojenců v náročných podmínkách. Je skvělé vidět, že technologie vznikající v České republice vstupují do DIANA Programme připravené růst a spolupracovat na mezinárodní úrovni,“ uvádí Leoš Mauer, Director of Defence Hub CzechInvest a Czechia DIANA Accelerator Lead.
DIANA Programme – Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic
DIANA Programme podporuje vývoj a validaci duálně použitelných technologií napříč Aliancí. Prostřednictvím sítě akceleračních center, testovacích zařízení a odborníků z 32 členských států pomáhá inovátorům zpřesňovat jejich řešení a přibližovat je operačním potřebám spojenců.
INFRAHEX
InfraHex je technologický spin-off společnosti RESPILON a specializuje se na vývoj multispektrálních ochranných systémů pro defence a law enforcement. Zaměřuje se na aplikace nanovlákenných a multispektrálních technologií pro vojenské a bezpečnostní použití a působí v režimu B2G a B2B v Evropě, USA i dalších regionech.
Více na: www.infrahex.com
Zdroj: RESPILON